Некрасов о хейте: «Много писали, когда распалась наша пара с Ушаковой. Но никто не знает правды, кроме меня, Арины и нашего тренера»
Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник и Максим Некрасов рассказали об отношении к хейту.
Ранее фигуристы завоевали бронзу на чемпионате России в Красноярске. До начала сезона Некрасов выступал вместе с Ариной Ушаковой.
– Заметила, что вы единственные призеры, про которых не писали ничего плохого. А вы вообще с хейтом встречались?
Некрасов: Да.
– А из-за чего?
Некрасов: Многие причины были. Они все знают. Много писали, когда распалась наша пара с Ариной (Ушаковой). Но хочу сказать, что никто не знает правды никакой, кроме меня, Арины и нашего тренера. Никто. Даже Лиза (Пасечник).
То, что, к примеру, на льду нас ставят в пару с кем-то, когда партнер болеет, это только для того, чтобы мы не болтались одни. Многие воспринимают, что если встал с кем-то в пару, значит, все. Знаю, что люди говорили об этом на форуме. Тогда был хейт полный. Но я воспринимаю это нормально: прочитал и забыл.
Пасечник: Я не читаю форумы, потому что не хочу забивать голову.
Некрасов: Правильно, не бери с меня пример!
Пасечник: Я не видела пока ни одного негативного комментария в свою сторону.
Некрасов: То, что я читаю, где-то и обидно, но я это воспринимаю нормально. Я довольно давно начал встречать и хейт, и положительные комментарии в свою сторону. Ты просто читаешь чужое мнение, принимаешь его или не принимаешь.
Максим Некрасов: «Ушакова перестала приходить на тренировки без объяснения причин. Все шло к тому, что мне нужно искать новую партнершу»
Всех с Новым Годом!.🐰⛄🎄