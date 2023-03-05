Соколовская – Самоделкиной: «Только, пожалуйста, не расти больше, а»

Теги сборная России женское катание Светлана Соколовская Софья Самоделкина Серия Гран-при России Фигурное катание

Тренер Светлана Соколовская рассказала, как выросла фигуристка Софья Самоделкина.

В произвольной программе в финале Гран-при России Самоделкина дважды упала с четверных прыжков. Фигуристка и тренер обсудили ошибки во время ожидания оценок.

Соколовская: Закончим расти и наберемся сил. Нет, то, что шла (на четверные) – умница. Я хвалю тебя. Че нам терять, правильно?

Самоделкина: Ну, в принципе, 11-е или 12-е…

Соколовская: Все равно напрыгивать надо. Только, пожалуйста, не расти больше, а.

Самоделкина: Хорошо.

Соколовская: Пришла 1,58 м, а сейчас 1,66 м.

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34 комментария

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Anneta28
Ответ tull
Гнобить значит плохо относиться к кому-либо, издеваться, унижать. Ее кто-то унижал за падение?? Не стоит сравнивать строгость с унижением. Спортсменка упала с коронного элемента и значительно снизила шансы на победу, ей сказать - молодец? Провалили месяцы труда
Ну убейте ее сразу, чего уж там мелочиться
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tanygavr
Ответ Anneta28
Да, там сразу готовы прибить спортсменку за падения, прям сразу как она со льда выходит. Вчера как раз наблюдали.
Соне были неприятны комментарии тренеров, она даже отвечать не стала, уже характер проявляет.
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Елена Готье
Ответ Анастасия Внукова
как не расти-то? Это надо карликов набирать, чтоб не росли.
Не растут как правило в других местах и выглядят в 15 на 9, а в 17 на 12 )
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tanygavr
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Загитова выросла за лето на 7см, а потом в разгар жесточайшего пубера взяла ЧМ. Можт, вопрос не в росте?
Загитова 160 см всего то ростом. А Соня скоро Хромых догонит да ещё и в ширь пошла. Нет у таких будущего в одиночке.
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Lara_Croft
У Давыдова Софья такая амбициозная была, об олимпиаде мечтала, а теперь — 11-я или 12-я, ей без разницы.
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tull
Ответ Anneta28
Ну как минимум не гнобить.
Гнобить значит плохо относиться к кому-либо, издеваться, унижать. Ее кто-то унижал за падение?? Не стоит сравнивать строгость с унижением. Спортсменка упала с коронного элемента и значительно снизила шансы на победу, ей сказать - молодец? Провалили месяцы труда
+1
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Amneris
Мда. Соколовская «завалила» все удачные чужие проекты. Надеюсь, Саша действительно забила уже на спорт, поэтому просто перешла к ней, чтобы мозг не полоскали - а в не в надежде, что Светлана ее стабилизирует.
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Anneta28
Ответ tull
А что, спасибо сказать?
Ну как минимум не гнобить.
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tull
Ответ Anneta28
Да, там сразу готовы прибить спортсменку за падения, прям сразу как она со льда выходит. Вчера как раз наблюдали.
А что, спасибо сказать?
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Мурманчанин37
А неплохое, еще недавно, владение коньком испарилось тоже из-за роста?
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Алеся Ткаченко
Ответ Урагана Эриксен
Была конкурентоспособной. Сейчас провал за провалом (
Где же конкурентноспособность если она у него со свистом мимо пьедестала пролетала постоянно
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Anneta28
Ответ flyhigh
Ну так они и не оправдывают в микрофон падения ростом
Да, там сразу готовы прибить спортсменку за падения, прям сразу как она со льда выходит. Вчера как раз наблюдали.
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rbb
Ответ Урагана Эриксен
Звучит как оправдание за неудачный сезон. Самоделкина, уйдя от Давыдова, совершила большую ошибку
Думаю что Давыдов её " ушел". Понял что все, началось...
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Урагана Эриксен
Ответ Алеся Ткаченко
Можно подумать у Давыдова она блистала.
Была конкурентоспособной. Сейчас провал за провалом (
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Элла Бурс
Помню как Этери Георгиевна говорила в интервью, ты же не можешь выйти и объяснить всей стране: «Извините, я расту».
Оказывается можешь, и то не спортсменка, а тренер🙈
+23
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gold-for-zagitova
Да у Самоделкиной ещё при Давыдове в недокрут квады были, а в санатории Соколовской вовсе пропали
+12
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EmperorNazer
Рост ростом, но 185 баллов за две программы им одним не оправдать. Это провал тренерского штаба, скидывать все на пубертат удобно, но не прокатит.
+19
-1
+18
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Aelinn
Стыдобища. То по лбу даст Соньке, то на камеру рост расскажет в кике. Софу жалко, знала ли она, куда шла.
+12
-1
+11
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Самая цитируемая и вообще недура
Загитова выросла за лето на 7см, а потом в разгар жесточайшего пубера взяла ЧМ. Можт, вопрос не в росте?
+26
-1
+25
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Вся в Витоне
Это оправдание, причём специально так, чтобы все услышали.
+12
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flyhigh
Ответ Anneta28
Акатик тоже валит прыжки, хотя ей до пубертата еще как до луны пешком.
Ну так они и не оправдывают в микрофон падения ростом
+6
-1
+5
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Лакс
Ответ Лакс
журналистам сама Софа сказала что сейчас 164
Камила у Утяшевой говорила что у неё 163
+2
0
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Лакс
журналистам сама Софа сказала что сейчас 164
+1
0
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Анастасия Внукова
как не расти-то? Это надо карликов набирать, чтоб не росли.
+4
-1
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Наталья Грабовская
Для этого надо прекратить есть и пить....
- После 6-ти есть нельзя!
-Девочка, тебе сколько лет?
-Шесть....
-Всё, больше не ешь!
+5
0
+5
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