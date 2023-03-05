Дрозд о дуэте с Шанаевой: «Мы встали в пару, имея большую общую цель. Настрой на финал Гран-при самый боевой – без него в спорте делать нечего»

Фигурист Павел Дрозд, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Шанаевой, рассказал о целях дуэта и настрое на финал Гран-при России.

– Как у вас идет подготовка к Финалу Гран-при России?

– Все по плану: где-то что-то совершенствуем, добавляем детали, шлифуем и оттачиваем программы. То есть, много мелкой, но важной работы. Сверх изменений в контенте не планируется.

– У вас однозначный настрой на первое место? Елизавета в этом сезоне не раз отмечала, что едет на турниры только за победой.

– Естественно, мы встали в пару, имея большую общую цель. Находясь в спорте, мы все хотим результата – быть лучшими. Для этого мы постоянно трудимся, совершенствуемся, стараемся удивлять и стать сильнее.

Мы не твердим, как мантру: «Только первое место!» Но ясное дело, что большой спорт предполагает амбиции. Так что настрой у нас на финал самый боевой – без него в спорте делать нечего.

– Вы встали в пару почти год назад. Можете уже сказать, что за прошедшее время вы превратились в скатанный дуэт, единый организм на льду?

– Конечно, мы проделали большой путь в плане скатки и (что не менее важно) понимания друг друга. Этому предшествовало много работы на льду.

Но нет предела совершенству. Тем более, учитывая особенность нашего вида фигурного катания, времени прошло не так и много, – сказал Дрозд.