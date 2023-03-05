Елизавета Туктамышева: «Буду делать все, что в моих силах, чтобы продолжать кататься»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева продолжит выступать в следующем сезоне.

«Я буду продолжать, у нас есть планы на сборы в Кисловодск, на поездку в Мексику, на дальнейшие сборы. Плавно войду в сезон, а дальше буду смотреть.

Любой сезон в России – это тоже очень интересно. Буду делать все, что в моих силах, чтобы продолжать кататься», – сказала чемпионка мира 2015 года.

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55 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Питерское недоразумение, отдай Акатьевой ЕЕ ЗАКОННУЮ МЕДАЛЬ!
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Pennywise
Ответ ретроградный меркурий
Лиза как катала дорожку, так и катает. С той лишь разницей, что ей теперь ставят 4й уровень, закрывая глаза на качество шагов. Как был чоктау через две ноги, так он и остался. Как делала через раз петли неправильной формы, так и делает. Как переходила на крюках-выкрюках через плоское ребро, так и переходит. А про вращения после этих соревнований лучше вообще не заикайтесь. Таких плохих вращений в заклоне, как у Лизы, даже в соревнованиях новисов не увидишь. И самое главное, ей упорно не замечают недокруты, а если они совсем уж вопиющие, как на риттбергере в ПП, то ставят стыдливое "q". А её куцый триксель оценивается наравне с огромным трикселей Акатьевой на полкатка, после которого Соня ещё метров 10 летит на дуге выезда. Триксель у Лизы суперстабильный, в таком возрасте это очень круто. А в остальном её катание - в лучшем случае уровень середняка. Туктамышева сейчас катает по принципу "лишь бы не упасть", а все остальное за неё делают судьи. Это вообще позор - спортсменка с двойным прыжком и без квадов обходит мультиквадистку Акатьеву с трикселями, которая к тому же и катается, и вращается, и презентует программу намного лучше Лизы.
У Лизы стабильный триксель, потому как профессор его оптимизировал. Он теперь выглядит как тройной сальхов только с переднего хода. А еще никто не обратил внимание, как Лиза в КП прыгнула флип четко с ребра. Похоже Мишин сжег свои учебники с «правильной» техникой и пошел в подмастерья к Дудакову.
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Jane Earlosofical
и федра тебе явно в этом поспособствует... с такими то баллами непонятно за что.
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Juliajulia
Фу, какие злые комментарии у некоторых 🙈
В 26 лет фигуристка прыгает 3А, 3л-3Т, все тройные на месте... Конечно, она не может изогнуться во вращении как 14летняя девочка, странно да 😏
Почему она должна чувствовать себя посмешищем, как тут написал один, а не те, кто в 18 ушел "на пенсию"??
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bezsugar
Ответ El Gran Capitan
Победы у "голодных" были как раз при огромных бонусах от Лакерника в вице ИСУ. А так далеко не факт, поставят реальные оценки как раз, гораздо ниже российских, пока не наберут настоящий класс в катании и презентации. А там все "голодные" становятся голодными уже до еды, и всё допубертатное попрыгушество заканчивается. Навсегда.
Жаль, что многие читерши успели урвать свои липовые медальки в лаки-эпоху(
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pulpfiction
Ответ UVR
С огромным удовольствием будем ждать тебя Лиза в новом сезоне. Но сначала зажги в шоу программе 18 марта. Ждём креативной и вызывающей программы, новой стюардессы или ещё эпатажней.
Поэпатажней - это если в паре с Ба.асян.
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private dancer
Ответ ксанна
А чего не кататься-то, когда судья, как по команде, ставят ей заоблачные компоненты. Нет, не спорю, смотреть на Лизу - сплошное удовольствие. Она и сама катается с удовольствием, не слишком напрягаясь. Знает, что будет всегда в призах, даже при своих несложных непрыжковых элементах, примитивных медленных вращениях, простеньких дорожках и каскадах 3+2. ...это другие спортсменки пусть рвут жилы, исполняя квады, триксели, дорожки и вращения 4 уровня. А Лизе теперь всё простят. Лиза Туктамышева теперь памятник самой себе. А как известно:<<...памятник, кто ж его посадит>>.
Согласна кроме удовольствия. Прямо противоположные чувства.
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Maria L
Ответ Т. А.Д.
Вот совести у неё нет, а как же, у неё тренер - тренер истерика, который грибы у судий вымогает истериками и угрозами
пока истерика только у вас( хрустаботов). ну побеситесь, вам полезно будет 🤭
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pulpfiction
От ее побед остается очень неприятный осадок.
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pulpfiction
Ответ polinarmax
Ждём четверной тулуп
Вот вот. Хотя в ее возрасте и не к чему вроде бы.
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Maria L
лиза, ждем тебя в следующем сезоне. спасибо за борьбу❤️
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FatPony
Ответ Александр Шульгин
Смешно
Лиза тоже рада)
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ретроградный меркурий
Ответ Мисс Вера
Ну, она очень выросла во вращениях и дорожку шагов теперь исполняет на 4-тый уровень. У неё тоже далеко не простенький контент. Я за ней давно слежу и заметила, что она реально прогрессирует. Она вообще ни разу не халявит. И здесь она стала третьей благодаря чистой КП. Если бы она упала с 3А в КП, то никакие "грибы" бы её не спасли.
