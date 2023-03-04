Железняков о Федотове: «Он может выстрелить очень серьезно на высоком уровне. Такая же бойцовая у нас была Женя Медведева – у нее характер был кремень»

Теги сборная России мужское катание Евгения Медведева Алексей Железняков Арсений Федотов Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе сравнил Арсения Федотова с чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Накануне Федотов победил в финале юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

– Арсений вообще молодец, он растет: и в техническом плане прибавляет, и стал намного хореографичнее, это даже чувствуется в зале. Если раньше он был, так сказать, буратинкой, то сейчас есть значительные сдвиги в лучшую сторону. Думаю, это заметно и на льду.

Что мне особенно нравится, так это то, что он очень уверенно выступает. В нем нет страха – это очень важный момент. У наших мальчиков иногда не хватает вот этого характера, стержня. В нем он есть, и меня это очень радует. Когда стержень есть, тогда спортсмен боец, тогда он действительно может достигать больших успехов.

Те же, у кого этого качества нет, могут быть в идеальных кондициях, но на стартах из‑за своих волнений все срывают, все валяют – и пьедестала нет. Дай Бог, чтобы Арсения не подводило здоровье, чтобы не было никаких травм. Думаю, этот мальчик может выстрелить очень серьезно на высоком уровне.

– С Федотовым индивидуально работали над психологией?

– Не разговаривал с родителями по этим вопросам, но думаю, что нет. Думаю, это от природы, от рождения – это просто есть. Такая же бойцовая у нас была Женя Медведева – у нее характер тоже был кремень. Поэтому она и была такая стабильная и показывала классные результаты. Вот и Арсений такой от Бога – это было видно, еще когда он пришел несколько лет назад, – рассказал Алексей Железняков.

«Каждый раз млею, какой же он, гад, талантливый!» У Тутберидзе бриллиант в мужском катании – чуть ли не впервые

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17 комментариев

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AlenaPayvina
Ответ Gemma157
а у другой так и вовсе характера нет. чистых прокатов на две проги за всю карьеру кот наплакал, а как соперницы помладше и попрыгучее появились, так и вовсе убежала в ужасе, даже не попыталась побороться..
Ага, зато поет сейчас похлеще Бузовой и рукамт машет типа диджей. Ну на что то больше ни таланта ни ума не отсталось))
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missis-Zima
Ответ Toba Door
Да характер у жени такой, появилась одна, соперница из группы, оставьте в юниорах, потом конек сломался, да кремень, когда никого нет и грибы от деда
"когда никого нет"
Вы принижаете целое поколение фигуристок,соревновавшихся с Женей.Также и про Алину можно сказать,вот появились ТЩК и 6 место на ГП.Женя же так себе,по вашему,не соперница.Значит Алина побеждала,"пока никого нет".
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chespo
Федотов талантлив, но сначала ему надо выйти во взрослые, а то сколько таких талантливых мальчиков в тшт было, и где они все сейчас..
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missis-Zima
Ответ Альфира Смирнова
Бред про кремень--- бессовестно врёт на публике она вторая по сути и по жизни---все время на прицепе и за чужой Счёт Она подло подставилась под прыжок на тренировке Алины на О И 2018 ещё постоянно обманывает-- обещает и не исполняет (мемуары ,квадрат, и др.) Конёк ломала ,пропустила турниры чемпионаты Европы и России ,Гран-при ...и по блату попала на Чемпионат мира
Перестаньте рабрасывать на Женю. Обманули вас,бедную). И мемуары в 20 лет не пишут вообще-то.Это тема в старости.
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Владимир
Какой-то он шибздиковатый
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Скелет_Полишинеля
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вроде кремень у нас была Анна Щербакова)
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Скелет_Полишинеля
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Альфира Смирнова
Бред про кремень--- бессовестно врёт на публике она вторая по сути и по жизни---все время на прицепе и за чужой Счёт
Она подло подставилась под прыжок на тренировке Алины на О И 2018 ещё постоянно обманывает-- обещает и не исполняет (мемуары ,квадрат, и др.) Конёк ломала ,пропустила турниры чемпионаты Европы и
России ,Гран-при ...и по блату попала на Чемпионат мира
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urtica
Ага, а ещё недавно про другого мальчика говорили, что характер. Тоже обыгрывал старших мальчиков. Сейчас уж забыли, как звали. А так, конечно, задатки хорошие, только это ж детский сад совсем пока.
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Gemma157
Ответ Toba Door
Да характер у жени такой, появилась одна, соперница из группы, оставьте в юниорах, потом конек сломался, да кремень, когда никого нет и грибы от деда
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Gemma157
ну они все кремень пока пресловутый пубертат не настиг
+12
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AAPolyansky
уверенно - сто процентов. он очень уверенно едет, очень уверенные выезды с прыжков. потому что если какой-то сбой - он смотрится, как случайность
+8
-3
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Georgi Georgiev
Ответ Андрей Рыбалко
Вы его отца видели? Он чуть выше Арсения
Ведут честность, спортивное мастерство, дух спортсмена, а не его рост.
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-2
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Toba Door
Да характер у жени такой, появилась одна, соперница из группы, оставьте в юниорах, потом конек сломался, да кремень, когда никого нет и грибы от деда
+33
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Андрей Рыбалко
Ответ Фатима Кочкарова
Не задерживайте рост парня. Он должен вырастить хотя бы 170 см. Фигурное катание уйдет, а рост 150 останется.
Вы его отца видели? Он чуть выше Арсения
+7
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Gella Moon
Ответ Фатима Кочкарова
Не задерживайте рост парня. Он должен вырастить хотя бы 170 см. Фигурное катание уйдет, а рост 150 останется.
Ересь не пишите.
+12
-5
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Маргарита В Сафронова
Арсений невероятно талантлив! Артист и боец. Это редкость.
+15
-2
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Фатима Кочкарова
Не задерживайте рост парня. Он должен вырастить хотя бы 170 см. Фигурное катание уйдет, а рост 150 останется.
+11
-18
-7
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