Наталья Бестемьянова: «Петросян сегодня была лучшей, однозначно. Было грустно за Акатьеву, она была очень зажата, за всю программу ее так и не отпустило»

подвела итоги короткой программы женщин в финале Гран-при России.

Лидирует Аделия Петросян, – 2-я, – 3-я, – 5-я.

«Петросян сегодня была лучшей, однозначно. Очень жаль, что Туктамышева сделала тройной лутц с двойным тулупом, ее тройной аксель был сегодня абсолютно феноменален, Лиза в фантастической форме – стройная, красивая, просто горжусь ей.

Валиева под наклоном летела во время исполнения тройного акселя, но сам факт того, что она его чисто докрутила, говорит о том, что этот прыжок у нее есть, просто нет той стабильности, которая была раньше.

Камила смотрелась тяжеловато по сравнению с Петросян, конечно, но каталась она все равно очень красиво и мастеровито.

Было грустно за Акатьеву, она была очень зажата, даже не ожидала, что она может быть так зажата, она кралась к акселю, за всю программу ее так и не отпустило», – сказала Бестемьянова.