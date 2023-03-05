Софья Самоделкина: «Надеюсь, я когда-нибудь перестану расти и все стабилизируется. Мы смеемся, но это уже не смешно»

Теги сборная России женское катание Софья Самоделкина Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина понадеялась, что скоро перестанет расти.

«Я рада, что этот сезон закончился. Он был очень сложным – я сталкивалась с такими проблемами впервые. Раскоординация. Надеюсь, я когда-нибудь перестану расти и все стабилизируется. Мы смеемся, но это уже не смешно – я переросла маму на 2 сантиметра. Уже 164.

10 сантиметров добавилось за год – по сравнению прошлогодним с Кубком Первого канала. Ультра-си при постоянном росте? Сложно, но возможно.

В этом сезоне я не сдалась, с каждым стартом стараюсь быть лучше, лучше и лучше», – рассказала Самоделкина.

Соколовская – Самоделкиной: «Только, пожалуйста, не расти больше, а»

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6 комментариев

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Наталья Грабовская
Ответ EmperorNazer
Сочувствую Соне, период роста всегда непросто проходить, но все же ей стоит задуматься, почему пропустившая целый сезон 17-летняя девочка, тренирующаяся у ее прошлого тренера, обходит ее на 16 баллов.
Ну, что теперь поделаешь - сделанного не вернёшь. Зачем "сыпать соль на рану"? Очень нравится эта фигуристка, поэтому хочется верить, что действительно "перерастёт" и всё наладится - были и такие случаи - физиология у всех разная, тем более, что в ней, судя по всему, есть физическая выносливость - сложные каскады и элементы ультра-си у неё в большинстве случаев во второй части программы, и раньше она многое выполняла. Конституция тоже крепкая (не слышала о серьёзных травмах). А сейчас всё это похоже на физическую и психическую разбалансировку.
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Елена Готье
Ответ Филипп Чернышев
Соколовская за год превратила Самоделкину и Трусову из топ фигуристок России в топ-10 ЧР и ФГП. Отличный тренер
А куда Хромых с Усачевой делись? Эти хоть выступали.
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Stigmata
Ответ gold-for-zagitova
А кто не растет? 15-16 лет - самое золотое время для фигуристок. Медведева, Загитова, Щербакова и Трусова в эти годы блистали, хотя тоже росли. Валиева, к примеру, тоже борется успешно с ростом.
Рост у всех в разное время. Кто-то в 16 лет разваливался из-за роста так, что еле собирали. Кто-то позже)
+7
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+7
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EmperorNazer
Сочувствую Соне, период роста всегда непросто проходить, но все же ей стоит задуматься, почему пропустившая целый сезон 17-летняя девочка, тренирующаяся у ее прошлого тренера, обходит ее на 16 баллов.
+12
-1
+11
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gold-for-zagitova
А кто не растет? 15-16 лет - самое золотое время для фигуристок. Медведева, Загитова, Щербакова и Трусова в эти годы блистали, хотя тоже росли.
Валиева, к примеру, тоже борется успешно с ростом.
+14
-6
+8
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Филипп Чернышев
Соколовская за год превратила Самоделкину и Трусову из топ фигуристок России в топ-10 ЧР и ФГП. Отличный тренер
+17
-4
+13
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