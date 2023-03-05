Туктамышева о финале Гран-при России: «Я рада, что смогла поставить жирную точку в этом сезоне в своем родном «Юбилейном» с такой классной поддержкой»
Елизавета Туктамышева заявила, что довольна выступлением в финале Гран-при России.
Сегодня в Санкт-Петербурге фигуристка выступила с произвольной программой. Она заняла итоговое третье место.
«Я довольна своим выступлением. И сезоном, и тем, как провела серию Гран‑при, чемпионат России, финал. Я рада, что смогла поставить жирную точку в этом сезоне в своем родном «Юбилейном» с такой классной поддержкой. Только положительные эмоции от этого старта и сезона.
Фигурное катание – спорт, шоу остаются на втором плане. Это следствие твоих хороших выступлений», – сказала Туктамышева.
«Любого спортсмена поддержка мотивирует и воодушевляет. Как негативные комментарии, так и позитивные сказываются. Те прекрасные слова, которые мы читаем, помогают. Эти моменты помогают двигаться дальше и не опускать руки.
Когда ты знаешь, что за тебя болеет много человек, то более ответственно [начинаешь] относиться к своему делу. Ты сам начинаешь верить в себя, читая о том, что столько людей верят в тебя. Не надо недооценивать ту любовь, которую мы получаем от болельщиков.
В Питере меня узнают довольно часто. В ресторанах, других местах. Чаще стали узнавать в последние два‑три года», – добавила фигуристка.
⚡ Финал Гран-при России. Петросян одержала победу, Валиева – 2-я, Туктамышева – 3-я, Акатьева – 4-я
Сколько же было за два дня упаденных 3А? Посчитайте-ка
Вот 2 и 4 место по идее нужно поменять местами. С 2мя падениями на 2 проги многовато будет для "олимпийской" чемпионки
Лиза сегодня и не накатала на бронзу вообще-то. У нее 4 место в ПП.
Бронза досталась за счет отрыва в КП, где она опередила других упавших фигуристок
А была ли хоть одна фигуристка на этих соревнованиях старше 18 лет?
Лизе - долги федры за последние годы, когда ее засовывали по всех вчерашних юниорок
А во вторых, Акатьева явно планировалась судьями под Валиевой, если так-то разобраться
P.s. И как всегда в Лизину ветку запустили комментаторов, плюющихся ядом, которых нельзя минусовать - вместо минуса появляется плюс.
Лиза на эту чушь даааавно научилась не реагировать.
С окончанием сезона, феноменальная Елизавета! До встречи в следующем!