Некрасов о целях в карьере: «Как и у всех – золото на Олимпиаде. Развить свой стиль, чтоб он отличался от всех»

Фигурист Максим Некрасов, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Пасечник, ответил на вопрос о целях в карьере.

Ранее дуэт занял третье место на чемпионате России в Красноярске.

– Есть ли у вас какая-то глобальная цель, ради чего вы катаетесь?

– Как и у всех – золото на Олимпиаде. Развить свой стиль, чтоб он отличался от всех. Хочется удивлять людей.

Я, кстати, сразу сказал Лизе, что надо удивлять. Делаешь старые элементы – ничем не удивишь. Новые – это эффектно.

– То есть, когда вы только встали в пару и обговаривали цели – одна из них была удивлять. А что еще?

– Это наша кухня, наши тараканы в голове.

– Кстати, часто фигуристы говорят, что у них нет каких-то целей по местам, они борются сами с собой и так далее. Вы просто не хотите выносить свои планы на публику?

– Нет, мы не обговариваем вообще ничего насчёт пьедесталов и так далее. Во-первых, мы боремся сами с собой, со своими нервами, страхами.

Вчера правильно ребята сказали, что мы все нервничали, у всех был мандраж. Мы сами с собой боролись и в итоге самих себя перебороли, – ответил Некрасов.