Дрозд о дуэте с Шанаевой: «Мы встали в пару, имея большую общую цель. Настрой на финал Гран-при самый боевой – без него в спорте делать нечего»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Елизавета Шанаева Фигурное катание

Фигурист Павел Дрозд, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Шанаевой, рассказал о целях дуэта и настрое на финал Гран-при России.

– Как у вас идет подготовка к Финалу Гран-при России?

– Все по плану: где-то что-то совершенствуем, добавляем детали, шлифуем и оттачиваем программы. То есть, много мелкой, но важной работы. Сверх изменений в контенте не планируется.

– У вас однозначный настрой на первое место? Елизавета в этом сезоне не раз отмечала, что едет на турниры только за победой.

– Естественно, мы встали в пару, имея большую общую цель. Находясь в спорте, мы все хотим результата – быть лучшими. Для этого мы постоянно трудимся, совершенствуемся, стараемся удивлять и стать сильнее.

Мы не твердим, как мантру: «Только первое место!» Но ясное дело, что большой спорт предполагает амбиции. Так что настрой у нас на финал самый боевой – без него в спорте делать нечего.

– Вы встали в пару почти год назад. Можете уже сказать, что за прошедшее время вы превратились в скатанный дуэт, единый организм на льду?

– Конечно, мы проделали большой путь в плане скатки и (что не менее важно) понимания друг друга. Этому предшествовало много работы на льду.

Но нет предела совершенству. Тем более, учитывая особенность нашего вида фигурного катания, времени прошло не так и много, – сказал Дрозд.

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6 комментариев

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Залина Малина
За весь сезон эта пара так и не впечатлила. В отличие от Пасечник-Некрасова с их скольжение как по маслу и Кагановской-Ангелопола с их фишечками. За что первое место этим?
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Anneta28
Ответ Orange carrot
Честно говоря, вчера сомнительное первое место у них. Даже Тютюнина убедительнее была, уж я не особых ее любитель. А лучше всех Вася с Валерой.
Хорошо что Вася с Валерой катаются на местных водокачках. Соревновались бы сейчас на ЮЧМ, пролетели бы мимо первого места, а может и вообще мимо подиума. Там очень сильная четверка. В общем, не просто будет всем нашим дуэтам, когда нас выпустят. Там совсем другой уровень, даже среди юниоров.
+3
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Оле-Лукойе
Хотелось бы, чтобы КА сегодня были первые, Дрозда компонентами судьи прямо залюбили.
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Irina Kistler
ну хоть не падают)))
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Orange carrot
Честно говоря, вчера сомнительное первое место у них. Даже Тютюнина убедительнее была, уж я не особых ее любитель. А лучше всех Вася с Валерой.
+17
-1
+16
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Утренняя Аврора
Они мне нравятся. И настрой правильный. Только удачи!
+9
-2
+7
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