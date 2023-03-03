Титова исполнила по два четверных сальхова и тройных акселя в финале Гран-при России среди юниоров, у Жилиной и Гордеевой – по два квада, у Садковой – один

Софья Титова исполнила 4 прыжка ультра-си в финале юниорского Гран-при России.

Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой. Она прыгнула каскад из тройного и двойного акселей, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, сольные тройной аксель и тройной риттбергер, четверной сальхов – тройной сальхов в каскаде через ойлер, а также двойной флип, тройной флип. Титова получила 133,20 балла за прокат и 200,99 в сумме.

Вероника Жилина упала на четверном сальхове, затем исполнила каскад из четверного и двойного тулупов, тройной риттбергер, тройной флип, четверной тулуп, секвенция из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад тройной лутц – тройной тулуп. Ее результат – 150,70 за программу и 222,45 суммарно.

Мария Гордеева исполнила четверной тулуп с ошибкой на выезде, затем двойной сальхов (бабочка), тройной лутц, четверной сальхов, тройной лутц и тройной сальхов через ойлер, секвенция тройной риттбергер – двойной аксель, каскад двойной аксель – тройной тулуп.

Дарья Садкова прыгнула четверной тулуп – двойной тулуп, упала с четверного тулупа, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель – секвенция, упала с тройного лутца