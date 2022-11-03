Бетина Попова: «Медведева классно нашла себя вне льда, органично вписалась в медийно-шоубизнесовую тусовку. Она не боится экспериментов»

Бывшая фигуристка Бетина Попова оценила деятельность Евгении Медведевой и Алины Загитовой вне спорта.

«Фотосессия [Медведевой] классная. Женя – красотка, она классно нашла себя вне льда. Настолько органично вписалась во всю эту медийно-шоубизнесовую тусовку!

Участвует во всех проектах, она востребована. Молодец. Настолько не боится экспериментов, что участвует в экстремальных проектах, фотосессиях в разных образах.

В отличие от Алины Загитовой? Тут каждому свое. Алина принимает участие во многих ледовых шоу и редко со льда вообще уходит. Много в шоу Навки катается, в солирующих ролях, собирала все лето полные залы. Она – звезда», – сказала Попова.

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