Лиза как катала дорожку, так и катает. С той лишь разницей, что ей теперь ставят 4й уровень, закрывая глаза на качество шагов. Как был чоктау через две ноги, так он и остался. Как делала через раз петли неправильной формы, так и делает. Как переходила на крюках-выкрюках через плоское ребро, так и переходит. А про вращения после этих соревнований лучше вообще не заикайтесь. Таких плохих вращений в заклоне, как у Лизы, даже в соревнованиях новисов не увидишь. И самое главное, ей упорно не замечают недокруты, а если они совсем уж вопиющие, как на риттбергере в ПП, то ставят стыдливое "q". А её куцый триксель оценивается наравне с огромным трикселей Акатьевой на полкатка, после которого Соня ещё метров 10 летит на дуге выезда.
Триксель у Лизы суперстабильный, в таком возрасте это очень круто. А в остальном её катание - в лучшем случае уровень середняка. Туктамышева сейчас катает по принципу "лишь бы не упасть", а все остальное за неё делают судьи. Это вообще позор - спортсменка с двойным прыжком и без квадов обходит мультиквадистку Акатьеву с трикселями, которая к тому же и катается, и вращается, и презентует программу намного лучше Лизы.
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FatPony
Ответ ксанна
А чего не кататься-то, когда судья, как по команде, ставят ей заоблачные компоненты. Нет, не спорю, смотреть на Лизу - сплошное удовольствие. Она и сама катается с удовольствием, не слишком напрягаясь. Знает, что будет всегда в призах, даже при своих несложных непрыжковых элементах, примитивных медленных вращениях, простеньких дорожках и каскадах 3+2. ...это другие спортсменки пусть рвут жилы, исполняя квады, триксели, дорожки и вращения 4 уровня. А Лизе теперь всё простят. Лиза Туктамышева теперь памятник самой себе. А как известно:<<...памятник, кто ж его посадит>>.
Да не только она 3-2 сделала) и триксели у нее стабильные очень. Ну не виновата она, что ее соперницы ей уже какой старт подряд дарят медаль.
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pulpfiction
И, вообще, ФК - это спорт молодых! Не надо задерживаться...
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UVR
С огромным удовольствием будем ждать тебя Лиза в новом сезоне. Но сначала зажги в шоу программе 18 марта. Ждём креативной и вызывающей программы, новой стюардессы или ещё эпатажней.
+5
-1
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Александр Шульгин
Ответ Мисс Вера
Ну, она очень выросла во вращениях и дорожку шагов теперь исполняет на 4-тый уровень. У неё тоже далеко не простенький контент. Я за ней давно слежу и заметила, что она реально прогрессирует. Она вообще ни разу не халявит. И здесь она стала третьей благодаря чистой КП. Если бы она упала с 3А в КП, то никакие "грибы" бы её не спасли.
Смешно
+6
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Александр Шульгин
Ответ tanygavr
Лизу нужно поддерживать. У нас не осталось ни одной совершеннолетней фигуристки. Возраст поднимут и некого будет отправлять на международные соревнования, когда то все равно нас допустят. Если начать засуживать взрослых, то никому не захочется продолжать карьеру, выиграют в 15 и можно на пенсию. Итак ЧР больше напоминает первенство, одни 15 летки.
Чушь пишите. Даже Иуравьва лучше Туктамышевой, не говоря уже по других да и Петросян по взрослым имеет право выступать
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pulpfiction
Катайся, но без грибов же...- всё устарело, всё одно и тоже...
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Lena_SP
Ответ tanygavr
Лизу нужно поддерживать. У нас не осталось ни одной совершеннолетней фигуристки. Возраст поднимут и некого будет отправлять на международные соревнования, когда то все равно нас допустят. Если начать засуживать взрослых, то никому не захочется продолжать карьеру, выиграют в 15 и можно на пенсию. Итак ЧР больше напоминает первенство, одни 15 летки.
Точно! Ещё возраст на пять лет поднимут и кто тогда поедет? А у нас Лиза есть!
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Ксения Масленникова
а может не надо? насобирала мухоморов полную корзинку и достаточно, пора на заслуженный отдых
+9
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Александр Шульгин
Ну с такими грибами почему бы и не продолжить
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Lena_SP
Лиза квад-тулуп обещала! Нельзя сейчас заканчивать!
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El Gran Capitan
Ответ Неволяшка
Лиза уже открыто угрожает) Очень-очень нужны международные старты, где без Лакерника не ставят балы за выслугу лет и не склоняют голову перед допингистками. Сегодня было столько замечательных выступлений молодых, талантливых, "голодных" фигуристок, надеюсь, что они дождутся честного судейства и своих честных побед.
Победы у "голодных" были как раз при огромных бонусах от Лакерника в вице ИСУ. А так далеко не факт, поставят реальные оценки как раз, гораздо ниже российских, пока не наберут настоящий класс в катании и презентации.

А там все "голодные" становятся голодными уже до еды, и всё допубертатное попрыгушество заканчивается. Навсегда.
+13
-7
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Iuliia Timofeyeva
Ответ tanygavr
Лизу нужно поддерживать. У нас не осталось ни одной совершеннолетней фигуристки. Возраст поднимут и некого будет отправлять на международные соревнования, когда то все равно нас допустят. Если начать засуживать взрослых, то никому не захочется продолжать карьеру, выиграют в 15 и можно на пенсию. Итак ЧР больше напоминает первенство, одни 15 летки.
Ну, Трусова, слава богу, совершеннолетняя. И, вроде, еще об уходе не заявила...хотя, по факту - да ,сейчас нп катается
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