Гордеева о критике со стороны Плющенко: «Он не называл имен, но, возможно, это ко мне относилось. Мне безразлично, потому что я знала – мне не за что себя ругать»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Софья Титова Мария Гордеева Фигурное катание

Фигуристка Мария Гордеева отреагировала на критику судейства со стороны Евгения Плющенко.

На первенстве России-2023 Гордеева завоевала бронзу, а ученица Плющенко Софья Титова стала четвертой.

После турнира Плющенко раскритиковал судейство: «Сегодня девочка на пьедестале – два четверных. Но они же недокрученные! Ну они же идут в галку. Ну да, вы один поставили галку, накинули плюсы. А второй вы не увидели почему-то. Так вот она разница! Третьего и четвертого мест. А мне тоже обидно, и обидно моей спортсменке. А родителям не обидно?»

— Вы наверняка слышали, о чем говорил Евгений Викторович?

— Да. Он не называл имен и фамилий, но, возможно, это и правда относилось ко мне. Если честно, я не особо об этом думала. Мне было безразлично, потому что я знала, что мне не за что себя ругать. Единственное – q (недокрут в четверть оборота – Sports.ru) на четверном тулупе, но мы уже с тренерами обсудили, что там вопрос был только в технике, я не совсем ее проконтролировала.

После каждых соревнований я смотрю, что мне можно улучшить в себе. Что я не доделала, что нужно исправить или поменять. А после первенства поняла, что в нужный момент сделала свой текущий максимум и не могу ни в чем себя упрекнуть, – сказала Гордеева.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
buturlinomo
Что хорошо в ТШТ, она контролируют, что говорить корреспондентам. Сказали дежурные фразы и пошли работать, так энергия расходуется на дело
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тучка60
Маша молодец, умно рассуждает, хорошо катается. Удачи!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Дело фигуристок- катать свои программы, дело судей- оценивать. Какие претензии к Гордеевой, которая сделала свою работу?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Мне понравилось, как Федченко сказала, что все это написала, так как хотела, чтобы о Алине и о ней говорили, а не о Плющенко.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий