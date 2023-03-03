Софья Титова: «Я знаю, на что я накатала, ни капельки не расстроена. Потому что знаю, что сделала четыре ультра-си и все показала»

Теги сборная России женское катание Софья Титова Фигурное катание

Фигуристка Софья Титова не расстроена оценками в финале Гран-при России.

Сегодня юниорки выступили с произвольными программами. Титова исполнила по два четверных сальхова и тройных акселя, но заняла итоговое четвертое место.

«Я знаю, на что я накатала, ни капельки не расстроена. Потому что я знаю, что сделала четыре ультра-си и все показала. Я хотела сделать их весь этот сезон и очень собой довольна.

Не нужно было упускать на вращениях, но я буду над ними работать. Мне сложно катать произвольную программу с четверными, совмещать это все с вращением и скольжениями.

Я сделала [в короткой программе] тройной аксель с двойным тулупом, не считаю это промашкой. Можно считать, что я из девочек одна пошла на тройной аксель и сделала его. Да, долго ждала оценки, обычно побыстрее было», – сказала Титова.

Первый старт Плющенко после тирады о судействе: попробовал уловку с тактикой, но кажется, не сработало

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106 комментариев

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Lёna
Ответ Надежда Смирнова
Нам второй сезон подряд наглядно показывают, что погоня за ультра-си не работает. Ни система оценок, ни физические возможности девочек пока не позволяют им чисто прыгать 5 ультра-си и не терять на других элементах и в компонентах. Вроде все уже поняли, кроме Плющенко. Соня молодец - сделала почти все из того, что от нее требовали. К тренерам вопросы...
а что нам показывает 2 место у Садковой с двумя падениями и без вращения?
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Джером&Со
Ответ Артур Петров
Фанаты ТШТ, вы таит своих фигуристов совсем не смотрите, что-ли? Сколько Валиевой на ЧР за бабочку поставили? Вон Гордеевой за бабочку тоже плюсы поставили. И так далее можно перечислять. У тебя только на учеников Плюща такая агрессия?
Артур, зайчик, ТЫ внимательно смотрел интервью своего кумира Рудковского? Если невнимательно, то напомню - он причитал, что кому-то за бабочки плюсы ставят, а его не..шкам минусят. Сейчас судьи вернули должок. Улавливаешь логику? 😉
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Viks
Грузины будут дураки, если не уговорят Титову и не дадут ей свой паспорт.
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Lukeria
Ответ missis-Zima
вы не доверяете бригаде? как так? по техоценке все же удовлетворенно согласны.
Наоборот, я со всеми согласна, с судьями не спорят, это плющеботы несогласны
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Gelios77
Ответ Евгения Щербак
Причём здесь Плющенко ??? Девочки сами гонятся за ультраси. Взять туже Трусову! Сколько она попроигрывала …. А её просто непереубедить было. Мне кажется это от человека зависит, от амбиций.
Трусова была первопроходцем многоквадки. Сейчас уже ясно ,что нужен баланс. Ясно все кроме Плюща.
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Дмитрий Агапов
Ага показали в России выступаем дали на что уж бы накатал и все а то судят как в Америке ко всему придираться в шоке от судей
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Gelios77
Ответ Сейлем Сэйберхеген
ЧСВ 200 процентов. Плющенко совершенно не умеет воспитывать спортсменов
а как может человек воспитывать, когда он сам не знает даже значение этого слова. Он суть быдло. Ярчайший пример человеческих пороков. Такое и растит рядом
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Gelios77
Ей просто 1 раз в жизни открыли в протоколах все ее косяки. Показывать ультра-си можно когда все остальное ты делаешь безупречно. Если у тебя ,деточка ,везде грязь ,если что такое линии ты не знаешь, секундомеров не заморачиваешься ,а музыкальным слухом обделена, то ультра-си тебе не помогут. А если еще и языком чесать не думая, то вообще тяжелый случай получается
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AAPolyansky
если она сама себя оценивает - может быть она сама себе и награды будет вручать?
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As per
Ответ Vendetta4111323
А потом и получается ситуация Трусовой. Вместо того, чтоб анализировать и чистить уровни и недокруты, приоритет сделать абы как. Не закатывайте тогда истерик при проигрышах
Так Садкова же вообще откатала грязно😂. Куда делись адепты чистых прокатов?
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Meowow
Комментаторы такие странные. Ратуют за то, что у нас справедливо судят, при этом в комментариях пишут "Хорошо, что наказали за тренера. Жизнь ничему не учит". А больше всего удивляет, как люди пишут - "смотрите протоколы", при это вообще не разбираясь в фк. Ну в танцах у нас тоже протоколы и вторые пападакисы, и что)
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smoky eyes
Ответ Анна Беляева
Спортсменов, конечно, жалко. А на мировых стартах разве не жалко, когда неплохих спортсменов из мелких федераций судят как пасынков и падчириц при любимых детях?
И их жалко очень, вы правы.
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Артур Петров
Ответ Джером&Со
И, кстати, бабочка на плюсы. Него..шкам Рудковского грех жаловаться😉 Судьи учли критику 🤷🏻‍♀️
Фанаты ТШТ, вы таит своих фигуристов совсем не смотрите, что-ли? Сколько Валиевой на ЧР за бабочку поставили? Вон Гордеевой за бабочку тоже плюсы поставили. И так далее можно перечислять. У тебя только на учеников Плюща такая агрессия?
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Oleandra
Судьи должны ещё за компоненты у плющенковских взяться.. пусть программы начинающий до ума доводит, а не тяп-ляп, наставлю им ультра си и так сойдёт..
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Анна Беляева
Ответ smoky eyes
Ну понятно, что шлейф есть от эмоциональных всплесков. Скорее всего так долго оценку выставляли, зная, что потом будет тщательный разбор, что нужно быть уверенным и ответить потом. Но все равно ребёнка жалко, тогда надо быть строгим ко всем, а не выборочно.
Спортсменов, конечно, жалко. А на мировых стартах разве не жалко, когда неплохих спортсменов из мелких федераций судят как пасынков и падчириц при любимых детях?
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Delirium
Ответ Alena.K
У Садковой чистый, да)))
Нет, у Садковой не чистый, но пересматривать падение не надо- оно и так видно, что падение. Вращение ей тоже справедливо обнулили и даже неясное ребро на флипе нашли. Садкову порезали, просто Титова откатала еще хуже, несмотря на то, что формально она не падала.
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Анна Беляева
Ответ Мурманчанин37
Я понимаю, но у нее флип без вопросов. Главная проблема, что она и лутц с того же ребра прыгает))
Ну, скажем так, в первом комментарии не было указаний, где искали ребро и нашли ли, так что, формально, искать могли.
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Den3Lo
Ответ Black&White
Соня не слушай дядю Дена или тетю, тут неясно. Ты талант и заслуживаешь лучшего отношения и оценок.
Отвечу тебе словами Маяковского

