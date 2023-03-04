Кондратюк, Гуменник и Игнатов чисто откатали короткие программы с двумя четверными прыжками в финале Гран-при России

Фигуристы выступили с короткими программами в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

сделал четверной тулуп, упал с тройного акселя и прыгнул каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

исполнил четверной лутц, допустил степ-аут на тройной акселе, сделал каскад тройной лутц (помарка на выезде) – двойной тулуп.

Макар Игнатов прыгнул четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.

исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер и тройной аксель.

Иван Попов сделал четверной тулуп, тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп с помаркой на выезде.

прыгнул четверной сальхов, тройной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп с помаркой на выезде.

исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и допустил степ-аут на тройном акселе.

Алексей Ерохов сделал каскад четверной сальхов – тройной тулуп, двойной тулуп (вместо запланированного четверного) и тройной аксель.

Артем Ковалев прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Андрей Мозалев исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, допустил степ-аут на тройном акселе и прыгнул четверной тулуп.

Марк Кондратюк сделал четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов – тройной тулуп.

Дмитрий Алиев допустил степ-аут на четверном тулупе, прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп и сделал тройной аксель со степ-аутом.