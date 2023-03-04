Аделия Петросян выиграла короткую программу с лучшим результатом сезона в России. Ее результат на 0,03 балла лучше, чем у Акатьевой на ЧР
Аделия Петросян выиграла короткую программу с лучшим результатом сезона в России.
В финале серии Гран-при России Петросян получила за прокат 85,62 балла. Она чисто исполнила программу с тройным акселем.
Петросян показала результат на 0,03 балла лучше, чем у Софьи Акатьевой на чемпионате России-2023 (85,59).
⚡Финал Гран-при России. Петросян выиграла короткую программу, Туктамышева – 2-я, Валиева – 3-я, Акатьева – 5-я
Видео короткой программы Аделии Петросян в финале Гран-при России, где она прыгнула тройной аксель
И вот уж противостояние тех, кем не могу не восхищаться, разрывает сердце на осколочки. Удачи им завтра и доброго льда, чтобы программы заиграли во всей красе!