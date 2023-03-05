Самоделкина дважды упала с четверного сальхова в Финале Гран-при России, Горбачева сделала два четверных

Российская фигуристка дважды упала с четверного сальхова в произвольной программе в Финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Один из сальховов должен был идти в каскаде, но из-за падений у Софьи получился повтор прыжка. Также фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной флип – двойной тулуп.

Алина Горбачева чисто прыгнула два четверных сальхова – один в каскаде с двойным акселем. Еще спортсменка исполнила тройной флип, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной риттбергер (степ-аут).