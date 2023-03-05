Петросян заявила четверной флип, Валиева и Акатьева – два четверных тулупа, Горбачева – два четверных сальхова в произвольной программе финала Гран-при России

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян заявила три квада в произвольной финала Гран-при России.

Стал известен контент фигуристок в произвольной программе финала в Санкт-Петербурге.

Аделия Петросян заявила четверной флип, четверной тулуп – двойной аксель (секвенция), четверной тулуп, тройной риттбергер, каскады тройной лутц – ойлер – тройной сальхов и тройной флип – тройной тулуп, тройной флип. 

Елизавета Туктамышева планирует исполнить тройной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер.

Камила Валиева заявила четверной тулуп – двойной аксель (секвенция), четверной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц.

Софья Муравьева планирует прыгнуть тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной лутц.

Софья Акатьева заявила тройной аксель, четверной тулуп – двойной аксель (секвенция), четверной тулуп, тройной риттбергер, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц.

В заявке Алины Горбачевой – четверной сальхов – двойной аксель (секвенция), четверной сальхов, тройной флип, двойной аксель, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер.

Софья Самоделкина заявила четверной сальхов, два двойных акселя, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп.

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73 комментария

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Александр Шульгин
Ответ umma
За Аделию- так хочется увидеть чистый прокат с заявленным контентом !!! За СуперСоника- желаю ей собраться и откатать чисто и показать свою красивую программу с эмоциями ! И лично мне оч хочется видеть на пьедестале Алину ,жаль что её придерживают по взрослым (( Пусть у неё все получится..Всем удачи
Да хотелось бы на пьедестале Акатьеву,иПетпосян и Горбачеву в любом порядке. Но к сожалению вытянут Валиеву и Туктамышеву только если совсем не развалятся.
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Rush
Ответ Lapo Elkann
А куда выше. Выше только звезды.
Кто звезды? По вам.
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SALMON
Ответ Veronika spuria
Акатьева, если соберётся, то будет первая. В форме Валиевой и Туктамышевой уверенности нет. Да, ещё Петросян с Акатьева поборется за первое место.
При чистом прокате Петросян ни у кого нет шансов
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Александр Шульгин
Ответ Маргарита Михайловна
А представьте если Валиева опять упадёт. Это будет кошмар!
Тулупы она вроде сейчас стабильно прыгает не должна. Единственное под конец программы уже не будет опять будет очень медленно.
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Realist2022
Ответ Pennywise
Когда на спортсе выучат, что прыжковый элемент со вторым акселем называется не секвенция, а комбинация?
Только ли на спортсе? Вон судьи у нас в КП за упаденный 3Lz или 3F во второй части, где должен быть каскад, ставят 3Lz (3F) + SEQ, хотя надо обнулять элемент
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Lana-shu
Ответ Elenavasilevna
Тут некоторые путают понятия болельщик и фанат, если , допустим, век тому назад, Вы болели за Слуцкую, Вы должны вместе с ней уйти в небытие, а уж если Вы сейчас болеете за двух, а то, еще- о ужас! за трех спортсменок, это вообще преступление))) Мне тоже нравятся и Акатьева и Петросян и Горбачева, еще болею за Яметову. Понимаю, что это ужасно, но по другому не могу)))
Ну знаете, по разному. Нравится спортсмен, именно сейчас. А болельщики поддерживают в любом случае. Я не понимаю боления за штаб или против штаба. Это очень странное явление в ФК. Но у меня есть и фигуристки, которые принципиально не нравятся. Но против точно болеть не стану.
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Маргарита Михайловна
А представьте если Валиева опять упадёт. Это будет кошмар!
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TheWitcher
Ответ Lanapiano
Соне одновременно собраться и расслабиться!)
Отличное пожелание! Присоединяюсь. Главный национальный титул СуперСоник в этом сезоне уже взяла, пьедестал на ФГПР тоже будет норм результат, а там… чем чёрт не шутит? Возможно всё — главное верить в себя 😉 Чистого проката и удачи Сонику, „хрустальным“ занять весь пьедестал! 🥳❤️‍🔥
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Realist2022
Ответ Veronika spuria
Акатьева, если соберётся, то будет первая. В форме Валиевой и Туктамышевой уверенности нет. Да, ещё Петросян с Акатьева поборется за первое место.
А если Муравьева пойдет на 2 трикселя + 2 квадотулупа?
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Sat397
Когда как не сейчас - на пике, 15-ти летним детям показывать свой максимум? "Коси коса, пока роса; роса долой и мы домой", как говорится.
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Realist2022
Ответ umma
За Аделию- так хочется увидеть чистый прокат с заявленным контентом !!! За СуперСоника- желаю ей собраться и откатать чисто и показать свою красивую программу с эмоциями ! И лично мне оч хочется видеть на пьедестале Алину ,жаль что её придерживают по взрослым (( Пусть у неё все получится..Всем удачи
Если Лиза, СуперСоник а Аделька чисто откатают, то тройка будет такой: Аделька, СуперСоник, Лиза. У Лизы будут дополнительные грибы за возраст и статус её наставника-профессора
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Realist2022
Ответ Зулфира Мухаметшина
