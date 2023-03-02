Софья Титова: «Выступалось хорошо, я показала, что могу. Расстроена? Так получилось, не хочу об этом говорить»

оценила прокат короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров.

Титова в каскаде с тройным акселем сдвоила второй прыжок.

«Выступалось хорошо, я показала, что могу. Расстроена? Так получилось, не хочу об этом говорить», – сказала Титова.