Туктамышева о финале Гран-при России: «Я рада, что смогла поставить жирную точку в этом сезоне в своем родном «Юбилейном» с такой классной поддержкой»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заявила, что довольна выступлением в финале Гран-при России.

Сегодня в Санкт-Петербурге фигуристка выступила с произвольной программой. Она заняла итоговое третье место.

«Я довольна своим выступлением. И сезоном, и тем, как провела серию Гран‑при, чемпионат России, финал. Я рада, что смогла поставить жирную точку в этом сезоне в своем родном «Юбилейном» с такой классной поддержкой. Только положительные эмоции от этого старта и сезона.

Фигурное катание – спорт, шоу остаются на втором плане. Это следствие твоих хороших выступлений», – сказала Туктамышева.

«Любого спортсмена поддержка мотивирует и воодушевляет. Как негативные комментарии, так и позитивные сказываются. Те прекрасные слова, которые мы читаем, помогают. Эти моменты помогают двигаться дальше и не опускать руки.

Когда ты знаешь, что за тебя болеет много человек, то более ответственно [начинаешь] относиться к своему делу. Ты сам начинаешь верить в себя, читая о том, что столько людей верят в тебя. Не надо недооценивать ту любовь, которую мы получаем от болельщиков.

В Питере меня узнают довольно часто. В ресторанах, других местах. Чаще стали узнавать в последние два‑три года», – добавила фигуристка.

⚡ Финал Гран-при России. Петросян одержала победу, Валиева – 2-я, Туктамышева – 3-я, Акатьева – 4-я

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32 комментария

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Viktor Smirnov
Это не соревнования, все назначены, ждали грубого срыва от лизы. Воровская грузия прет. 👎👎👎😠
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Vladimir Rybakoff
Ответ ProstoVera
Наши? В моей семье никто фк не занимается, о чем вы? Падать перестанут, когда на четверные заходить перестанут. И педалиться можно сколь о угодно, но объективно Лиза показывает меньшую сложность
Нуну ..
Сколько же было за два дня упаденных 3А? Посчитайте-ка
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Vladimir Rybakoff
Ответ Evil Man
С такой поддержкой судей конечно пофигу мороз будет, с «заслуженной» бронзой, Лизон🧐
У Лизы бронза более, чем заслуженная!.
Вот 2 и 4 место по идее нужно поменять местами. С 2мя падениями на 2 проги многовато будет для "олимпийской" чемпионки
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Vladimir Rybakoff
Ответ Екатерина К
Лиза с ошибкой на акселе не накатала на бронзу. Третье место сегодня - только благодаря прошлым заслугам, спортивному долголетию и тренеру. Как и на гран-при, когда оставила с серебром Муравьеву. Что ж…
Забавные вы Хейтеры, однако. То аксель не тот, то 3-3 вам не хватает.

Лиза сегодня и не накатала на бронзу вообще-то. У нее 4 место в ПП.
Бронза досталась за счет отрыва в КП, где она опередила других упавших фигуристок
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Vladimir Rybakoff
Ответ Sat397
Все таки спортивное долголетие нужно поддерживать баллами, а то никакого стимула нет у детей после пубертата оставаться в спорте.
Вот это точно.
А была ли хоть одна фигуристка на этих соревнованиях старше 18 лет?
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Vladimir Rybakoff
Ответ Алена Иванова
Ну в этом сезоне прям Камилле и Лизе такие авансы
Авансы, в основном, Камиле.

