Елизавета Туктамышева: «Домашняя паста и шикарное вино. Отличное завершение сегодняшнего дня»
Елизавета Туктамышева показала, как отмечает бронзу финала Гран-при России.
«Домашняя паста и шикарное вино. Отличное завершение сегодняшнего дня», – написала фигуристка.
Лиза Туктамышева – легенда: катается на высшем уровне уже 15 лет! Как хорошо вы знаете ее невероятную карьеру?
Это выражение означает: пошел вон в вежливой форме.
Прикольно, если это правда так переводится)))
И вообще, когда женщина пьет в одиночку - это нехорошо. Тогда уж лучше не пить)
После слов золотой Адельки любой бы напился в хлам... 15 ЧР в карьере, а сколько раз взяла золото? 🤔😪
Вино шикарное это....? (какое?)
Паста домашняя.
(Лапша тоже домашняя?)