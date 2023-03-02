Софья Титова: «Выступалось хорошо, я показала, что могу. Расстроена? Так получилось, не хочу об этом говорить»
Софья Титова оценила прокат короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров.
Титова в каскаде с тройным акселем сдвоила второй прыжок.
«Выступалось хорошо, я показала, что могу. Расстроена? Так получилось, не хочу об этом говорить», – сказала Титова.
Убирайте их, и вот "неговёшка" уже на 10-м месте.
Всю программу бежала за музыкой. Местами догоняла, местами отставала. Если добавить к этой суете весьма странную хореографию, то впечатление так себе...
Даже если и спросила, нужно учитывать, что она на тот момент протокола в глаза не видела и проанализировать возможности не было.
А вам уже и в радость выдернуть слова и полоскать здесь девочку.
Тем более, что сделала она не всё.