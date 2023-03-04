Валерий Ангелопол: «Было эмоционально, чисто и довольно хорошо. Думаю, это наш лучший прокат сезона»

Теги сборная России танцы на льду ТАСС Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Серия Гран-при России Фигурное катание

Валерий Ангелопол оценил прокат ритм-танца в финале Гран-при России. 

Ангелопол и Василиса Кагановская идут вторыми с результатом 80,95 балла. 

«Мы рады, что наконец-то доехали до соревнований, а не просто выступаем вне конкурса.

Было эмоционально, было чисто и довольно хорошо. Думаю, это наш лучший прокат сезона. Сложно было выступать не из-за большого перерыва, а из-за того, что попустили чемпионат России. Это наш последний шанс попасть куда-нибудь, скажем так», – сказал Ангелопол. 

«Мы рады, мы волновались, готовились. И сложилось так, как сложилось. На пик формы выйти нам удалось», – добавила Кагановская. 

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7 комментариев

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Ayla
я посмотрела, Васе 17, так интересно, в танцах она считается малышком, а в ЖО уже бы выходила на пенсию)
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Katerina Sunny
Попасть можно только в состав сборной на следующий сезон, больше некуда. Ну и может в шоу позовут.
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N-fox
Катают, как из другой лиги. И внешне пара прекрасно смотрится.
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Екатерина Ивановская
Валера, держитесь! К сожалению, блат Жулина в российских танцах перебить невозможно. Весь прошлый олимпийский цикл за уши тащили кота помойного, теперь новые нашлись. КА, вы были сегодня лучшими❤
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ДИАНА
Супер!!!! Красота!!! Восторг!!!!
Молодцы ребята! ❤️❤️❤️
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oldparakhod
Хорошо получилось. Показалось, на твизлах косячок был. А программа, реально огонь. Классная адаптация латины на лёд.
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elmih16
Это точно был лучший прокат сезона.
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