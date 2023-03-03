Анна Щербакова опубликовала фото в черно-белом тренче поверх топа

Теги сборная России фото женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала новую фотосессию.

Кадры опубликованы в инстаграме фигуристки. Щербакова надела черно-белый тренч поверх топа.

 

Фигуристка также сообщила, что 8 марта выступит в роли модели на одном из мастер-классов по стайлингу.

42 комментария

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Tan Tan
Нууу ничего себе. Как же быстро взрослеют наши красотки
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Wiley Fox
И кто сказа, что это тренч?

Дождевик с ворсом не бывает
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Максим Медов
Теперь знаю, что такое "тренч". 😀
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Marya Y
Ответ 22somebody22
Только и остаётся лицо волосами закрывать.Худеть срочно надо,а не фотосессии устраивать.
Тогда уж группой. Или вы только у одной изменения после ОИ отслеживаете? https://s74794.cdn.ngenix.net/m/2079/9466/5792/4209/9fc5/5dfe/6b43/99d6/1600_1000_max.jpeg
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Perfeksionistka
Как же всё это неловко и неестественно выглядит..
Анечка идёт по тому же пути, что её глуповатые подружки "по цеху".. мозгов, видимо, не сильно больше, а с фактурой повезло меньше, чем им..
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Lapo Elkann
Ответ горбатый видеосудья
растрепанность ей не к лицу
да второе фото в стиле старой ОЧ. Зачем им такая безвкус ца.
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scorp19
И чё ? тема сисек не раскрыта
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11111-1111
Красотка
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MirandaHoax
Очень красивые фото
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Charliz
Красотка!
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Nataly1991
Красавица❤
+7
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горбатый видеосудья
растрепанность ей не к лицу
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deli_skate
Ответ Мария Курникова
Умничка, Анечка! Какая ты манкая и привлекательная на фотографиях! Алиначке стоит у тебя поучиться, у нее всегда какие-то непримечательные образы, неинтересные...
Справедливости ради, Алина как девушка красивее и черты лица у неё правильнее. Аня приятная и милая, но ее фото как с любительской фотосессии милой девушки, а у Алины - без преувеличения модельные
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Девушка Безимени
мало! маломаломало огня
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TheWitcher
Ответ Whiskey cat
Фото красивые, Аня здесь хороша!
Крашиха на стиле 💔😍🔥 Ваушная!
Естественная и утончённая красота с умеренной долей мейк-апа… Без надутых губ, нарощенных волос и прочего гламурного кринжа… И, судя по тому, как ожесточённо позитивные комменты бомбят минусами, у кого-то здорово горит от такой красоты 😉😏
+15
-11
+4
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Мария Курникова
Умничка, Анечка! Какая ты манкая и привлекательная на фотографиях! Алиначке стоит у тебя поучиться, у нее всегда какие-то непримечательные образы, неинтересные...
+6
-14
-8
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АРХАТ
Ответ 22somebody22
Только и остаётся лицо волосами закрывать.Худеть срочно надо,а не фотосессии устраивать.
Ну одна олим. чемпионка типо не завершившая карьера раздобрела, почему ей нельзя?)
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Natali D
Невероятно красивая!
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Евгения Гринева
Ответ 22somebody22
Только и остаётся лицо волосами закрывать.Худеть срочно надо,а не фотосессии устраивать.
Не позорьтесь
+12
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Gau
Набоков не среагировал бы.
+8
-5
+3
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22somebody22
Ответ Evil Man
Ну так худейте. Аня то тут причем?
Я и так стройный.И фотки не мои,а её.
+4
-8
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nina1212
Аня меняется, уже не скромная отличница и это очень круто!
+9
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Маргарита Михайловна
В стиле Бабасян. Агент-то один.
+15
-15
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Evil Man
Ответ 22somebody22
Только и остаётся лицо волосами закрывать.Худеть срочно надо,а не фотосессии устраивать.
Ну так худейте. Аня то тут причем?
+27
-10
+17
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Sat397
Анна и жнец и швец и на дуде игрец!
+5
-11
-6
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