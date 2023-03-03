Арсений Федотов: «Недоволен прокатом, хотел откатать чисто. Почему улетел с сальхова – не знаю, очень переживал»

Теги сборная России мужское катание Арсений Федотов Серия Гран-при России Фигурное катание

Арсений Федотов недоволен своим прокатом произвольной в финале юниорского Гран-при России.

Федотов одержал победу, набрав по сумме двух программ 268,05 балла.

В произвольной он исполнил четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп и упал с сольного четверного сальхова. 

«Недоволен прокатом, хотел откатать чисто. Но вышло, как вышло.

Я улучшился по сравнению с прошлым сезоном, но хотелось провести его еще лучше. Хочется прокатов без ошибок.

Почему улетел с сальхова? Не знаю, очень переживал. Видимо, недоработал», – сказал Федотов. 

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27 комментариев

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Япростозритель
Ответ Toba Door
Его сломают до выхода во взрослые, режим не шадящий
Давыдов Лазарева скорее сломает.
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Япростозритель
Ответ Владимир
Пора к Плющенко! У него не улетишь!
Потому что у него уже некуда лететь. Дно.
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Япростозритель
Ответ Владимир
Арсюша это второй Самсонов
Ну чё за чушь пишете?
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Владимир
Арсюша это второй Самсонов
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Екатерина Воронина
Ответ Ягун Ягунини
На старший возраст Арсений не поедет, как я понимаю, т.е. это был последний его старт в этом сезоне. Самокритичный парень, выиграл все старты в сезоне и всё равно не доволен собой.
На Спартакиаду судя по словам Даниила Марковича поедет, а на старший возраст нет, он туда не отбирался.
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Светлана Менова
Ответ Ягун Ягунини
На старший возраст Арсений не поедет, как я понимаю, т.е. это был последний его старт в этом сезоне. Самокритичный парень, выиграл все старты в сезоне и всё равно не доволен собой.
Говорил, что собирается на старший возраст.
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Андрей Лоел
Лучший!
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Светлана Менова
Видно было, что недоволен. Ничего, Арсюша, сделаешь!
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AAPolyansky
Ответ Владимир
Пора к Плющенко! У него не улетишь!
у него поплывешь
+1
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Faith12
Ответ Владимир
Пора к Плющенко! У него не улетишь!
У него улетишь вниз турнирной таблицы :)
+7
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Toba Door
Его сломают до выхода во взрослые, режим не шадящий
+1
-7
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Оле-Лукойе
Ответ Маргарита В Сафронова
Я так переживала за Арсения после этого непонятного падения, а он не только не растерялся, но ещё и включил голову и сделал второй триксель. Какой же молодец! Поздравляю с боевой победой!
Программу не бросил - вот что ещё ценно. А то некоторые после падений вообще на хорео забивают, а у него сложная программа.
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Владимир
Пора к Плющенко! У него не улетишь!
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EuhenioV
Ответ oldparakhod
Главное, что не поломался.
Плюньте три раза.Арсению здоровья.
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Ягун Ягунини
Ответ flyhigh
Вроде собирается ещё на Спартакиаду и на первенство по ст.возрасту
Ну, значит там и откатает ПП чисто с тремя квадами и двумя трикселями.
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flyhigh
Ответ Ягун Ягунини
На старший возраст Арсений не поедет, как я понимаю, т.е. это был последний его старт в этом сезоне. Самокритичный парень, выиграл все старты в сезоне и всё равно не доволен собой.
Вроде собирается ещё на Спартакиаду и на первенство по ст.возрасту
+7
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Ягун Ягунини
На старший возраст Арсений не поедет, как я понимаю, т.е. это был последний его старт в этом сезоне. Самокритичный парень, выиграл все старты в сезоне и всё равно не доволен собой.
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oldparakhod
Главное, что не поломался.
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Спорт_в_массы
Ответ Маргарита В Сафронова
Я так переживала за Арсения после этого непонятного падения, а он не только не растерялся, но ещё и включил голову и сделал второй триксель. Какой же молодец! Поздравляю с боевой победой!
вообще-то он и на Первенстве два 3А прыгал в тех же местах, не знаю, почему Гришин принял второй 3А за какое-то внезапное решение
+3
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AAPolyansky
Ответ Маргарита В Сафронова
Я так переживала за Арсения после этого непонятного падения, а он не только не растерялся, но ещё и включил голову и сделал второй триксель. Какой же молодец! Поздравляю с боевой победой!
у него и был второй триксель. это Гришина кто-то попутал. у Федотова во второй половине программы два трикселя в каскадах, он ничего не перекраивал и не добавлял
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olvl
С победой Арсения! Большой молодец!
+5
-1
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Зулфира Мухаметшина
Умный мальчик.
+10
-1
+9
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EuhenioV
Арсений способен реально оценивать себя и признавать ошибки.Школа Этери=адекватность.Именно это + трудолюбие и должны способствовать его дальнейшему прогрессу.
+19
-2
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Додик Аксель
Толковый и сообразительный парнишка, во время проката не отключается. Недоработал на одном прыжке, добавил и доработал на другом. В этом сезоне Арсений заметно прибавил в мастерстве и надёжности.
+16
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Лакс
на ПР тоже с него упал. Без падения вошел бы в элитный клуб тех, кто набирал за технику больше 100. В котором наверно у всех взрослые произвольные, где на элемент больше. У него на 2 -х последних турнирах 96.52 и 96.51 - редкая "стабильность".)
+9
0
+9
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