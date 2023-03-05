Валиеву, Туктамышеву и Акатьеву, занявших места со второго по четвертое в Финале Гран-при России, разделили 0,67 балла

Фигуристок-призеров Финала Гран-при России на подиуме разделили сотые балла.

, ставшая второй, набрала 241,76 балла, стала третьей, уступив Камиле 0,15 балла (241,61), а проиграла 0,67 Валиевой и 0,52 балла Туктамышевой (241,09).

Чемпионкой стала , опередив Валиеву на 13,25 балла.