Софья Титова: «Я знаю, на что я накатала, ни капельки не расстроена. Потому что знаю, что сделала четыре ультра-си и все показала»
Фигуристка Софья Титова не расстроена оценками в финале Гран-при России.
Сегодня юниорки выступили с произвольными программами. Титова исполнила по два четверных сальхова и тройных акселя, но заняла итоговое четвертое место.
«Я знаю, на что я накатала, ни капельки не расстроена. Потому что я знаю, что сделала четыре ультра-си и все показала. Я хотела сделать их весь этот сезон и очень собой довольна.
Не нужно было упускать на вращениях, но я буду над ними работать. Мне сложно катать произвольную программу с четверными, совмещать это все с вращением и скольжениями.
Я сделала [в короткой программе] тройной аксель с двойным тулупом, не считаю это промашкой. Можно считать, что я из девочек одна пошла на тройной аксель и сделала его. Да, долго ждала оценки, обычно побыстрее было», – сказала Титова.
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Есть тёти, как тёти,
Есть дяди, как дяди,
Есть люди, как люди,
Есть бл.и, как бл.и
Но в жизни бывает
порой по другому:
Есть дядя как, тёти,
Есть тёти как, дяди,
Есть бл.и как, люди,
И люди, как бл.и!
Кто-то это плюсует? Если Титова или Жилина будут делать меньше ультра-си, то их как и Трусову будут тащить вниз. Или ты думаешь там в штабах неучи работают?
Если всё удачно сложится с присоединением к азиатским странам, то эта медаль станет первой и последней в ее карьере, т. к. на европейских турнирах Губанова проиграет даже середнячкам российской сборной, а на ЧМ и гран-при ее еще и японки, кореянки обгонят.