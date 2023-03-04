Железняков о Федотове: «Он может выстрелить очень серьезно на высоком уровне. Такая же бойцовая у нас была Женя Медведева – у нее характер был кремень»

Хореограф группы Тутберидзе сравнил Арсения Федотова с чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Накануне Федотов победил в финале юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

– Арсений вообще молодец, он растет: и в техническом плане прибавляет, и стал намного хореографичнее, это даже чувствуется в зале. Если раньше он был, так сказать, буратинкой, то сейчас есть значительные сдвиги в лучшую сторону. Думаю, это заметно и на льду.

Что мне особенно нравится, так это то, что он очень уверенно выступает. В нем нет страха – это очень важный момент. У наших мальчиков иногда не хватает вот этого характера, стержня. В нем он есть, и меня это очень радует. Когда стержень есть, тогда спортсмен боец, тогда он действительно может достигать больших успехов.

Те же, у кого этого качества нет, могут быть в идеальных кондициях, но на стартах из‑за своих волнений все срывают, все валяют – и пьедестала нет. Дай Бог, чтобы Арсения не подводило здоровье, чтобы не было никаких травм. Думаю, этот мальчик может выстрелить очень серьезно на высоком уровне.

– С Федотовым индивидуально работали над психологией?

– Не разговаривал с родителями по этим вопросам, но думаю, что нет. Думаю, это от природы, от рождения – это просто есть. Такая же бойцовая у нас была Женя Медведева – у нее характер тоже был кремень. Поэтому она и была такая стабильная и показывала классные результаты. Вот и Арсений такой от Бога – это было видно, еще когда он пришел несколько лет назад, – рассказал Алексей Железняков.

«Каждый раз млею, какой же он, гад, талантливый!» У Тутберидзе бриллиант в мужском катании – чуть ли не впервые