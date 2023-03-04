Финал Гран-при России. Шанаева и Дрозд, Кагановская и Ангелопол, Тютюнина и Багин представят произвольные танцы

5 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют и .

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

2. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

3. Полина Усова – Михаил Антонов

4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

Вторая разминка

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

6. Александра Прокопец – Александр Васькович

7. – Андрей Багин

8. Василиса Кагановская –

9. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

Положение после ритм-танца

1. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 81,40

2. – Валерий Ангелопол – 80,95

3. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 80,59

4. Александра Прокопец – Александр Васькович – 70,97

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 70,48

6. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 68,40

7. Полина Усова – Михаил Антонов – 61,53

8. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин – 57,06

9. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 53,82

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие