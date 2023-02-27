Валиева, Акатьева, Туктамышева, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступят в финале Гран-при России

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Евгения Тарасова Владимир Морозов Андрей Багин Александр Самарин Павел Дрозд Дмитрий Алиев Петр Гуменник Анастасия Мишина Максим Некрасов Алексей Ерохов Александр Галлямов Артем Ковалев Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Илья Княжук Евгений Семененко Артур Даниелян Елизавета Шанаева Матвей Ветлугин Софья Тютюнина Андрей Мозалев Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Александр Васькович Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Анна Фролова Юлия Артемьева Елизавета Пасечник Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Марк Кондратюк Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Наталья Хабибуллина Вероника Яметова София Захарова Серия Гран-при России Фигурное катание

ФФКР опубликовала полные составы участников финала Гран-при России.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко.  

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова, Вероника Яметова

Пары: Юлия АртемьеваАлексей Брюханов, Александра БойковаДмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев, Евгения ТарасоваВладимир Морозов, Наталья ХабибуллинаИлья Княжук

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета ПасечникМаксим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Софья ТютюнинаАндрей Багин, Полина Усова – Михаил Антонов, Елизавета ШанаеваПавел Дрозд

Соревнования пройдут 4-5 марта в Санкт-Петербурге. 

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21 комментарий

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flyhigh
За Акатика и Аделию❤️
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Лакс
Ответ Lennuci
Лутфуллин же с утра собирался на финал? Куда дели?
У Мишина сказали, что недавно болел.
«Глеб принял решение после обсуждения с тренерами. Сказал: «Плохо – не хочу, хорошо – не успел набрать форму», — сказал Мишин.
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Зиля Бадриева
Ответ acasancra
Билеты и так уже все распроданы давно
Вот и начались снятия.
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-1
-1
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Оз
Ответ ЮИ
Интервью Глеба было несколько часов назад... Старое? Чудеса...
Нет, Глеб вчера ещё и собирался. С показательным выступал, квад прыгнул
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acasancra
Ответ Зиля Бадриева
Понятно, что у топов нет мотивации. Ближе к дате ещё будут потери. Не удивлюсь, если Ками снимется. Но будут держать до последнего, чтобы билеты продавались.
Билеты и так уже все распроданы давно
+2
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+2
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Ridl
Камиле чистых прокатов и победы🙏❤
+3
-1
+2
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missis-Zima
Ответ Vasily Ivanov
Ну если Кондратюк -то и вторая половина там обязательно в фойе развернет палатку ....
Вася,купи яркое худи,тебе должно пойти.
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-2
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King_bez_ice
Минус Глеб, Настя Зинина и Лиза с Егором
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Ирина Иванова
Фигуристам - победы, тренерам - мудрости, судьям - компетентности, а болельщикам - ярких выступлений!
+3
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+3
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Зиля Бадриева
Понятно, что у топов нет мотивации. Ближе к дате ещё будут потери. Не удивлюсь, если Ками снимется. Но будут держать до последнего, чтобы билеты продавались.
+2
-6
-4
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Малика Петрова
Ответ As per
Тренер сообщил, что они не планировали участие в ФГП.
А где же ещё они планировали тогда выступать???на показательном турнире???
+2
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Зиля Бадриева
Снятие Худа никак не объяснила. И Глеб странно снялся, вроде говорил про финал.
+2
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As per
Ответ Малика Петрова
А где же Худабердиева-Базин???я пропустила новость о снятии?
Тренер сообщил, что они не планировали участие в ФГП.
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Малика Петрова
Ответ Lennuci
Про Худайбердиеву уже пару недель назад писали, что у психолога прописалась. Ношу чемпионства нести не может, видимо. Или сил нет от похудания.
Однако...если это действительно так,то мне жаль...
+3
0
+3
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Lennuci
Ответ Малика Петрова
А где же Худабердиева-Базин???я пропустила новость о снятии?
Про Худайбердиеву уже пару недель назад писали, что у психолога прописалась. Ношу чемпионства нести не может, видимо. Или сил нет от похудания.
+9
-1
+8
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Малика Петрова
А где же Худабердиева-Базин???я пропустила новость о снятии?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЮИ
Интервью Глеба было несколько часов назад... Старое? Чудеса...
+4
0
+4
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dashaaaa
Ответ Vasily Ivanov
Ну если Кондратюк -то и вторая половина там обязательно в фойе развернет палатку ....
🤣🤣🤣
+8
-1
+7
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Lennuci
Лутфуллин же с утра собирался на финал? Куда дели?
+6
0
+6
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Barsa! bolshe chem klub
по сути гран-при России свободно может претендовать на чемпионат мира...

состав конечно огонь 🔥
+7
-3
+4
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Vasily Ivanov
Ну если Кондратюк -то и вторая половина там обязательно в фойе развернет палатку ....
+25
-8
+17
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