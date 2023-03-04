Видео короткой программы Софьи Акатьевой в финале Гран-при России, где она упала с тройного акселя

Теги сборная России видео женское катание Софья Акатьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева выступила с короткой программой в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Она набрала 76,40 балла и занимает пятое место после первого дня соревнований.

Смотрите прокат Акатьевой из эфира Первого канала:

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2 комментария

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Наталья Грабовская
Не справилась с нервами - на прокат выходила в жесточайшем стрессе. В чём причина? Неужели чемпионство так довлеет? Отставание преодолимое. Всё будет зависеть от завтрашней ПП. Может к психологу есть смысл обратиться?
P.S. Это что на льду - реклама вьетнамского бальзама "Золотая звезда" ? Вспомнили, называется...Нашли эффективное лекарство от гриппа, но его пока никто не смог открыть....) От синяков и ушибов тоже можно применять.
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oleg
Супер Соник, уходи к Федченко. В Хрустальном тебе не рады. Придерживают ради дедушкиной внучки. Контенты в юниорах тебе ставили на порядок выше и ты все великолепно исполняла. А в этом сезоне, контенты программ опускают и опускают все ниже и ниже ради любимицы, боясь что ты ее обыграешь. У Федченко к тебе будут прекрасно относиться и ты расцветешь.
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