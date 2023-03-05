Туктамышева о финале Гран-при России: «Я рада, что смогла поставить жирную точку в этом сезоне в своем родном «Юбилейном» с такой классной поддержкой»

Елизавета Туктамышева заявила, что довольна выступлением в финале Гран-при России.

Сегодня в Санкт-Петербурге фигуристка выступила с произвольной программой. Она заняла итоговое третье место.

«Я довольна своим выступлением. И сезоном, и тем, как провела серию Гран‑при, чемпионат России, финал. Я рада, что смогла поставить жирную точку в этом сезоне в своем родном «Юбилейном» с такой классной поддержкой. Только положительные эмоции от этого старта и сезона.

Фигурное катание – спорт, шоу остаются на втором плане. Это следствие твоих хороших выступлений», – сказала Туктамышева.

«Любого спортсмена поддержка мотивирует и воодушевляет. Как негативные комментарии, так и позитивные сказываются. Те прекрасные слова, которые мы читаем, помогают. Эти моменты помогают двигаться дальше и не опускать руки.

Когда ты знаешь, что за тебя болеет много человек, то более ответственно [начинаешь] относиться к своему делу. Ты сам начинаешь верить в себя, читая о том, что столько людей верят в тебя. Не надо недооценивать ту любовь, которую мы получаем от болельщиков.

В Питере меня узнают довольно часто. В ресторанах, других местах. Чаще стали узнавать в последние два‑три года», – добавила фигуристка.

⚡ Финал Гран-при России. Петросян одержала победу, Валиева – 2-я, Туктамышева – 3-я, Акатьева – 4-я