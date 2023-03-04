Видео короткой программы Софьи Акатьевой в финале Гран-при России, где она упала с тройного акселя
Фигуристка Софья Акатьева выступила с короткой программой в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Она набрала 76,40 балла и занимает пятое место после первого дня соревнований.
Смотрите прокат Акатьевой из эфира Первого канала:
P.S. Это что на льду - реклама вьетнамского бальзама "Золотая звезда" ? Вспомнили, называется...Нашли эффективное лекарство от гриппа, но его пока никто не смог открыть....) От синяков и ушибов тоже можно применять.