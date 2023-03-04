Наталья Бестемьянова: «Петросян сегодня была лучшей, однозначно. Было грустно за Акатьеву, она была очень зажата, за всю программу ее так и не отпустило»
Наталья Бестемьянова подвела итоги короткой программы женщин в финале Гран-при России.
Лидирует Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева – 2-я, Камила Валиева – 3-я, Софья Акатьева – 5-я.
«Петросян сегодня была лучшей, однозначно. Очень жаль, что Туктамышева сделала тройной лутц с двойным тулупом, ее тройной аксель был сегодня абсолютно феноменален, Лиза в фантастической форме – стройная, красивая, просто горжусь ей.
Валиева под наклоном летела во время исполнения тройного акселя, но сам факт того, что она его чисто докрутила, говорит о том, что этот прыжок у нее есть, просто нет той стабильности, которая была раньше.
Камила смотрелась тяжеловато по сравнению с Петросян, конечно, но каталась она все равно очень красиво и мастеровито.
Было грустно за Акатьеву, она была очень зажата, даже не ожидала, что она может быть так зажата, она кралась к акселю, за всю программу ее так и не отпустило», – сказала Бестемьянова.
Возможно, Соня должна была набрать на 1-2 балла больше, но я не думаю, что это будет иметь большое значение.
Лучше бы высказалась по своему профилю --по танцорам... Почему это дуэт КА оказался на 2-м месте ?
Девочки и их родители сами разберутся