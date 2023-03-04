Аделия Петросян выиграла короткую программу с лучшим результатом сезона в России. Ее результат на 0,03 балла лучше, чем у Акатьевой на ЧР

выиграла короткую программу с лучшим результатом сезона в России.

В финале серии Гран-при России Петросян получила за прокат 85,62 балла. Она чисто исполнила программу с тройным акселем.

Петросян показала результат на 0,03 балла лучше, чем у на чемпионате России-2023 (85,59).

⚡Финал Гран-при России. Петросян выиграла короткую программу, Туктамышева – 2-я, Валиева – 3-я, Акатьева – 5-я

Видео короткой программы Аделии Петросян в финале Гран-при России, где она прыгнула тройной аксель