Есть тёти, как тёти,
Есть дяди, как дяди,
Есть люди, как люди,
Есть бл.и, как бл.и
Но в жизни бывает
порой по другому:
Есть дядя как, тёти,
Есть тёти как, дяди,
Есть бл.и как, люди,
И люди, как бл.и!
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Два евГения
Ответ Egypt
Комментарий удален пользователем
Жилиной будут те же 19, она в этом сезоне уже могла по взрослым катать, но гениальнейший предпочел возить звезду по юниорским стартам в попытках укатать там всех. Вот только просчитался и Ника с горем пополам победила на юФГП набрав аж 220 баллов с тремя ультраси. Заявка на следующий сезон, Акатьева дрожит
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Анна Петрова
Ответ LadaN
Комментарий удален модератором
Какого сына? Вы болеете? Молоть что попало языком, вести себя как бабка на базаре, и корректно высказать свое мнение - это не одно и то же. Оценки и судейство вообще не принято обсуждать спортсменам, тем более в таком тоне и в таком возрасте. Хотя, сомневаюсь, что вы это в принципе можете осознать
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Артур Петров
Ответ Vendetta4111323
А потом и получается ситуация Трусовой. Вместо того, чтоб анализировать и чистить уровни и недокруты, приоритет сделать абы как. Не закатывайте тогда истерик при проигрышах
Допустим Трусова на ЧР 2021 проанализировала и сделала два 4Lz, а в итоге проиграла Валиевой почти 10 баллов, у которой было падание и базовый набор на 6 баллов ниже, чем у Трусовой. А Щербаковой и вовсе почти 19 баллов с аналогичной базой, но у Щербаковой еще вращение было сорвано в короткой.

Кто-то это плюсует? Если Титова или Жилина будут делать меньше ультра-си, то их как и Трусову будут тащить вниз. Или ты думаешь там в штабах неучи работают?
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Дображелаю
А мне очень понравилось катание Сонечки и обидно, что не она взяла бронзу, а серебро должно быть у Машеньки Гордеевой, но не у красавицы с двумя падениями и без одного элемента, это только моё мнение
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Мурманчанин37
Ответ Анна Беляева
Ну, теоретически, ребро можно искать на флипе.
Я понимаю, но у нее флип без вопросов. Главная проблема, что она и лутц с того же ребра прыгает))
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ missis-Zima
Тети ,дяди,может хватит злорадствовать над ребенком. Соня без медали.Надеюсь,вы отпразднуете как следует.Но серебро,когда зал не молодец,а позор кричит,так себе начало карьеры.
Подумаешь несколько проплаченных Рудковской. Они ни на что не влияют. К тому же они не Даше кричали
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Kareglazaya
Ответ missis-Zima
ага,что и показала Губанова.
А что она показала? Стала лучшей среди худших, набрав баллы за пределами топ-10 чемпионата России.

Если всё удачно сложится с присоединением к азиатским странам, то эта медаль станет первой и последней в ее карьере, т. к. на европейских турнирах Губанова проиграет даже середнячкам российской сборной, а на ЧМ и гран-при ее еще и японки, кореянки обгонят.
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