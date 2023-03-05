Валиеву, Туктамышеву и Акатьеву, занявших места со второго по четвертое в Финале Гран-при России, разделили 0,67 балла

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристок-призеров Финала Гран-при России на подиуме разделили сотые балла.

Камила Валиева, ставшая второй, набрала 241,76 балла, Елизавета Туктамышева стала третьей, уступив Камиле 0,15 балла (241,61), а Софья Акатьева проиграла 0,67 Валиевой и 0,52 балла Туктамышевой (241,09).

Чемпионкой стала Аделия Петросян, опередив Валиеву на 13,25 балла.

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148 комментариев

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ProstoVera
Ответ Egypt
В короткой не было падения?
А в произвольной у туктамышевой степ-аут на трикселе
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Александр Шульгин
Ответ Т34
Это вы так про Туктамышеву?
Это я про допингистку
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Леличек
Соня должна быть второй, Лиза третьей.
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Peter Varfolomeyev
Ответ наталья Головченко
И по стоимости уравнялся с тройным лутцем, риттом или тулупом с ГОЕ. Так что, по сути его не было.
Ну допустим. Но этот лутц был бы третьим в программе, что все равно её делает ценнее.
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Мисс Вера
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Грибами она выиграла а не компонентами.
Ну если Вы эксперт, то Вам виднее, хорошо)
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Мисс Вера
Ответ s4nsay
Мне понятно 1 место там должна быть Петросян и она заслужила свое место! А вот 2 и 3 место должно было быть поделено между Акатьевой и Валиевой, порядок не важен! Но не Лиза с одним тройным акселем! Все же это понимают?! У тех троих по 2 и более удачных ультра си!
Нет, не кол-во ультра-си определяет места, а их качественное исполнение. И чистый прокат КП.
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s4nsay
Ответ Мисс Вера
Акатьева накосячила в КП, а там ошибаться нельзя. Ну а Лиза КП откатала чисто и по сумме обеих программ вышла в лидеры. Как-то так.
Мне понятно 1 место там должна быть Петросян и она заслужила свое место! А вот 2 и 3 место должно было быть поделено между Акатьевой и Валиевой, порядок не важен! Но не Лиза с одним тройным акселем! Все же это понимают?! У тех троих по 2 и более удачных ультра си!
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STAVRsSC
Жаль Акатьеву. Судьи отработали заказ федерации - обеспечить подиум Туктику. Как же, финал в Питере, а главная звезда города будет вне пьедестала. По сложности программ, как бы мы не уважали Лизу за её самоотверженность, она явно слабее Акатьевой. Но дома не только стены помогают...
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Птичка певчая
Ничего, у Сони все впереди. Она очень достойная спортсменка. Вме бывает в карьере-взлёты и падения, триумф и не честное судейство. Но Соня требовательна к себе, думаю, что она понимает и то, что надо быть на голову выше всех. Все уроки из этой ситуации она вынесет, все у неё будет. Да и титул Чемпионки России обязывает. Молодец, что билась в ПП, что не сдалась. Всё победы впереди. И над грибищами соперниц тоже.
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фынский аксель
Ответ Мурманчанин37
В смысле? Фатима зашла с "а вот если ды Аделии поставили бы недокруты, она бы улетела". Я и спрашиваю: это где же у нее недокруты, чтобы снять с итоговой аж 14 баллов?
Где вы увидели снятие 14 баллов? 1,5 балла слетело
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Мурманчанин37
Ответ Sincere
какими еще дешевыми каскадами, лол
Базовая стоимость каскадов 2-й разминки (с учетом проставленных недокрутов):
Горбачева-35,88
Петросян-34,36
Акатьева-34,21
Муравьева-33,11
Валиева-31,83
Лизонька-30,31
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Беглый*
Ответ Egypt
В короткой не было падения?
У кого? У Трусовой на олимпиаде? Конечно было
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Неволяшка
Каждый о своем в комментариях, и я тоже. Камила откатала сегодня хуже, чем всегда. Да. были два квада-тулупа, но остальное тяжело и почти на отвали. После падения музыка была отдельно от катания, после окончания позже музыки свалилась на лед вообще. Это разрешено правилами? Или, как в Казани, все прощается? И мне безумно жалко Соню Акатьеву, ее вывихнули с пьедестала ради Валиевой и Туткамышевой.
