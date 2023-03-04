«Давайте я после произвольной все скажу?» Акатьева отказалась общаться с журналистами после короткой программы в финале Гран-при России

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Софья Акатьева не стала общаться с журналистами после короткой программы, где стала 5-й.

Сегодня фигуристка представила короткую программу в финале Гран-при России.

В прокате Акатьева упала с тройного акселя, а затем успешно справилась с тройным флипом и каскадом тройной лутц – тройной тулуп. Она получила 76,40 балла (40,82 за технику). 

«Давайте я после произвольной все скажу?» – сказала Акатьева журналистам, после чего покинула пресс-зону. 

⚡Финал Гран-при России. Петросян выиграла короткую программу, Туктамышева – 2-я, Валиева – 3-я, Акатьева – 5-я

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37 комментариев

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Sat397
Ответ Lapo Elkann
Вот вам это видно, а спортсменкам кроме Медведевой , Трусовой и Косторной ( которые кстати потом вернулись ),-- нет. Вы не спортсмен, не тренер из хрустального , но специалист на спортс все знаете. У Сони был плохой прокат . она чемпионка России. А у Аделии хороший , к тому же кто она по статусу ? от них разные требования " Кому много дано, с того много и спросится, и кому доверено многое, с того больше и взыщется».
У меня нет претензии к тому что Этери отчитала Акатьеву. Этери более - менее ровно ко всем относится, только к примам более требовательна. Но то что я вижу, Акатьевой такой тренер не подходит, ей с Этери будет тяжело.
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Lapo Elkann
Ответ Sat397
Я Этери уважаю как тренера, со своими плюсами и минусами. Но надо признавать, что её методики не универсальные - кому-то лучше подходят, кому-то хуже. И ещё нужно признать, что если фигурист хочет кататься после пубертата, и если у него цель - долгая карьера, тогда ему однозначно нужно уходить с ТШТ.
Вот вам это видно, а спортсменкам кроме Медведевой , Трусовой и Косторной ( которые кстати потом вернулись ),-- нет. Вы не спортсмен, не тренер из хрустального , но специалист на спортс все знаете. У Сони был плохой прокат . она чемпионка России. А у Аделии хороший , к тому же кто она по статусу ? от них разные требования
" Кому много дано, с того много и спросится, и кому доверено многое, с того больше и взыщется».
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Этери горячая
Ответ Большое Путешествие Рузика
Соня с самого начала сезона взвалила на себя какой-то груз ответственности и под этим грузом весь сезон и выступает. От прошлогодней открытой улыбчивой Сони не осталось и следа. Непонятно, что с ней за межсезонье случилось. Как бы её раскрепостить. Очень сегодня расстроена из-за Сони, очень.
Это разное давление на Камиллу и Аделию.
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Альфира Смирнова
Софье сил и успеха в ПП .. люди говорят,что с коленом есть проблема
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Этери горячая
Соня сильная и завтра может победить. Конечно, я хочу, чтобы победа досталась леди-совершенству Камиле Валиевой, но Соня будет достойной победительницей.
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Sat397
Ответ Lapo Elkann
Ну вы тоже ведь прошли школу слива . такие классные советы даете.
Я Этери уважаю как тренера, со своими плюсами и минусами. Но надо признавать, что её методики не универсальные - кому-то лучше подходят, кому-то хуже. И ещё нужно признать, что если фигурист хочет кататься после пубертата, и если у него цель - долгая карьера, тогда ему однозначно нужно уходить с ТШТ.
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Darth_Pershman
Ответ Gemma157
это где такое правило прописано, что тренеру фигуристов надо самому выращивать? у тарасовой вон все чемпионы пришли уже состоявшимися готовыми спортсменами и ничего, великим тренером считается
Т.е. с первой частью высказывания вы согласны? Это хорошо, так и запишем.
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Пахра
Расстроилась из- за Сони, как- то без настроения сегодня, но, может, что не так, бывает. Давай, Сонечка, в ПП покажи свой класс, как ты можешь!
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Lapo Elkann
Ответ Sat397
Мне кажется к такому характеру, как у Акатьевой Этери не подходит. Соня и так слишком требовательная, а Этери ещё и добавляет дополнительно ответственности ей. Если Соня хочет долго быть в спорте, тогда ей нужно менять тренера на перспективу.
Ну вы тоже ведь прошли школу слива . такие классные советы даете.
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Gemma157
Ответ Darth_Pershman
Да, он мастер - по превращению топовых фигуристок в фигуристок уровня 9-10 места на первенстве страны. И мастер переманивания, еще ни одного фигуриста с детства не вырастил.
это где такое правило прописано, что тренеру фигуристов надо самому выращивать? у тарасовой вон все чемпионы пришли уже состоявшимися готовыми спортсменами и ничего, великим тренером считается
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Lapo Elkann
Ответ Loliloo
Может ей к Федченко перейти, правда Горбачева это не одобрит
