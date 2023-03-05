Елизавета Туктамышева: «Буду делать все, что в моих силах, чтобы продолжать кататься»

продолжит выступать в следующем сезоне.

«Я буду продолжать, у нас есть планы на сборы в Кисловодск, на поездку в Мексику, на дальнейшие сборы. Плавно войду в сезон, а дальше буду смотреть.

Любой сезон в России – это тоже очень интересно. Буду делать все, что в моих силах, чтобы продолжать кататься», – сказала чемпионка мира 2015 года.