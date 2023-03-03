Гордеева об учебе: «В сентябре, когда увидела свое расписание с восемью уроками каждый день, из которых три-четыре — математика, был легкий шок»

Фигуристка Мария Гордеева рассказала, что в школе у нее по восемь уроков в день.

— Как продвигаются учеба и языки? Не добавился ли еще какой-нибудь с момента нашего последнего разговора полгода назад? — Нет. После того, как мы с вами пообщались, я буквально через неделю написала МЦКО по математике, причем на довольно высокий балл. У меня школа с седьмого класса разделяется на профильные классы — химико-биологический, математический, лингвистический, IT-класс. В общем, много подразделений на любой вкус и цвет.

Так вот, после написания МЦКО мне сказали, что на следующий учебный год я могу выбрать математический класс, потому что проходной балл очень высокий. И я пошла в него, даже не раздумывая. В этом классе основной упор только на уроки математики. У меня уже добавилось еще несколько разных предметов по ней.

В шестом классе была только математика. А сейчас — алгебра, геометрия, теория графов, вероятность и статистика, математическая логика, кибербезопасность и решение олимпиадных задач. Семь разных уроков математики в неделю, представляете? Из-за этого у меня убрались и испанский, и другие дополнительные языки. Кроме английского, ничего нет. Я обсуждала с мамой занятия испанским с репетитором, чтобы я хотя бы немного знала язык, потому что мне правда нравится его изучать. Пару занятий удалось провести, но из-за упора на математику с языками стало сложнее. — А фигурное катание с учебой не стало труднее совмещать? — Поначалу было тяжелее. В сентябре, когда я увидела свое расписание с восемью уроками каждый день, из которых три-четыре — математика, был легкий шок. Сложность в том, что по каждому предмету задают очень много материала, проходят за раз по несколько параграфов.

Смотришь за всем этим и думаешь: «Куда они летят?» Влиться в новый режим было непросто. А сейчас — вообще спокойно. На первенстве России я не так много времени урокам уделяла. Нет, я брала с собой учебники, конечно, занималась…

— Прямо во время соревнований?

— Когда было свободное время. Смотрю — о, у меня упражнение по алгебре, ну почему бы не сделать? Мне не сложно, заодно отвлекусь. Это займет минут 20-30 где-то, не так критично. И все равно по приезде в Москву смотрю — кучу всего я пропустила. Потом, правда, обратила внимание, что на этой неделе каникулы. Подумала: «Какое счастье, я все успею!» В общем, тут важно не запускать и привыкнуть к постоянству.

— Примерно как в фигурном катании. — Вообще да, есть у них что-то общее. Кстати, из-за нового профиля стала чаще в школу ходить. Теперь хотя бы по разу в неделю попадаю. Не на все уроки, конечно, но на час-два точно. В среду, когда у меня полувыходной, прихожу к последнему уроку и узнаю у учителя математики, какие предметы мне нужно закрыть.

Мы спокойно договариваемся на этот счет, и я безумно благодарна своим учителям, что они входят в положение, готовы остаться на полчаса-час после окончания урока, чтобы я могла рассказать материал и получить оценку. Сейчас уже нет такого, что я смотрю за неделю до конца триместра — а у меня там ни одной отметки, – сказала Гордеева.