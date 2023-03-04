Кондратюк, Гуменник и Игнатов чисто откатали короткие программы с двумя четверными прыжками в финале Гран-при России
Фигуристы выступили с короткими программами в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Матвей Ветлугин сделал четверной тулуп, упал с тройного акселя и прыгнул каскад тройной лутц – тройной риттбергер.
Александр Самарин исполнил четверной лутц, допустил степ-аут на тройной акселе, сделал каскад тройной лутц (помарка на выезде) – двойной тулуп.
Макар Игнатов прыгнул четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.
Петр Гуменник исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер и тройной аксель.
Иван Попов сделал четверной тулуп, тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп с помаркой на выезде.
Артур Даниелян прыгнул четверной сальхов, тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп с помаркой на выезде.
Евгений Семененко исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и допустил степ-аут на тройном акселе.
Алексей Ерохов сделал каскад четверной сальхов – тройной тулуп, двойной тулуп (вместо запланированного четверного) и тройной аксель.
Артем Ковалев прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.
Андрей Мозалев исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, допустил степ-аут на тройном акселе и прыгнул четверной тулуп.
Марк Кондратюк сделал четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов – тройной тулуп.
Дмитрий Алиев допустил степ-аут на четверном тулупе, прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп и сделал тройной аксель со степ-аутом.
Это как небо и земля