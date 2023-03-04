Аделия Петросян выиграла короткую программу с лучшим результатом сезона в России. Ее результат на 0,03 балла лучше, чем у Акатьевой на ЧР

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Акатьева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян выиграла короткую программу с лучшим результатом сезона в России. 

В финале серии Гран-при России Петросян получила за прокат 85,62 балла. Она чисто исполнила программу с тройным акселем. 

Петросян показала результат на 0,03 балла лучше, чем у Софьи Акатьевой на чемпионате России-2023 (85,59). 

⚡Финал Гран-при России. Петросян выиграла короткую программу, Туктамышева – 2-я, Валиева – 3-я, Акатьева – 5-я

Видео короткой программы Аделии Петросян в финале Гран-при России, где она прыгнула тройной аксель

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18 комментариев

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Этери горячая
Ответ SvetlaNochka
Обе фигуристки - великие умницы, чьи прокаты завораживают. Неустанное их стремление к совершенствованию - лишь бонус зрителям)) Ведь в былые времена Аделия без ультра-си уступала Соне, превосходящей всех юниоров сложностью техники. И вот уж противостояние тех, кем не могу не восхищаться, разрывает сердце на осколочки. Удачи им завтра и доброго льда, чтобы программы заиграли во всей красе!
Будет плохо, если Соня пойдет к Федченко. Когда она выиграет, ей придется купить новые часы или айпад.
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Этери горячая
Ответ Алексей Токарев
Адении нужно отдельный бонусный бал давать, за то что она очень мило поёт во время выступления.
Да, очень обаятельная девушка.
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закрыт по беспределу
Отличное выступление - отличные баллы.
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Loliloo
Акатьевой срочно к Федченко, та ее будет любить и беречь
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Валерий Петров
Ответ oleg
Супер Соник, уходи к Федченко. В Хрустальном тебе не рады. Придерживают ради дедушкиной внучки. Контенты в юниорах тебе ставили на порядок выше и ты все великолепно исполняла. А в этом сезоне, контенты программ опускают и опускают все ниже и ниже ради любимицы, боясь что ты ее обыграешь. У Федченко к тебе будут прекрасно относиться и ты расцветешь.
Фейспалм, настало время ох...х историй.
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Oleandra
Ответ oleg
Супер Соник, уходи к Федченко. В Хрустальном тебе не рады. Придерживают ради дедушкиной внучки. Контенты в юниорах тебе ставили на порядок выше и ты все великолепно исполняла. А в этом сезоне, контенты программ опускают и опускают все ниже и ниже ради любимицы, боясь что ты ее обыграешь. У Федченко к тебе будут прекрасно относиться и ты расцветешь.
а что не к Соколовской и не к Плющенко? они ж такие мастера прибирать к рукам хрустальных и делать из них чемпионов.. так что, Федченко пока в очереди по отъёму девочек ТШТ не первая)
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Syndycate
🍄
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Светлана Менова
Ну и что? Аделия разве не заслужила сегодня таких оценок?
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oleg
Супер Соник, уходи к Федченко. В Хрустальном тебе не рады. Придерживают ради дедушкиной внучки. Контенты в юниорах тебе ставили на порядок выше и ты все великолепно исполняла. А в этом сезоне, контенты программ опускают и опускают все ниже и ниже ради любимицы, боясь что ты ее обыграешь. У Федченко к тебе будут прекрасно относиться и ты расцветешь.
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Маргарита В Сафронова
Изумительно откатала Аделия. Восхитительно!
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SvetlaNochka
Обе фигуристки - великие умницы, чьи прокаты завораживают. Неустанное их стремление к совершенствованию - лишь бонус зрителям)) Ведь в былые времена Аделия без ультра-си уступала Соне, превосходящей всех юниоров сложностью техники.
И вот уж противостояние тех, кем не могу не восхищаться, разрывает сердце на осколочки. Удачи им завтра и доброго льда, чтобы программы заиграли во всей красе!
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Спорт_в_массы
Аделя отличница сегодня) всё так аккуратно, внимательно, видно, что накатывали, вычищали. молодцы.
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Алексей Токарев
Адении нужно отдельный бонусный бал давать, за то что она очень мило поёт во время выступления.
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Kovka Gnutik
Пока всё по делу.
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Храбрая виолончелистка
Тиграновна рвёт и мечет)
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dashaofmyiceiceicebaby333
иии абсолютно заслуженно. если статья как вентилятор для г. то недождётесь. Аделия очень компонентная, страстная, чёткие линии, самые быстрые вращения и катается с любовью
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Askorbinka
Аделия сегодня каталась прекрасно, умница!
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Нурсултан Хамзаев
Желаю ей удачи и победы!
+1
-5
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