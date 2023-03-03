Пасечник и Некрасов снялись с финала Гран-при России в связи с медицинскими показаниями

Теги сборная России танцы на льду Максим Некрасов Елизавета Пасечник Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристы Елизавета Пасечник и Максим Некрасов снялись с финала Гран-при России.

Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина.

Пасечник и Некрасова выступают в танцах на льду. Они присутствовали в предварительных списках участников финала Гран-при, но их не оказалось в стартовых протоколах.

«Фигуристы снялись по медицинским показаниям», – заявила Ермолина.

В этом сезоне Пасечник и Некрасов стали бронзовыми призерами чемпионата России.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 5 марта.

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13 комментариев

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avkpers
Жалко. Только они и интересные были среди всех.
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Kareglazaya
Жаль, очень красивая пара.
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pashkka
Некрасов, конечно, выдающийся катальщик.
Жаль, что их не увидим!
Совершенно отвратительное судейство разрушило всю интригу в танцах, что уже никто выступать не хочет!
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Е...С
Ответ Loliloo
Может поняли, что васильков будут тянуть на золото?
Им не знаю что надо сделать, чтоб не победить.
+3
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Kristine Kristine
Ответ Е...С
Очень жаль. Единственные на кого хотелось посмотреть.
Да, мне тоже... Очень жаль
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JSV
Такое ощущение, что людям надоело быть массовкой для продвижения блатных.
+10
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Алё? Алёна
Ответ Е...С
Победят Ангелополы, но так хоть какая-то борьба была бы.
Не пустят их! ШД или ТБ по очереди, увы!
+2
-3
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Loliloo
Может поняли, что васильков будут тянуть на золото?
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Tanzoli*
А там вообще кто-то остался ещё в танцах?
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Е...С
Ответ Алё? Алёна
теперь интриги вообще нет!
Победят Ангелополы, но так хоть какая-то борьба была бы.
+3
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Е...С
Очень жаль. Единственные на кого хотелось посмотреть.
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Алё? Алёна
теперь интриги вообще нет!
+7
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olvl
Оочень и очень жаль, наверно, больше всех ждала эту пару. Но, понятно, что здоровье дороже.
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