Очень странно, возмущаются только болельщики Алины, Ани и Саши. Ни на кого смотреть и от безделья , наверное.
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Delirium
Ответ именименя
Ой, тренер так эту девочку отчитывала, я думала она и лупить ее начнет прям там. А с другой так веселилась, странная женщина
Вспомните Камилу еще пару лет назад- постоянно дрожащий олененок перед и после проката. Этери ее регулярно отчитывала, и сейчас она уже не дрожит как прежде перед прокатами, старается, несмотря на все трудности взросления и занесенный меч судебного разбирательства. А Соня и раньше была закрепощенной, а новая планка 17-летия как-будто еще и ударила по мотивации. Весь сезон она очень неуверена в себе и нервозна на ровном месте. Этери ее пытается закалить и зажечь.
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Агент Картер
Ответ Sat397
Акатьевой бы проще ко всему относиться. Нужно быть не такой зажатой, хотя Этери ей расслабиться не даст. Много требует с неё тренер, выбрав её примой, а Аделия больше у неё для души, Аделии легче, без груза ответственности.
У Адели пока нет груза ответственности. Если выиграет завтра то будет уже совсем другое дело и на нее все начнут смотерть как на фаворитку. Точнее одну из фавориток.
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Loliloo
Ответ Sat397
Мне кажется к такому характеру, как у Акатьевой Этери не подходит. Соня и так слишком требовательная, а Этери ещё и добавляет дополнительно ответственности ей. Если Соня хочет долго быть в спорте, тогда ей нужно менять тренера на перспективу.
Может ей к Федченко перейти, правда Горбачева это не одобрит
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именименя
Ой, тренер так эту девочку отчитывала, я думала она и лупить ее начнет прям там. А с другой так веселилась, странная женщина
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Darth_Pershman
Ответ Gemma157
меняй тренера, соня. переходи к евгению викторовичу, будешь примой отечественной фигурки и не придется отказываться о интервью после прокатов ☝
Да, он мастер - по превращению топовых фигуристок в фигуристок уровня 9-10 места на первенстве страны. И мастер переманивания, еще ни одного фигуриста с детства не вырастил.
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Большое Путешествие Рузика
Соня с самого начала сезона взвалила на себя какой-то груз ответственности и под этим грузом весь сезон и выступает. От прошлогодней открытой улыбчивой Сони не осталось и следа. Непонятно, что с ней за межсезонье случилось. Как бы её раскрепостить. Очень сегодня расстроена из-за Сони, очень.
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oleg
Супер Соник, уходи к Федченко. В Хрустальном тебе не рады. Придерживают ради дедушкиной внучки. Контенты в юниорах тебе ставили на порядок выше и ты все великолепно исполняла. А в этом сезоне, контенты программ опускают и опускают все ниже и ниже ради любимицы, боясь что ты ее обыграешь. У Федченко к тебе будут прекрасно относиться и ты расцветешь.
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Loliloo
Ответ askarik1992
Она очень зажата и черезчур скромна.. Даже не радовалась чемпионству России.. Надо как то по свободнее себя вести
Акатьева похожа на Жилину. Обе скромные воспитанные девушки, обе не выражают особых эмоций в прокате, но Вероника делает это телом и движениями.
А вообще они не обязаны всем улыбаться и нравиться. Не всем же ржать, как Валиева
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Додик Аксель
Как цыплят по осени считают, так и после проката ПП будем на результаты смотреть.
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наталья Головченко
Ответ Toba Door
Вы видели как встречала этери камилу, она тоже аксель провалила, и как она набросилась на Соню, какая же она жестокая, камила должна молчать, ей прямо облизывают, Соня бедная
Камила в ее возрасте, все катала , прыгала все прыжки и ставила рекорды!!! . Вот, когда Акатьева доберется до титулов и габаритов Камилы, тогда я думаю и к ней будет щадящее отношение. А пока, если это все спускать: результатов не будет. Она же ни один старт, без срывов не откатала!!!
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Loliloo
Ответ Toba Door
Вы видели как встречала этери камилу, она тоже аксель провалила, и как она набросилась на Соню, какая же она жестокая, камила должна молчать, ей прямо облизывают, Соня бедная
Я думаю родители смотрят и делают выводы. Там не бедная семья, доого терпеть не будут.
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Бильм@н
Ответ oleg
Супер Соник, уходи к Федченко. В Хрустальном тренерша тебе не рада.
К кому? Из огня да в полымя
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Loliloo
Ответ Маргарита Михайловна
Да ясно что Тутберидзе её придерживает ради Валиевой.
У Тутберидзе любимица по принуждению-Валиева, любимица по сердцу - Петросян. Софья не может этого не чувствовать. У Глейха она тоже не любимица, у Дудакова тоже.
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Toba Door
Вы видели как встречала этери камилу, она тоже аксель провалила, и как она набросилась на Соню, какая же она жестокая, камила должна молчать, ей прямо облизывают, Соня бедная
+10
-7
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