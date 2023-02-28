Бестемьянова о финале Гран-при России: «Я болею за Гуменника. Но Семененко в этом сезоне очень хорош»
Наталья Бестемьянова рассказала, за кого будет болеть в финале Гран-при России.
«С чемпионата России прошло уже несколько месяцев. Насколько я знаю, за это время кто-то болел, кто-то не тренировался. Поэтому в финале Гран-при начнется все сначала. Абсолютно у всех. Нет смысла оглядываться на прежние результаты.
Я болею за Петра Гуменника. Когда-то мы ставили ему программу. Помню его совсем маленьким мальчиком. Но Семененко в этом сезоне очень хорош. Если Кондратюк будет выступать, то интересно посмотреть, что он покажет.
Вообще на всех интересно посмотреть: Самарин, Алиев, Игнатов, Мозалев. У нас много хороших ребят. Я уверена, что в Санкт-Петербурге будет прекрасный старт», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Хочу реванша для Пети после свинского судейства на ЧР с одинаковыми баллами
Жаль,что нет Миши,он украшение любого турнира
Соревнования МО в этом все были очень интересными , спортивная борьба сильных на льду . В ФГП чистых прокатов и Победы сильнейшего, честного судейства