Пусть все девочки прыгнут квады,главное переплюнуть весь. Мир
Фигуристки других стран спокойно готовятся к предстоящему ЧМ. Но таким, как вы, закомплексованным с завышенным ЧСВ, этого не понять. Почему? Просто потому что на самом деле люди эти из себя ничего представляют и единственное, о чем они думают, - это то, как показать собственную значимость близким/родственникам/друзьям/коллегам/окружающим. Вот и радость в жизни для такого наступает, когда он хоть кого-то переплюнул. А если честно не получается, то он готов кому угодно заплатить, лишь бы просто на бумаге увидеть, что он переплюнул.
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Додик Аксель
Пусть с заявленным контентом девчонки успешно справятся и у всех всё получилось. Больше улыбок и меньше слёз. Удачи !
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dashaofmyiceiceicebaby333
Ответ Lapo Elkann
Ваши предпочтения, но рано списывать Акатьеву.
я пожела удачи ками и аделии. а вторая часть ко всем) мне просто кажется что побеждает тот, кому нужнее, вот и хочу узнать кто это будет, не обязательно это ками и аделия
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наталья Головченко
Ответ Toba Door
Желаю акатьевой победить, а тшт быть вести себя одинаково ко всем своим ученицам, хромых, загитова, Акатьева, у них наверное родители не столь обеспечены и влиятельны
А у Валиевой - обеспеченная мать-одиночка??? Камила всегда была ниже среднего достатка, находясь в юниорах, а у Акатьевой Сони, как раз, достаточно обеспеченная семья: мама - акушер-гинеколог, на хорошем счету. Поэтому, глупости не пишите. Это здесь ни при чем. Валиева, тоже получала, когда начинала по взрослым кататься, ну а Майя, при всей моей к ней симпатии, не очень перспективной всегда была и они это понимали.
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Miro 2018
Ответ umma
За Аделию- так хочется увидеть чистый прокат с заявленным контентом !!! За СуперСоника- желаю ей собраться и откатать чисто и показать свою красивую программу с эмоциями ! И лично мне оч хочется видеть на пьедестале Алину ,жаль что её придерживают по взрослым (( Пусть у неё все получится..Всем удачи
Я тоже за Аделию буду болеть, зацепила меня она уже давно. Очень хочется, чтобы у нее все получилось и судьи оценили по достоинству. Раньше ее всегда задвигали под других. Дорожку до сих пор третьего уровня ставят. А так мне все девочки интересны. И ребята и парники. Кроме танцев. Там никто не цепляет сейчас. Скучно.
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777free777
Заголовок вводит в заблуждение! По нему получается, что Петросян меньше всех заявила (только один четверной), а на самом деле наоборот: заявила больше всех (три четверных)!
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opty
Ответ Elenavasilevna
Тут некоторые путают понятия болельщик и фанат, если , допустим, век тому назад, Вы болели за Слуцкую, Вы должны вместе с ней уйти в небытие, а уж если Вы сейчас болеете за двух, а то, еще- о ужас! за трех спортсменок, это вообще преступление))) Мне тоже нравятся и Акатьева и Петросян и Горбачева, еще болею за Яметову. Понимаю, что это ужасно, но по другому не могу)))
Болельщик болеет за своих, фанат против чужих...
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Татьяна Семёновна
Девочки-красавицы, в последний старт сезона порадуйте себя, зрителей и тренеров красивыми программами, чистыми прокатами! Устройте праздник фигурного катания на всю Россию! Пусть ФК шагает по стране, и все увидят, что наши спортсменки лучшие не только дома, но и в Европе и в мире!
+5
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Зулфира Мухаметшина
Пусть все девочки прыгнут квады,главное переплюнуть весь. Мир
+2
-2
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Кот по кличке Кот
Желаю победы Акатьевой и подиума Лизе Т. Успехов!
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Elenavasilevna
Ответ Lana-shu
Отчего же. Многим Акатьева нравится. Как и Петросян. Хочется, чтобы были на пьедестале. Еще нравится Горбачева, но ей сложно до пьедестала добраться.
Тут некоторые путают понятия болельщик и фанат, если , допустим, век тому назад, Вы болели за Слуцкую, Вы должны вместе с ней уйти в небытие, а уж если Вы сейчас болеете за двух, а то, еще- о ужас! за трех спортсменок, это вообще преступление))) Мне тоже нравятся и Акатьева и Петросян и Горбачева, еще болею за Яметову. Понимаю, что это ужасно, но по другому не могу)))
+2
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наталья Головченко
Ответ Большое Путешествие Рузика
Петросян заявила три квада.
Исправили. Сначала написали, что только четверной флип.
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Lennuci
Ответ Pennywise
Я так и знал, что найдется кто-то, кто напишет эту глупость. А дорожка шагов называется «step sequence”, т.е. секвенция шагов, но я что-то не припомню, чтобы её тут так называли. :))) А еще риттбергер официально называется “loop”, т.е. петля. Есть английская терминология, а есть русская. Так вот в русской ваша секвенция называется КОМБИНАЦИЯ. Откройте действующую редакцию ЕВСК, выложенную на сайде федерации, где черным по белому написана комбинация.
Не надо так кричать из-за разницы в терминологии. Просто Спортс видимо тупее вас и использовали западную, вас тем разгневав.
+1
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Toba Door
Желаю акатьевой победить, а тшт быть вести себя одинаково ко всем своим ученицам, хромых, загитова, Акатьева, у них наверное родители не столь обеспечены и влиятельны
+7
-10
-3
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