Валерий Ангелопол: «Было эмоционально, чисто и довольно хорошо. Думаю, это наш лучший прокат сезона»

оценил прокат ритм-танца в финале Гран-при России.

Ангелопол и идут вторыми с результатом 80,95 балла.

«Мы рады, что наконец-то доехали до соревнований, а не просто выступаем вне конкурса.

Было эмоционально, было чисто и довольно хорошо. Думаю, это наш лучший прокат сезона. Сложно было выступать не из-за большого перерыва, а из-за того, что попустили чемпионат России. Это наш последний шанс попасть куда-нибудь, скажем так», – сказал Ангелопол.

«Мы рады, мы волновались, готовились. И сложилось так, как сложилось. На пик формы выйти нам удалось», – добавила Кагановская.