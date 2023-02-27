Анна Щербакова и Егор Гончаров снялись с финала Гран-при России среди юниоров из-за болезни

Теги сборная России танцы на льду ТАСС Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Серия Гран-при России Фигурное катание

Анна Щербакова и Егор Гончаров снялись с финала Гран-при России среди юниоров по болезни.

«Мы не выступим по состоянию здоровья, заболели», – сообщила Щербакова. 

Соревнования финала Гран-при России среди юниоров пройдут 2-3 марта в Санкт-Петербурге. 

Щербакова и Гончаров – победители первенства России среди юниоров в танцах на льду. 

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6 комментариев

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askarik1992
Вот это грустно когда лидеры снимаются
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alexnew
Жаль.
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МИХАЛЫЧ
По имени заходишь в там Олимпийская чемпионка
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Nikita Rodionov86
Аня с Егором такие классные, такие свежие, такие интересные, настоящее украшение юниорских танцев. Очень жаль, что их не будет на Финале. Здоровья, конечно, ребятам.
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Ольга Богданова
У Леонтьевой и Горелкина намечается легкая победа.
Ане с Егором здоровья, программы интересные, катаются очень достойно, технический уровень высокий.
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AlenaPayvina
Когда читаю Анна Щербакова снялась с финала Гран При первая мысль , ого а она хотела разве? 🙈🤩🌞🌞Вот что якорь уже какой на эту фамилию,))
+7
-1
+6
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