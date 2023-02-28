Бестемьянова о финале Гран-при России: «Я болею за Гуменника. Но Семененко в этом сезоне очень хорош»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Наталья Бестемьянова Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Макар Игнатов Евгений Семененко Андрей Мозалев Марк Кондратюк Серия Гран-при России Фигурное катание

Наталья Бестемьянова рассказала, за кого будет болеть в финале Гран-при России.

«С чемпионата России прошло уже несколько месяцев. Насколько я знаю, за это время кто-то болел, кто-то не тренировался. Поэтому в финале Гран-при начнется все сначала. Абсолютно у всех. Нет смысла оглядываться на прежние результаты.

Я болею за Петра Гуменника. Когда-то мы ставили ему программу. Помню его совсем маленьким мальчиком. Но Семененко в этом сезоне очень хорош. Если Кондратюк будет выступать, то интересно посмотреть, что он покажет.

Вообще на всех интересно посмотреть: Самарин, Алиев, Игнатов, Мозалев. У нас много хороших ребят. Я уверена, что в Санкт-Петербурге будет прекрасный старт», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

10 комментариев

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Jessi
За Петю, Диму и Андрея .
Хочу реванша для Пети после свинского судейства на ЧР с одинаковыми баллами
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umma
Очень болею за Петю и Андрея !!! Хочется их видеть на пьедестале ,желаю им чистых прокатов !! Надеюсь их не "потопят " в угоду другим (((к сожалению так бывает ((
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пильмень недожаренный
Болею за Семененко, Гуменника, Мозалева, Алиева. И конечно же хочется всем пожелать чистых прокатов, откатать на свой максимум и показать высший уровень!
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Додик Аксель
На ФГП много будет выступать питерских ребят. Пусть им родные стены помогут удачно выступить. Всем участникам удачных прокатов и успеха !
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Manukello
А я за Ваню Попова болею. Он вообще нормальный чел. Да тут еще и поснималось много. Если будет нормально готовиться, не переволнуется, то можт и на пьедистал попадет, а чего. Я в него верю. Ну и еще за Артема Ковалева я болею. Он тоже нормальный чел. Веселый и все такое. И не упарывается в учебу. А эти вот "сын маминой подруги" типа Гуменник и Семененко, все со всех сторон отличники, и на дуде игрец и врач и программист, ну это мне не близко я так скажу. Мне попроще люди нравятся. Как в народе чтоб.
+3
-3
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Даша Лавренова
Мой любимчик - Женя, но Петя в этом сезоне точно заслужил золотую медаль, так что в ФГП тоже буду болеть за него
+4
-1
+3
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Irina037
У меня они тоже любимчики,удачи им.
Жаль,что нет Миши,он украшение любого турнира
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+2
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AllaS
В этом сезоне МО просто расцвела и особо порадовали успехи Петра Гумменика , у него возрождение .
Соревнования МО в этом все были очень интересными , спортивная борьба сильных на льду . В ФГП чистых прокатов и Победы сильнейшего, честного судейства
+10
-1
+9
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Алеся Ткаченко
Всем удачи.
+4
0
+4
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Katerina Sunny
А я желаю удачи и чистых прокатов программ и Петру и Евгению.
+8
-2
+6
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