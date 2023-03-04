Наталья Бестемьянова: «Петросян сегодня была лучшей, однозначно. Было грустно за Акатьеву, она была очень зажата, за всю программу ее так и не отпустило»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Наталья Бестемьянова подвела итоги короткой программы женщин в финале Гран-при России.

Лидирует Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева – 2-я, Камила Валиева – 3-я, Софья Акатьева – 5-я.

«Петросян сегодня была лучшей, однозначно. Очень жаль, что Туктамышева сделала тройной лутц с двойным тулупом, ее тройной аксель был сегодня абсолютно феноменален, Лиза в фантастической форме – стройная, красивая, просто горжусь ей.

Валиева под наклоном летела во время исполнения тройного акселя, но сам факт того, что она его чисто докрутила, говорит о том, что этот прыжок у нее есть, просто нет той стабильности, которая была раньше.

Камила смотрелась тяжеловато по сравнению с Петросян, конечно, но каталась она все равно очень красиво и мастеровито.

Было грустно за Акатьеву, она была очень зажата, даже не ожидала, что она может быть так зажата, она кралась к акселю, за всю программу ее так и не отпустило», – сказала Бестемьянова.

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12 комментариев

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Этери горячая
Камила на 20 кг больше Аделии.

Возможно, Соня должна была набрать на 1-2 балла больше, но я не думаю, что это будет иметь большое значение.
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Альфира Смирнова
Ответ Андрей Красин
Бестемьянова, отстань от Акатьевой. По одному падению с 3А такие выводы. ГС уже выиграла, сезон успешный.
Да, она вечно лезет не туда куда надо.
Лучше бы высказалась по своему профилю --по танцорам... Почему это дуэт КА оказался на 2-м месте ?
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MyCA
Адекватное от Бести
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Оксана Иванова
Ответ oleg
Супер Соник, уходи к Федченко. В Хрустальном тебе не рады. Придерживают ради дедушкиной внучки. Контенты в юниорах тебе ставили на порядок выше и ты все великолепно исполняла. А в этом сезоне, контенты программ опускают и опускают все ниже и ниже ради любимицы, боясь что ты ее обыграешь. У Федченко к тебе будут прекрасно относиться и ты расцветешь.
Спорст эксперты всех выдающихся распределили: титову за бугор, Акатьеву к Федченко и так далее
Девочки и их родители сами разберутся
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Алена Иванова
Ответ наталья Головченко
Так я ей восхищалась два предыдущих сезона и насколько она меня расстраивает в этом(((( Она должна расти, всех рвать с ее техникой, бить рекорды, а она ….. ни один старт чисто не откатала((((
Во взрослые перешла. Народу на трибунах больше. Да и ответственности побольше. Пока не получается с нервами справиться
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oleg
Супер Соник, уходи к Федченко. В Хрустальном тебе не рады. Придерживают ради дедушкиной внучки. Контенты в юниорах тебе ставили на порядок выше и ты все великолепно исполняла. А в этом сезоне, контенты программ опускают и опускают все ниже и ниже ради любимицы, боясь что ты ее обыграешь. У Федченко к тебе будут прекрасно относиться и ты расцветешь.
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-3
-3
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tancha.20
Мое личное мнение что на камнепад с трикселя оказало влияние качество льда. Легкая Аделия катала без проблемм, а Камила при приземлении просто увязла по самые стойки. Ближе к концу прокатов из под лезвий Лизы летела пыль, лед стал жестче! :))
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наталья Головченко
Ответ Алена Иванова
Акатьевой надо что то с нервами делать. Ну прям вообще беда. Что то не получилось и у неё сразу настроение что всё пропало.
Так я ей восхищалась два предыдущих сезона и насколько она меня расстраивает в этом(((( Она должна расти, всех рвать с ее техникой, бить рекорды, а она ….. ни один старт чисто не откатала((((
+2
-2
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Андрей Красин
Бестемьянова, отстань от Акатьевой. По одному падению с 3А такие выводы. ГС уже выиграла, сезон успешный.
+6
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Алена Иванова
Акатьевой надо что то с нервами делать. Ну прям вообще беда. Что то не получилось и у неё сразу настроение что всё пропало.
+2
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Неволяшка
Мне кажется, что Софья растет и ее тело становится женственнее. Может это как-то мешает выступать на все 100%, а жаль, такая прелестная и достойная фигуристка.
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Mira Val
Соглашусь на все 100.
+4
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