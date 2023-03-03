Анна Щербакова опубликовала фото в черно-белом тренче поверх топа

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала новую фотосессию.

Кадры опубликованы в инстаграме фигуристки. Щербакова надела черно-белый тренч поверх топа.

Фигуристка также сообщила, что 8 марта выступит в роли модели на одном из мастер-классов по стайлингу.