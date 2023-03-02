Рубцова о состоянии после травмы: «Чувствую себя нормально. После стартов посмотрим, что со здоровьем»

оценила выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Фигуристка занимает 9-е место.

«Прокат был хороший, прыжки неплохие. Лутц немножечко кривой, а так все хорошо. Довольна? На 4,5 из пяти баллов. Можно было лучше. Лутц был хороший, просто чуть кривой выезд.

Как здоровье после травмы? Чувствую себя нормально. После стартов посмотрим, что со здоровьем. Надо будет проверить, что с ногой. На всякий случай.

Четверной риттбергер прыгала на тренировках, выезжала. Завтра, скорее всего, будет набор с тройными», – сказала Рубцова.