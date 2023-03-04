«Давайте я после произвольной все скажу?» Акатьева отказалась общаться с журналистами после короткой программы в финале Гран-при России

не стала общаться с журналистами после короткой программы, где стала 5-й.

Сегодня фигуристка представила короткую программу в финале Гран-при России.

В прокате Акатьева упала с тройного акселя, а затем успешно справилась с тройным флипом и каскадом тройной лутц – тройной тулуп. Она получила 76,40 балла (40,82 за технику).

«Давайте я после произвольной все скажу?» – сказала Акатьева журналистам, после чего покинула пресс-зону.

⚡Финал Гран-при России. Петросян выиграла короткую программу, Туктамышева – 2-я, Валиева – 3-я, Акатьева – 5-я