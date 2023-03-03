Чемпионат мира среди юниоров. Башинска и Бомон, Гримм и Савицкий, Мразкова и Мразек покажут ритм-танцы
Сегодня на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.
Чемпионат мира среди юниоров
Калгари, Канада
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 22:00 по московскому времени
Третья разминка
11. Милла О’Брайен – Лорин Видеркехр (Швейцария)
12. Эшли Слаттер – Этл Онгэй-Перес (Великобритания)
13. Хелена Кархарт – Владимир Горовой (США)
14. Ноэми Мария Тали – Стефано Фраска (Италия)
15. Дженна Хауэр – Бенджамин Старр (США)
Четвертая разминка
16. Луиза Борде – Томас Гипулу (Франция)
17. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
18. Хэйли Ю – Брендан Джианг (Канада)
19. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)
20. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)
Пятая разминка
21. Нао Кида – Масая Морита (Япония)
22. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
23. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
24. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
25. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
Шестая разминка
26. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
27. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)
28. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
29. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
30. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Калгари. Там выступят Шимада, Репонд, Мемола, Миура, Голубева и Мур
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