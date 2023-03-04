Евгения Тарасова: «Довольны прокатом. Есть небольшие помарки, а в целом все элементы были хорошо исполнены»

и остались довольны своей короткой программой.

Пара получила за прокат 83,68 балла и заняла 2-е место после Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Довольны. Есть небольшие помарки, которые, может, зрителям не особо заметны были. А в целом все элементы были хорошо исполнены», – сказала Тарасова.

«Подкрут на третий уровень? Все было нормально, разве что ближе к бортику, чем обычно, сейчас уже часто узкие арены, приходится адаптироваться, что делать?» – добавил Морозов.

Также Морозов ответил на вопрос о выступлениях в ледовом шоу Ильи Авербуха 24 и 25 февраля в Череповце и Ярославле.

«Это было под нашу ответственность, с разрешения тренеров. Шоу было в субботу и воскресенье, за неделю до старта, провели тренировку – вечером откатали шоу», – сказал фигурист.