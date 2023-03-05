Петросян заявила четверной флип, Валиева и Акатьева – два четверных тулупа, Горбачева – два четверных сальхова в произвольной программе финала Гран-при России
Аделия Петросян заявила три квада в произвольной финала Гран-при России.
Стал известен контент фигуристок в произвольной программе финала в Санкт-Петербурге.
Аделия Петросян заявила четверной флип, четверной тулуп – двойной аксель (секвенция), четверной тулуп, тройной риттбергер, каскады тройной лутц – ойлер – тройной сальхов и тройной флип – тройной тулуп, тройной флип.
Елизавета Туктамышева планирует исполнить тройной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер.
Камила Валиева заявила четверной тулуп – двойной аксель (секвенция), четверной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц.
Софья Муравьева планирует прыгнуть тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной лутц.
Софья Акатьева заявила тройной аксель, четверной тулуп – двойной аксель (секвенция), четверной тулуп, тройной риттбергер, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц.
В заявке Алины Горбачевой – четверной сальхов – двойной аксель (секвенция), четверной сальхов, тройной флип, двойной аксель, каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер.
Софья Самоделкина заявила четверной сальхов, два двойных акселя, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп.
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