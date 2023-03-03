Анна Щербакова опубликовала фото в черно-белом тренче поверх топа
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала новую фотосессию.
Кадры опубликованы в инстаграме фигуристки. Щербакова надела черно-белый тренч поверх топа.
Фигуристка также сообщила, что 8 марта выступит в роли модели на одном из мастер-классов по стайлингу.
Дождевик с ворсом не бывает
Анечка идёт по тому же пути, что её глуповатые подружки "по цеху".. мозгов, видимо, не сильно больше, а с фактурой повезло меньше, чем им..
Естественная и утончённая красота с умеренной долей мейк-апа… Без надутых губ, нарощенных волос и прочего гламурного кринжа… И, судя по тому, как ожесточённо позитивные комменты бомбят минусами, у кого-то здорово горит от такой красоты 😉😏