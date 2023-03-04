Павел Дрозд: «Огромное счастье, что финал Гран-при России проходит на родном для меня катке, где я делал первые шаги»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Елизавета Шанаева ТАСС Серия Гран-при России Фигурное катание

Павел Дрозд оценил прокат ритм-танца в финале Гран-при России. 

Елизавета Шанаева и Дрозд лидируют после первого дня соревнований с результатом 81,40 балла. 

«Как может быть в Петербурге, если не потрясающе? Огромное счастье, что финал проходит здесь, в родном для меня городе, на родном для меня катке, где я делал первые шаги. Петербург – это одна любовь.

Первыми выступать было полегче – зарядился, вышел и все, можно выдохнуть. Мы постарались сделать все, что от нас зависит», – сказал Дрозд. 

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1 комментарий

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Екатерина Ивановская
ШД симпатичная пара на льду, но прогресса нуль, катают разврат на льду и судьи приправляют все это грибами🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️
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