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oleg
Не унывай, любимый наш Супер Соник. Вспомни как Аня Щербакова перед Олимпиадой.... Весь сезон ни одного первого места. А потом поехала на Олимпиаду, и всех сделала. Ну а ты в этом сезоне главное уже сделала. Завоевала титул Чемпионки России!!! А это главное. Удачи и не расслабляйся. Все всё видели и все всё понимают. А фигуристка ты уникальная.
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Спорт_в_массы
Такие GOE за Лизины вращения и компоненты под 10 - это, конечно, перебор) Недокрут на трикселе не отметили даже кьюшкой, за хорео-дорожку "+5" - ну ребят, не серьёзный разговор)
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Мисс Вера
Туктамышева по сумме программ стала третьей, потому что чисто откатала КП. Что тут непонятного? А Муравьёва компонентами выиграла у Горбачёвой.
Грибами она выиграла а не компонентами.
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flyhigh
1.Аделия
2-3Соня А. /Ками
2-3 Ками/ Соня А.
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Алена Иванова
Ответ Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
У меня такое ощущение, что всю злость, которую Этери (возможно) хотела бы выместить на Валиеву, она сбрасывает на Акатьеву. Ведь на Камилу теперь злиться вообще нельзя, можно только улыбаться и легко журить. И Соне из-за этого так достаётся, и она выходит нервная и зажатая на лёд, раскатывается эмоционально только к концу. Но это, конечно же, просто моя теория.
Ну вчера Соне прилетело. Но сегодня то она вон как откатала. Да и наконец-то Соня веселая сегодня была.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Peter Varfolomeyev
Акатьева сама короткую провалила, да и в произвольной нападала. А у Туктамышевой сколько падений? Правильно, ноль!
У Туктамышевой был степаут на акселе. Так что не идеально катала. Соня не нападала, а исполнила квад с ошибкой. Сегодня она с лихвой компенсировала короткую. Так что Туктамышевой за возраст дали. Несправедливо по отношению к Соне
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Egypt
Ответ Беглый*
А почему от фанатов Туктамышевой нет воя, что фигуристку с четырьмя ультраси запихнули под один недотриксель?
В короткой не было падения?
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Lana-shu
Ответ Александр Шульгин
Весь сезон Акатьеву засуживают под допингистку видимо это условие допингистки что бы она болтать не стала
Так она и так не довольна. Вы ее лицо видели на чр после серебра. И сейчас на прессухе сидела злая. Золото не дали.
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Budennyy
Ответ Надежда Б.
В компонентах у Лизы всего на 1 балл больше, чем у Сони Акатьевой, у Сони в протоколе 2 недокрута, ну и упала она в короткой.
Плюс,Лизе начали,наконец,нормально ГОИть её Лутцы,как было положено уже,наверное,10 лет.
Сегодня дорога-3-й уровень,одно из вращений-2-ой,все адекватно.
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flyhigh
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Туктика домашние судьи вытащили! Достали уже этим "она же долго катается" Никакущую Муравьеву, которая залипла просто на середине программы поставили выше Алины с двумя квадами! Наверное это ТАТ назовет честным судейством
Согласна, грибы и мафия
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Irina Kistler
Ответ Askorbinka
Каскады с перетяжкой как были, так и остались. Вращения супер?) Были, теперь медленные и натужные, не эстетичные. Дорожки? Еле едет, тяжело и коряво. Где там грация, пластика, изящность? Всё ушло. Тройка по-честному Адель, Соник, Алина.
я не считаю, что она накатала на первое место, по сумме она должна быть 3, согласна, что Соню незаслуженно занизили, вопрос был в сравнении с Туктамышевой, а здесь Валиева при всех её проблемах на голову выше. Алина в тройке не могла быть из- за оценок в короткий, так что Адель, Соня, Камила, Алина...
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Мурманчанин37
Ответ фынский аксель
Это только в ваших фантазиях.
В смысле? Фатима зашла с "а вот если ды Аделии поставили бы недокруты, она бы улетела". Я и спрашиваю: это где же у нее недокруты, чтобы снять с итоговой аж 14 баллов?
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