Финал Гран-при России. Шанаева и Дрозд, Кагановская и Ангелопол, Тютюнина и Багин представят произвольные танцы
5 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
2. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин
3. Полина Усова – Михаил Антонов
4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
Вторая разминка
5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
6. Александра Прокопец – Александр Васькович
7. Софья Тютюнина – Андрей Багин
8. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
9. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
Положение после ритм-танца
1. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 81,40
2. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 80,95
3. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 80,59
4. Александра Прокопец – Александр Васькович – 70,97
5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 70,48
6. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 68,40
7. Полина Усова – Михаил Антонов – 61,53
8. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин – 57,06
9. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 53,82
Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие
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