Мария Гордеева: «Три четверных начала накатывать еще в августе, и это явно было лишнее. Сейчас же я уже чувствую себя готовой»

Фигуристка Мария Гордеева сообщила, что готова делать три четверных прыжка в программе.

— Как оцениваете недавнее первенство России для себя? — По моим ощущениям, это пока что самый успешный турнир для меня в этом сезоне. Наверное, больше всего я рада тому, что именно на нем я смогла выдать максимум.

— В сезоне, который у вас шел довольно непросто.

— Да. Мне кажется, это связано только с тем, что я слишком рано пошла в большое количество четверных — сразу в два-три. Возможно, надо было начать сезон с одним или двумя четверными. Может, вообще с тройными даже… Постепенно надо было мне идти. Еще, может быть, не хватило концентрации и уверенности в себе.

— Кстати, небольшой парадокс. Вы говорите, что вам не хватило постепенного вкатывания в плане четверных. Но при этом после первенства сказали, что, может, теперь имеет смысл и с тремя квадами кататься. — Просто я еще в начале сезона ринулась их делать. Те же три четверных начала накатывать еще в августе, и это явно было лишнее. Сейчас же я уже чувствую себя готовой, с тренерами обсуждала этот момент. Решили, что после первенства усложнение будет приветствоваться.

— Третьим будет еще один сальхов или тулуп?

— Пока владею только ими, так что сейчас варианта только два.

— Вы ведь учили и другие ультра-си?

— Да, я учила тройной аксель и пробовала четверные риттбергер с лутцем. Но наиболее перспективным у меня был аксель. После окончания сезона аксель станет целью номер один, – сказала Гордеева.