Лизе - долги федры за последние годы, когда ее засовывали по всех вчерашних юниорок
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Vladimir Rybakoff
Ответ Т. А.Д.
Грибная, как не стыдно? Акатьева с 2 акселями 2 4ми под тобой? Уйди уже на пенсию, не мешай своим бездарным катанием юным талантам. Достала уже.
Акатьевой вообще не должно было быть во взрослых в этом сезоне, если руководствоваться международными правилами. Это во-первых.
А во вторых, Акатьева явно планировалась судьями под Валиевой, если так-то разобраться
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Алеся Ткаченко
Ответ Екатерина К
Лиза с ошибкой на акселе не накатала на бронзу. Третье место сегодня - только благодаря прошлым заслугам, спортивному долголетию и тренеру. Как и на гран-при, когда оставила с серебром Муравьеву. Что ж…
А кто накатал Акатьева что ли со своими падениями и недокрутами ?Надо было докручивать и не падать ,была бы первой
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Egypt
Ответ ProstoVera
Наши? В моей семье никто фк не занимается, о чем вы? Падать перестанут, когда на четверные заходить перестанут. И педалиться можно сколь о угодно, но объективно Лиза показывает меньшую сложность
Вам никто не мешает показывать большую сложность, но без падений. Вперед и с песней.
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Mari777
Ответ ЧГК
Лиза, Петербург, поздравления! P.s. И как всегда в Лизину ветку запустили комментаторов, плюющихся ядом, которых нельзя минусовать - вместо минуса появляется плюс.
не знаю. Я отминусила, минус поставился. хотя в целом я болею за ТШТ, но Лиза невероятна в своей продолжительной карьере.
+1
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Manatusik
Ответ Т. А.Д.
Грибная, как не стыдно? Акатьева с 2 акселями 2 4ми под тобой? Уйди уже на пенсию, не мешай своим бездарным катанием юным талантам. Достала уже.
а ничего, что Акатьева в КП упала с 3А и у Лизы было преимущество после КП
+2
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Mari777
Лиза, ты молодец. Поздравляю!
+7
-1
+6
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ProstoVera
Ответ Egypt
Когда ваши падать перестанут?
Наши? В моей семье никто фк не занимается, о чем вы? Падать перестанут, когда на четверные заходить перестанут. И педалиться можно сколь о угодно, но объективно Лиза показывает меньшую сложность
+1
-1
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Т. А.Д.
Грибная, как не стыдно? Акатьева с 2 акселями 2 4ми под тобой? Уйди уже на пенсию, не мешай своим бездарным катанием юным талантам. Достала уже.
+2
-5
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ЧГК
Ответ Юлия Заречнева
А с другой стороны - это хорошая мотивация. Надоели чемпионки однодневки. Грибы за долголетие - стимул вернуться после пубертата. А то нахапают за сезон медалей, и уходят, потому что начинают загребать под еще более юных. Может, и не будут в 16 на пенсию уходить
Это даже грибами за долголетие не назвать. Просто Лиза поставлена в условия неравной конкуренции - у нее нет преимуществ, которые дает детское тело. И права на ошибку у нее тоже нет, как у спортсменок одного штаба. Поэтому то, что она делает - это настоящий спорт. Каждый балл заслуженный.
+4
0
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Юлия Гладкова
Лиза, умница! Столько всего пройти и не сломаться. ❤️
+8
-1
+7
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Мурманчанин37
Ответ Den3Lo
Когда знаешь, что Кепка все порешал и главное не упасть
Так она и упомянула про "классную поддержку"))
+4
-3
+1
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Lukeria
Ответ ЧГК
Лиза, Петербург, поздравления! P.s. И как всегда в Лизину ветку запустили комментаторов, плюющихся ядом, которых нельзя минусовать - вместо минуса появляется плюс.
Петербург-то с какой стати
0
-3
-3
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ЧГК
Лиза, Петербург, поздравления!
P.s. И как всегда в Лизину ветку запустили комментаторов, плюющихся ядом, которых нельзя минусовать - вместо минуса появляется плюс.
+12
-6
+6
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Маргарита В Сафронова
Лиза, ты выдала классный сезон! Жду тебя в следующем, за тобой квад.
+6
-5
+1
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Юлия Заречнева
Ответ Екатерина К
Лиза с ошибкой на акселе не накатала на бронзу. Третье место сегодня - только благодаря прошлым заслугам, спортивному долголетию и тренеру. Как и на гран-при, когда оставила с серебром Муравьеву. Что ж…
А с другой стороны - это хорошая мотивация. Надоели чемпионки однодневки. Грибы за долголетие - стимул вернуться после пубертата. А то нахапают за сезон медалей, и уходят, потому что начинают загребать под еще более юных. Может, и не будут в 16 на пенсию уходить
+8
-5
+3
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Алена Иванова
Ну в этом сезоне прям Камилле и Лизе такие авансы
+5
-5
0
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Активист
Молодец, абсолютно заслуженная медаль! Теперь ждём в шоу-турнире!
+11
-10
+1
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Sat397
Все таки спортивное долголетие нужно поддерживать баллами, а то никакого стимула нет у детей после пубертата оставаться в спорте.
+9
-3
+6
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asusp527
И тут же вылезли "критики"
Лиза на эту чушь даааавно научилась не реагировать.
С окончанием сезона, феноменальная Елизавета! До встречи в следующем!
+22
-16
+6
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