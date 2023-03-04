Марк Кондратюк: «Очень приятно вернуться. Надеюсь, завтрашний день будет таким же»

Марк Кондратюк высказался о лидерстве после короткой программы в финале Гран-при России.

«Очень приятно вернуться. Надеюсь, завтрашний день будет таким же. С формой все нормально. Вчера появился некий мандражик. После выступления на чемпионате Европы и Олимпиаде казалось, что мандража у меня уже не будет. Оказывается, если не выступать какое-то время, волнение все-таки появляется.

Прилетели в Питер немного раньше, готовились с командой Евгения Рукавицына, спасибо им, что приютили. Пять из 12 участников финала Гран-при катались на одном льду – классно почувствовать такую конкурентную атмосферу», – сказал фигурист.