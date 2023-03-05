Софья Самоделкина: «Надеюсь, я когда-нибудь перестану расти и все стабилизируется. Мы смеемся, но это уже не смешно»

Фигуристка Софья Самоделкина понадеялась, что скоро перестанет расти.

«Я рада, что этот сезон закончился. Он был очень сложным – я сталкивалась с такими проблемами впервые. Раскоординация. Надеюсь, я когда-нибудь перестану расти и все стабилизируется. Мы смеемся, но это уже не смешно – я переросла маму на 2 сантиметра. Уже 164.

10 сантиметров добавилось за год – по сравнению прошлогодним с Кубком Первого канала. Ультра-си при постоянном росте? Сложно, но возможно.

В этом сезоне я не сдалась, с каждым стартом стараюсь быть лучше, лучше и лучше», – рассказала Самоделкина.

Соколовская – Самоделкиной: «Только, пожалуйста, не расти больше, а»