Гордеева о критике со стороны Плющенко: «Он не называл имен, но, возможно, это ко мне относилось. Мне безразлично, потому что я знала – мне не за что себя ругать»

Фигуристка Мария Гордеева отреагировала на критику судейства со стороны .

На первенстве России-2023 Гордеева завоевала бронзу, а ученица Плющенко Софья Титова стала четвертой.

После турнира Плющенко раскритиковал судейство: «Сегодня девочка на пьедестале – два четверных. Но они же недокрученные! Ну они же идут в галку. Ну да, вы один поставили галку, накинули плюсы. А второй вы не увидели почему-то. Так вот она разница! Третьего и четвертого мест. А мне тоже обидно, и обидно моей спортсменке. А родителям не обидно?»

— Вы наверняка слышали, о чем говорил Евгений Викторович?

— Да. Он не называл имен и фамилий, но, возможно, это и правда относилось ко мне. Если честно, я не особо об этом думала. Мне было безразлично, потому что я знала, что мне не за что себя ругать. Единственное – q (недокрут в четверть оборота – Sports.ru) на четверном тулупе, но мы уже с тренерами обсудили, что там вопрос был только в технике, я не совсем ее проконтролировала.

После каждых соревнований я смотрю, что мне можно улучшить в себе. Что я не доделала, что нужно исправить или поменять. А после первенства поняла, что в нужный момент сделала свой текущий максимум и не могу ни в чем себя упрекнуть, – сказала Гордеева.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало