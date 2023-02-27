Валиева, Акатьева, Туктамышева, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступят в финале Гран-при России
ФФКР опубликовала полные составы участников финала Гран-при России.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова, Вероника Яметова.
Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Полина Усова – Михаил Антонов, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.
Соревнования пройдут 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
«Глеб принял решение после обсуждения с тренерами. Сказал: «Плохо – не хочу, хорошо – не успел набрать форму», — сказал Мишин.
состав конечно огонь 🔥