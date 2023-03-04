Кондратюк, Гуменник и Игнатов чисто откатали короткие программы с двумя четверными прыжками в финале Гран-при России

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Алексей Ерохов Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко Артур Даниелян Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Марк Кондратюк Иван Попов Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристы выступили с короткими программами в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Матвей Ветлугин сделал четверной тулуп, упал с тройного акселя и прыгнул каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

Александр Самарин исполнил четверной лутц, допустил степ-аут на тройной акселе, сделал каскад тройной лутц (помарка на выезде) – двойной тулуп.

Макар Игнатов прыгнул четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.

Петр Гуменник исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер и тройной аксель.

Иван Попов сделал четверной тулуп, тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп с помаркой на выезде.

Артур Даниелян прыгнул четверной сальхов, тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп с помаркой на выезде.

Евгений Семененко исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и допустил степ-аут на тройном акселе.

Алексей Ерохов сделал каскад четверной сальхов – тройной тулуп, двойной тулуп (вместо запланированного четверного) и тройной аксель.

Артем Ковалев прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Андрей Мозалев исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, допустил степ-аут на тройном акселе и прыгнул четверной тулуп.

Марк Кондратюк сделал четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов – тройной тулуп.

Дмитрий Алиев допустил степ-аут на четверном тулупе, прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп и сделал тройной аксель со степ-аутом.

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2 комментария

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Петрова Ольга
Ответ Denkaaaa
компонементы у Марка больше чем у Пети,вы реально?грибы Соколовской они такие, дааа.
Смех, да и только.
Это как небо и земля
+1
0
+1
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Denkaaaa
компонементы у Марка больше чем у Пети,вы реально?грибы Соколовской они такие, дааа.
+3
-1
+2
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