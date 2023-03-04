Марк Кондратюк: «Очень приятно вернуться. Надеюсь, завтрашний день будет таким же»

Теги сборная России мужское катание Евгений Рукавицын Марк Кондратюк Серия Гран-при России Фигурное катание

Марк Кондратюк высказался о лидерстве после короткой программы в финале Гран-при России.

«Очень приятно вернуться. Надеюсь, завтрашний день будет таким же. С формой все нормально. Вчера появился некий мандражик. После выступления на чемпионате Европы и Олимпиаде казалось, что мандража у меня уже не будет. Оказывается, если не выступать какое-то время, волнение все-таки появляется.

Прилетели в Питер немного раньше, готовились с командой Евгения Рукавицына, спасибо им, что приютили. Пять из 12 участников финала Гран-при катались на одном льду – классно почувствовать такую конкурентную атмосферу», – сказал фигурист.

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6 комментариев

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AllaS
Марк Радуется грибам и гое .
Красивое катание у Гуменника, Мозалева, Макарова, Семененко,Ковалева , Алиева сильное мощное ,настоящее ФК.
А здесь одна дерготня и беготня мелкого подростка!
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Ayla
Матвей, подари ему игрушку
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Светлана Менова
🍄🍄🍄
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+3
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JSV
И нам приятно видеть прежнего Марка. Спасибо за эмоции, зажег зал)
+3
-2
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Vladimir Arutin
Молодец Марк!Вот что поддержка Саши, делает .Любви вам !
+1
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vanessa2021
Удачи Марку в ПП!
+3
-3
0
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