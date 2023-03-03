Жилина заявила три квада на финал юниорского Гран-при России, Титова и Гордеева – по два, Рубцова, Понтелеенко и Садкова – по одному
Семь фигуристок заявили прыжки ультра-си в финале юниорского Гран-при России.
Сегодня фигуристки выступят с произвольной программой.
Любовь Рубцова собирается исполнить четверной риттбергер и секвенцию с тройным акселем.
Софья Титова заявила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, секвенцию четверной сальхов и двойной аксель, а также сольные тройной аксель и четверной сальхов.
Алиса Юрова планирует прыгнуть тройной аксель.
У Марии Гордеевой – четверной тулуп и четверной сальхов.
Вероника Жилина заявила четверной сальхов, каскад четверной тулуп – двойной тулуп, сольные тройной аксель и четверной тулуп.
Надежда Понтелеенко и Дарья Садкова заявили по одному четверному тулупу.
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