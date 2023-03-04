Финал Гран-при России. Шанаева и Дрозд, Кагановская и Ангелопол, Тютюнина и Багин представят произвольные танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Андрей Багин Павел Дрозд Елизавета Шанаева Софья Тютюнина Екатерина Миронова Евгений Устенко Александр Васькович Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Тимур Смирнов-Бабаев Серия Гран-при России Яна Матвейшина Тимофей Субботин Александра Прокопец Алиса Крайнюкова Семен Нетсев Варвара Жданова Полина Усова Михаил Антонов Фигурное катание

5 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев 

2. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин 

3. Полина Усова – Михаил Антонов 

4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов 

Вторая разминка

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко 

6. Александра Прокопец – Александр Васькович 

7. Софья Тютюнина – Андрей Багин 

8. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол 

9. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд 

Положение после ритм-танца

1. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 81,40

2. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 80,95

3. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 80,59

4. Александра Прокопец – Александр Васькович – 70,97

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 70,48

6. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 68,40

7. Полина Усова – Михаил Антонов – 61,53

8. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин – 57,06

9. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 53,82

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блОК
Ответ floret
Юниорам ещё рано выигрывать, пусть сначала корону с головы снимут.
Выигрывать никогда не рано
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
floret
Ответ Defender64
Интересно, дадут ли выиграть Ангелам, или продолжат рисовать новоделам неадекватные оценки, не имеющие никакого отношения к реальному положению вещей?
Юниорам ещё рано выигрывать, пусть сначала корону с головы снимут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Savanuk
Ответ Defender64
Интересно, дадут ли выиграть Ангелам, или продолжат рисовать новоделам неадекватные оценки, не имеющие никакого отношения к реальному положению вещей?
Новоделы - пара Жулина, так сказать, со всеми вытекающими...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Ответ Defender64
Интересно, дадут ли выиграть Ангелам, или продолжат рисовать новоделам неадекватные оценки, не имеющие никакого отношения к реальному положению вещей?
После побед Худайбердиевой с тремя падениями у вас еще возникают такие вопросы?)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Defender64
Интересно, дадут ли выиграть Ангелам, или продолжат рисовать новоделам неадекватные оценки, не имеющие никакого отношения к реальному положению вещей?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий