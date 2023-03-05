Соколовская – Самоделкиной: «Только, пожалуйста, не расти больше, а»

Тренер Светлана Соколовская рассказала, как выросла фигуристка .

В произвольной программе в финале Гран-при России Самоделкина дважды упала с четверных прыжков. Фигуристка и тренер обсудили ошибки во время ожидания оценок.

Соколовская: Закончим расти и наберемся сил. Нет, то, что шла (на четверные) – умница. Я хвалю тебя. Че нам терять, правильно?

Самоделкина: Ну, в принципе, 11-е или 12-е…

Соколовская: Все равно напрыгивать надо. Только, пожалуйста, не расти больше, а.

Самоделкина: Хорошо.

Соколовская: Пришла 1,58 м, а сейчас 1,66 м.