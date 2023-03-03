Пасечник и Некрасов снялись с финала Гран-при России в связи с медицинскими показаниями

Фигуристы Елизавета Пасечник и Максим Некрасов снялись с финала Гран-при России.

Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина.

Пасечник и Некрасова выступают в танцах на льду. Они присутствовали в предварительных списках участников финала Гран-при, но их не оказалось в стартовых протоколах.

«Фигуристы снялись по медицинским показаниям», – заявила Ермолина.

В этом сезоне Пасечник и Некрасов стали бронзовыми призерами чемпионата России.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 5 марта.