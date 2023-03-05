Елизавета Туктамышева: «Буду делать все, что в моих силах, чтобы продолжать кататься»
Елизавета Туктамышева продолжит выступать в следующем сезоне.
«Я буду продолжать, у нас есть планы на сборы в Кисловодск, на поездку в Мексику, на дальнейшие сборы. Плавно войду в сезон, а дальше буду смотреть.
Любой сезон в России – это тоже очень интересно. Буду делать все, что в моих силах, чтобы продолжать кататься», – сказала чемпионка мира 2015 года.
В 26 лет фигуристка прыгает 3А, 3л-3Т, все тройные на месте... Конечно, она не может изогнуться во вращении как 14летняя девочка, странно да 😏
Почему она должна чувствовать себя посмешищем, как тут написал один, а не те, кто в 18 ушел "на пенсию"??
Триксель у Лизы суперстабильный, в таком возрасте это очень круто. А в остальном её катание - в лучшем случае уровень середняка. Туктамышева сейчас катает по принципу "лишь бы не упасть", а все остальное за неё делают судьи. Это вообще позор - спортсменка с двойным прыжком и без квадов обходит мультиквадистку Акатьеву с трикселями, которая к тому же и катается, и вращается, и презентует программу намного лучше Лизы.
А там все "голодные" становятся голодными уже до еды, и всё допубертатное попрыгушество заканчивается. Навсегда.