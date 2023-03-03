Арсений Федотов: «Недоволен прокатом, хотел откатать чисто. Почему улетел с сальхова – не знаю, очень переживал»

недоволен своим прокатом произвольной в финале юниорского Гран-при России.

Федотов одержал победу, набрав по сумме двух программ 268,05 балла.

В произвольной он исполнил четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп и упал с сольного четверного сальхова.

«Недоволен прокатом, хотел откатать чисто. Но вышло, как вышло.

Я улучшился по сравнению с прошлым сезоном, но хотелось провести его еще лучше. Хочется прокатов без ошибок.

Почему улетел с сальхова? Не знаю, очень переживал. Видимо, недоработал», – сказал Федотов.