Жилина заявила три квада на финал юниорского Гран-при России, Титова и Гордеева – по два, Рубцова, Понтелеенко и Садкова – по одному

Теги сборная России женское катание Софья Титова Вероника Жилина Дарья Садкова Любовь Рубцова Мария Гордеева Надежда Понтелеенко Серия Гран-при России Алиса Юрова Фигурное катание

Семь фигуристок заявили прыжки ультра-си в финале юниорского Гран-при России.

Сегодня фигуристки выступят с произвольной программой.

Любовь Рубцова собирается исполнить четверной риттбергер и секвенцию с тройным акселем.

Софья Титова заявила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, секвенцию четверной сальхов и двойной аксель, а также сольные тройной аксель и четверной сальхов.

Алиса Юрова планирует прыгнуть тройной аксель.

У Марии Гордеевой – четверной тулуп и четверной сальхов.

Вероника Жилина заявила четверной сальхов, каскад четверной тулуп – двойной тулуп, сольные тройной аксель и четверной тулуп.

Надежда Понтелеенко и Дарья Садкова заявили по одному четверному тулупу.

15 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Kareglazaya
Опять наваляют, а потом тренер претензии будет предъявлять) А может, и не будет - мораторий ж ведь)))
Мораторий вчера еще был спешно отменен. Плющ слова перепутал)
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Irina Kistler
а кататься они будут? 4 ультра си- зачем так юниорок нагружать?
Это потому что он своих девочек бережёт и ни разу не нагружает.
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Даша Лавренова
Ого, желаю Наде Понтелеенко реабилитироваться благодаря успешному кваду. Такая хорошая улыбчивая девочка)
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tanya_1111
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Плющенковские играют на все деньги? По 4 ультраси на каждую. Программы конькобежцев снова будут, а компы поставят как самой Медведевой не ставили.
Почему все так борются за "зрело-женское", кто-то может и технически сильно откатать, мне например нравится силовое катание тоже смотреть, ну да прога уступает немного, но тут ведь есть другие прелести.
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tanya_1111
Ответ Бедоносец
Вероника держит марку! Супер фигуристка будущего. Космос! 🙆💪👍
Ну пока рано раздавать такие звания, но потенциал действительно огромный, как-то было видео с тренировки с её 4 лутцом, вот это красотища, всё таки лутц когда он прыгается технически правильно наверное самый красивый прыжок из всех.
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Irina Kistler
а кататься они будут? 4 ультра си- зачем так юниорок нагружать?
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тучка60
Будет интересно.
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Е...С
Ника конечно космос!
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Kareglazaya
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Плющенковские играют на все деньги? По 4 ультраси на каждую. Программы конькобежцев снова будут, а компы поставят как самой Медведевой не ставили.
Опять наваляют, а потом тренер претензии будет предъявлять) А может, и не будет - мораторий ж ведь)))
+2
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Акселек давай
Удивлена кваду Садковой.
+1
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Адриана
Заявки впечатляют, удачи всем в реализации.
+4
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Бедоносец
Вероника держит марку! Супер фигуристка будущего. Космос! 🙆💪👍
+5
-4
+1
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Elena Polkina
Наши девушки - 💥🦾🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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Jessi
Это разве не заявки с ПР?
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-1
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Самая цитируемая и вообще недура
Плющенковские играют на все деньги? По 4 ультраси на каждую. Программы конькобежцев снова будут, а компы поставят как самой Медведевой не ставили.
+10
-9
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