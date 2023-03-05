Валиеву, Туктамышеву и Акатьеву, занявших места со второго по четвертое в Финале Гран-при России, разделили 0,67 балла
Фигуристок-призеров Финала Гран-при России на подиуме разделили сотые балла.
Камила Валиева, ставшая второй, набрала 241,76 балла, Елизавета Туктамышева стала третьей, уступив Камиле 0,15 балла (241,61), а Софья Акатьева проиграла 0,67 Валиевой и 0,52 балла Туктамышевой (241,09).
Чемпионкой стала Аделия Петросян, опередив Валиеву на 13,25 балла.
Горбачева-35,88
Петросян-34,36
Акатьева-34,21
Муравьева-33,11
Валиева-31,83
Лизонька-30,31
2-3Соня А. /Ками
2-3 Ками/ Соня А.
Сегодня дорога-3-й уровень,одно из вращений-2-ой,все адекватно.