Титова исполнила по два четверных сальхова и тройных акселя в финале Гран-при России среди юниоров, у Жилиной и Гордеевой – по два квада, у Садковой – один

Теги сборная России женское катание Софья Титова Вероника Жилина Дарья Садкова Мария Гордеева Серия Гран-при России Фигурное катание

Софья Титова исполнила 4 прыжка ультра-си в финале юниорского Гран-при России.

Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой. Она прыгнула каскад из тройного и двойного акселей, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, сольные тройной аксель и тройной риттбергер,  четверной сальхов – тройной сальхов в каскаде через ойлер, а также двойной флип, тройной флип. Титова получила 133,20 балла за прокат и 200,99 в сумме.

Вероника Жилина упала на четверном сальхове, затем исполнила каскад из четверного и двойного тулупов, тройной риттбергер, тройной флип, четверной тулуп,  секвенция из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад тройной лутц – тройной тулуп. Ее результат – 150,70 за программу и 222,45 суммарно.

Мария Гордеева исполнила четверной тулуп с ошибкой на выезде, затем двойной сальхов (бабочка), тройной лутц, четверной сальхов, тройной лутц и тройной сальхов через ойлер, секвенция тройной риттбергер – двойной аксель, каскад двойной аксель – тройной тулуп.

Дарья Садкова прыгнула четверной тулуп – двойной тулуп, упала с четверного тулупа, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель – секвенция, упала с тройного лутца

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41 комментарий

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Lapo Elkann
Еще у Садковой стиль ( видна работа тренеров во всем), а у плющенских нет стиля.
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Artemon1302
Не удивилась оценкам, скорее наоборот. До каких пор федра должна терпеть их вечное недовольство оценками и уже откровенное хамство?
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Алексей Токарев
Ответ Happy_Kleo
К сожалению, учениц Плющенко будут наказывать вот так оценками за его высказывания.
Жилину не наказывали. у неё космическая оценка.
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Lilia Sadykova
Ответ Meowow
Ну и разве это нормально относится так к русским девочкам из за их тренера? Тогда я должна не любить учениц Тутберидзе, ведь у одной из них нашли допинг. А это по-серьезней какой-то истерики
а я и не говорю, что это нормально. Но видимо такая политика. У нас же судят не только спортсменку, но и тренера. Если ты тренеруешься у молодого тренера, или у болтливого, или не блатного, у которого нет подвязок в федерации, то и баллов будут не додавать. Это не правильно, но это факт
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Алексей Каменев
Учитывая как публика отреагировала и даже как комментатор удивился, думаю, что ФК такими темпами превратится в шоу любимчиков на коньках. Просто противно осознавать уровень коррупции и лоббизма
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Lennuci
Ответ Татьяна Кожина
По каким параметрам академия Плющенко - лучшая в мире?
По чесанию языком не по делу.
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Виктор Лаптев
А Садкова сделала один 4Т два раза упала, потеряла полностью вращение и набрала баллов больше Титовой.
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Мария Черкесова
Там недокрутов тьма... зачем преждевременно говорить о предвзятом отношении к ребенку из-за слов ее тренера, не заглядывая в протокол
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Happy_Kleo
К сожалению, учениц Плющенко будут наказывать вот так оценками за его высказывания.
+3
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Маргарита В Сафронова
Софья не танцнвальная. Складывается такое впечатление, что её программы состоят из прыжков и заездов на прыжки, кстати, в отличие от Жилиной, Ника очень танцевальная.
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Алексей Токарев
Ответка от судий за её враньё что она 146 с одним тройным акселем получала?
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Meowow
Ответ Lilia Sadykova
Тут скорее претензии к тренеру и из за его выходок ( то палец вниз при обьявлении оценок Трусовой на ЧР, то истерики по поводу судейства на всю страну, то обсуждение чужих учениц в контексте " у нее четверной недокручен, но она на подиуме") прилетает спортсменкам
Ну и разве это нормально относится так к русским девочкам из за их тренера? Тогда я должна не любить учениц Тутберидзе, ведь у одной из них нашли допинг. А это по-серьезней какой-то истерики
+2
-2
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Ортодокс7
Ответ Татьяна Кожина
Я тут, скорее, про то, что дети страдают из-за взрослого человека( про судий молчу, конечно, вообще...
Правильнее говорить, фигурное катание страдает из-за нечестного судейства. В этом смысле дети - да, страдают из-за дядь и теть в судейской бригаде.
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Vasily Ivanov
200 баллов за 4 элемента ультра-си ...маловато будет ....хотя Чемпионат Европы у Губановой бы выиграла....
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alexander bakulin
Ответ Татьяна Кожина
По каким параметрам академия Плющенко - лучшая в мире?
по параметру тренерского мастерства.
по параметрам допинга и блатного судейства, другой тренерский штаб следует лучшим признать.
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Lilia Sadykova
Ответ Meowow
Настолько русские уже зажрались) У нас столько клевых спортсменок и если кто-то по характеру им не нравится, ребенка сожрут. Треш) А ведь девочка талантливая и старается
Тут скорее претензии к тренеру и из за его выходок ( то палец вниз при обьявлении оценок Трусовой на ЧР, то истерики по поводу судейства на всю страну, то обсуждение чужих учениц в контексте " у нее четверной недокручен, но она на подиуме") прилетает спортсменкам
+6
-5
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Татьяна Кожина
Ответ alexander bakulin
к деклассированию гоговичей в блестящем стиле мы уже привыкли. лучший тренерский штаб в мире - академия плющенко. это уже данность.
По каким параметрам академия Плющенко - лучшая в мире?
+5
-6
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simply A
Ответ Татьяна Кожина
У меня такое подозрение, что их оценивали бы гораздо лояльнее, если бы их тренер побольше молчал
А я в этом не сомневаюсь
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Блинчик
Ответ Татьяна Кожина
Я тут, скорее, про то, что дети страдают из-за взрослого человека( про судий молчу, конечно, вообще...
Дети за взрослых не должны быть в ответе. В этом беспределе виноваты только федра и её карманные судьи.
+5
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Lilia Sadykova
Ответ Е...С
Софья, меняй федерацию.
а лучше ТШ
+3
-3
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alexander bakulin
к деклассированию гоговичей в блестящем стиле мы уже привыкли. лучший тренерский штаб в мире - академия плющенко. это уже данность.
+6
-13
-7
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Татьяна Кожина
Ответ Блинчик
Молчать - это рабский менталитет. Историю и прогресс двигают те, кто идут против устоявшейся системы.
Я тут, скорее, про то, что дети страдают из-за взрослого человека( про судий молчу, конечно, вообще...
+2
-2
0
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Блинчик
Ответ Татьяна Кожина
У меня такое подозрение, что их оценивали бы гораздо лояльнее, если бы их тренер побольше молчал
Молчать - это рабский менталитет. Историю и прогресс двигают те, кто идут против устоявшейся системы.
+9
-6
+3
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Валерий Петров
Учитывая обет молчания ЕП должен был в КИКе сидеть с плакатом "Я вам покажу!", как персонаж в фильме "Гараж"
+9
-4
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Meowow
Настолько русские уже зажрались) У нас столько клевых спортсменок и если кто-то по характеру им не нравится, ребенка сожрут. Треш) А ведь девочка талантливая и старается
+23
-6
+17
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