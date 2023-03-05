Самоделкина дважды упала с четверного сальхова в Финале Гран-при России, Горбачева сделала два четверных

Теги сборная России женское катание Софья Самоделкина Алина Горбачева Серия Гран-при России Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Самоделкина дважды упала с четверного сальхова в произвольной программе в Финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Один из сальховов должен был идти в каскаде, но из-за падений у Софьи получился повтор прыжка. Также фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной флип – двойной тулуп.

Алина Горбачева чисто прыгнула два четверных сальхова – один в каскаде с двойным акселем. Еще спортсменка исполнила тройной флип, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной риттбергер (степ-аут).

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OxyK
Ответ Алиса без миелофона
Ритт надо было прыгать, а не флип. Второй флип под звезду в протоколе пойдет (повторы 4с, 3л, 3ф)
Ритт ее бы не спас, только если бы до этого она прыгала не 3Lz3Lo, а 3Lz3T. А так ей надо было прыгать 3Т или 2А
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алиса без миелофона
Ритт надо было прыгать, а не флип. Второй флип под звезду в протоколе пойдет (повторы 4с, 3л, 3ф)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий