Чемпионат мира среди юниоров. Башинска и Бомон, Гримм и Савицкий, Мразкова и Мразек покажут ритм-танцы

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Сегодня на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.

Чемпионат мира среди юниоров

Калгари, Канада

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 22:00 по московскому времени

Третья разминка

11. Милла О’Брайен – Лорин Видеркехр (Швейцария)

12. Эшли Слаттер – Этл Онгэй-Перес (Великобритания)

13. Хелена Кархарт – Владимир Горовой (США)

14. Ноэми Мария Тали – Стефано Фраска (Италия)

15. Дженна Хауэр – Бенджамин Старр (США)

Четвертая разминка

16. Луиза Борде – Томас Гипулу (Франция)

17. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

18. Хэйли Ю – Брендан Джианг (Канада)

19. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)

20. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)

Пятая разминка

21. Нао Кида – Масая Морита (Япония)

22. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

23. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

24. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

25. Ангелина КудрявцеваИлья Каранкевич (Кипр)

Шестая разминка

26. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

27. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)

28. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

29. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

30. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Калгари. Там выступят Шимада, Репонд, Мемола, Миура, Голубева и Мур

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