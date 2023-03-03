Софья Титова: «Я знаю, на что я накатала, ни капельки не расстроена. Потому что знаю, что сделала четыре ультра-си и все показала»

Фигуристка Софья Титова не расстроена оценками в финале Гран-при России.

Сегодня юниорки выступили с произвольными программами. Титова исполнила по два четверных сальхова и тройных акселя, но заняла итоговое четвертое место.

«Я знаю, на что я накатала, ни капельки не расстроена. Потому что я знаю, что сделала четыре ультра-си и все показала. Я хотела сделать их весь этот сезон и очень собой довольна.

Не нужно было упускать на вращениях, но я буду над ними работать. Мне сложно катать произвольную программу с четверными, совмещать это все с вращением и скольжениями.

Я сделала [в короткой программе] тройной аксель с двойным тулупом, не считаю это промашкой. Можно считать, что я из девочек одна пошла на тройной аксель и сделала его. Да, долго ждала оценки, обычно побыстрее было», – сказала Титова.

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