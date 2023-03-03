Елена Бережная: «Если ты в сборной России, тебя поддерживает федерация, вкладывает в тебя деньги – то тут менять флаг уже некрасиво»

Теги Евгений Плющенко сборная России Елена Бережная женское катание Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Фигуристка Елена Бережная уверена, что менять спортивное гражданство – это некрасиво.

– Вы слышали заявление Плющенко о предвзятом отношение к его ученикам и что они могут сменить гражданство?

– Слышала, но не знаю подробностей, так что судить не могу.

– А стоит ли в нынешней ситуации менять спортивное гражданство?

– Ситуации бывают разные. Если ты ни от кого не зависишь, не связан никакими обязательствами, самостоятельно тренируешься, оплачиваешь работу тренера и лед, ты можешь решать свою судьбу сам. Ну или твои родители. Потому что как у нас часто бывает? Родители – спонсоры спортсмена.

Но если ты в команде страны, тебя поддерживает федерация, вкладывает в тебя деньги, ты представляешь Россию на серьезных турнирах – то тут менять флаг уже некрасиво.

– Как вы думаете, будет ли большой потерей для России уход Титовой и Жилиной, двух учениц Плющенко, которые и стали центром скандала?

– Мне сложно об этом судить, это не мои ученики, я знаю, что девочки перспективные и хорошие, но для того, чтобы оценивать масштаб их перспектив, а соответственно, и возможных потерь, их нужно знать ближе. Я отвечаю за своих учеников. У нас пока подобных ситуаций еще не было. Как только появятся, дам подробную и аргументированную оценку, – рассказала олимпийская чемпионка в парном катании.

Первый старт Плющенко после тирады о судействе: попробовал уловку с тактикой, но кажется, не сработало

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6 комментариев

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Maturmalai
Раб, я ведь тебя купил, вложил в тебя деньги, и пытаться от меня сбежать уже некрасиво.
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Anna Morgan
вообще все правильно - сборники обычные бюджетники.
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Паломей Корзинкин
Интересно, она когда-нибудь задумывалась откуда деньги у федерации и минспорта? Про налогоплательщиков она в курсе?
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Olga.t
"Если Федерация вкладывает в тебя деньги... "

А Федерация где деньги берёт, в тумбочке? А бюджет государства из чего формируется?

Есть установленный регламент перехода спортсменов в другие Федерации, и это совсем не решается категориями "красиво/некрасиво".
Нельзя рассуждать в категориях " государство в тебя вложило, а ты вот бежишь отсюда ". В любого гражданина вкладываются деньги, начиная с его рождения, но и граждане платят налоги, работают на государство. Взаимосвязанные отношения..
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Анна Беляева
Всё-таки Лена всегда умела быть аккуратной в словах и уважительной, как минимум публично. Это весьма ценное качество для любого человека, вызывающее невольное желание его поддержать в мыслях
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Ирина Иванова
Важно вовремя напомнить, пусть даже и опосредованно, о возможной смене гражданства в случае "неправильного" судейства ПП. И видимость обета молчания при этом вроде сохраняется, и Кодекс этики не нарушается, и судьи держатся в тонусе)
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