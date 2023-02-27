Анна Щербакова и Егор Гончаров снялись с финала Гран-при России среди юниоров из-за болезни

и Егор Гончаров снялись с финала Гран-при России среди юниоров по болезни.

«Мы не выступим по состоянию здоровья, заболели», – сообщила Щербакова.

Соревнования финала Гран-при России среди юниоров пройдут 2-3 марта в Санкт-Петербурге.

Щербакова и Гончаров – победители первенства России среди юниоров в танцах на льду.