Арсений Федотов: «Недоволен прокатом, хотел откатать чисто. Почему улетел с сальхова – не знаю, очень переживал»
Арсений Федотов недоволен своим прокатом произвольной в финале юниорского Гран-при России.
Федотов одержал победу, набрав по сумме двух программ 268,05 балла.
В произвольной он исполнил четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп и упал с сольного четверного сальхова.
«Недоволен прокатом, хотел откатать чисто. Но вышло, как вышло.
Я улучшился по сравнению с прошлым сезоном, но хотелось провести его еще лучше. Хочется прокатов без ошибок.
Почему улетел с сальхова? Не знаю, очень переживал. Видимо, недоработал», – сказал Федотов.
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