Елизавета Туктамышева: «Домашняя паста и шикарное вино. Отличное завершение сегодняшнего дня»

Теги сборная России фото Елизавета Туктамышева женское катание алкоголь и спорт Серия Гран-при России Фигурное катание

Елизавета Туктамышева показала, как отмечает бронзу финала Гран-при России.

«Домашняя паста и шикарное вино. Отличное завершение сегодняшнего дня», – написала фигуристка.

Лиза Туктамышева – легенда: катается на высшем уровне уже 15 лет! Как хорошо вы знаете ее невероятную карьеру?

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53 комментария

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asusp527
Ответ Виктория Китаева
Комменты жесть) у нас все комментаторы из фарфоровой посуды едят и с ресторанной подачей? 😂
Нет, конечно. Их просто заело, что Лиза обошла Акатьеву, уж не знают что придумать😆
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Неволяшка
Ответ Anneta28
А с чего вы решили что в одиночку? Не судите всех по себе))
Думаете, что кто-то сидел рядом и тоже ел пасту из своего контейнера? Понятно же, что одна она так ела.
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Лакс
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Dur! не знаю как на татарском, но на турецком Dur!!! в Стамбуле есть район Кадыкой. по работе там прожил 3 года. выучил чуть чуть по турецки. стоп на турецком Dur
на татарском "тор" - это стой или вставай.
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Зиля Бадриева
Ответ Светлана Менова
В интервью КП.ру сказала, что у неё есть бойфренд)
Говорят, что Матвей. Которого поменяли на Глеба.
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Виктория Китаева
Комменты жесть) у нас все комментаторы из фарфоровой посуды едят и с ресторанной подачей? 😂
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asusp527
Ответ Maria L
позволяю
Дремучесть😅
Это выражение означает: пошел вон в вежливой форме.
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Anneta28
Ответ Неволяшка
Дословно то "Домашняя и паста и шикарное вино". Посмела бы Загитова так написать, уже бы Губерниеву звонили. Двойные стандарты. И вообще, когда женщина пьет в одиночку - это нехорошо. Тогда уж лучше не пить)
А с чего вы решили что в одиночку? Не судите всех по себе))
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Maria L
Ответ asusp527
Позвольте выйти вон.
позволяю
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asusp527
Ответ varick
Да ужж... похоже с горя наклюкалась Лизанька, даже макароны из тары забыла переложить в нормальную тарелку. После слов золотой Адельки любой бы напился в хлам... 15 ЧР в карьере, а сколько раз взяла золото? 🤔😪
Не хамите , девушка. Аделька от этого не вырастет.
+2
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asusp527
Ответ Maria L
Комментарий удален модератором
Позвольте выйти вон.
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Maria L
Ответ asusp527
Можно Вас почтеннейше попросить отсюда удалиться и не портить настроение тем, кому нравитсч Лиза?
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Anneta28
Ответ наталья Головченко
Ах, Лиза😂😂😂👍👍👍 В контейнере))) наверное с собой на старты брала, не успела перекусить, так как уже на лед вызвали, видимо))
Мама принесла)))
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Адриана
Ответ asusp527
Ровно настолько, насколько нравится ей самой.
Вот с этим не спорю.
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Соль.
Спасибо за прокат, Императрица!
+5
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Tanzoli*
Ответ Лакс
Лиза, тукта и не перебирай лишних калорий, сезон еще не совсем закончился. Почему Лиза мало падает и остается в топе? Потому что "тукта" на татарском и др. тюркских языках означает "стой" или "остановись".))
Кстати, похоже, что все это вместе означает типа "долгоживущий". В советское время висели плакаты, не помню, в какой республике: ленин кыш, ленин мыш, ленин тохтамыш (ленин жил, ленин жив ленир будет жить)
Прикольно, если это правда так переводится)))
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asusp527
Ответ Адриана
Порой даже слишком.
Ровно настолько, насколько нравится ей самой.
+1
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Неволяшка
Дословно то "Домашняя и паста и шикарное вино". Посмела бы Загитова так написать, уже бы Губерниеву звонили. Двойные стандарты.
И вообще, когда женщина пьет в одиночку - это нехорошо. Тогда уж лучше не пить)
+4
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varick
Да ужж... похоже с горя наклюкалась Лизанька, даже макароны из тары забыла переложить в нормальную тарелку.

После слов золотой Адельки любой бы напился в хлам... 15 ЧР в карьере, а сколько раз взяла золото? 🤔😪
+4
-9
-5
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Rush
Уточнение можно?
Вино шикарное это....? (какое?)
Паста домашняя.
(Лапша тоже домашняя?)
+3
-1
+2
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Fellina
Вид одинаковый и у пасты, и у Лизы 🙄😂😂
+2
-6
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Адриана
Ответ asusp527
Предлагаете ей купить стол Екатерины II и нанять персонального повара? За этим к Плющенко, а Лиза демократична. 😍
Порой даже слишком.
+2
-4
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Tanzoli*
Ответ Лакс
Лиза, тукта и не перебирай лишних калорий, сезон еще не совсем закончился. Почему Лиза мало падает и остается в топе? Потому что "тукта" на татарском и др. тюркских языках означает "стой" или "остановись".))
А мышь там что означает?
0
-1
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Светлана Менова
Ответ Lennuci
У Медведевой тоже вся команда Динамо. Зенит в помощь.
Не поняла причём здесь Медведева.
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Галина Александрова
Лиза, ты же хотела бургер?)
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Адриана
Как скромно и совсем не эстетично.
+3
-6
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