Анна Щербакова и Егор Гончаров снялись с финала Гран-при России среди юниоров из-за болезни
Анна Щербакова и Егор Гончаров снялись с финала Гран-при России среди юниоров по болезни.
«Мы не выступим по состоянию здоровья, заболели», – сообщила Щербакова.
Соревнования финала Гран-при России среди юниоров пройдут 2-3 марта в Санкт-Петербурге.
Щербакова и Гончаров – победители первенства России среди юниоров в танцах на льду.
Ане с Егором здоровья, программы интересные, катаются очень достойно, технический уровень высокий.