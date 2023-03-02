Софья Титова: «Выступалось хорошо, я показала, что могу. Расстроена? Так получилось, не хочу об этом говорить»

Теги сборная России женское катание Спорт-Экспресс Софья Титова Серия Гран-при России Фигурное катание

Софья Титова оценила прокат короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров. 

Титова в каскаде с тройным акселем сдвоила второй прыжок. 

«Выступалось хорошо, я показала, что могу. Расстроена? Так получилось, не хочу об этом говорить», – сказала Титова. 

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31 комментарий

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Ezhevika33
Ответ Delirium
У него Жилина, решив таки сделать вращение 4-го уровня, секунд на 10 вывалилась из музыки и получила за это дедакшн. Вообще по юниорским стартам уже который сезон выглядит так, что в АП тренируют в основном прыжки, а все остальное по остаточному принципу.
Диванные эксперты рулят.
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Kon Shem
Соня, беги, пока не поздно в другую федерацию. Тут явно ты никому не нужна. Что судьи это показывают, что комментаторы. Ты должна быть там, где тебя будут ценить.
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MyCA
Ответ Delirium
У него Жилина, решив таки сделать вращение 4-го уровня, секунд на 10 вывалилась из музыки и получила за это дедакшн. Вообще по юниорским стартам уже который сезон выглядит так, что в АП тренируют в основном прыжки, а все остальное по остаточному принципу.
за 10 секунд она бы 3 дедакшена получила
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Denis Travin
... только на каскаде Титову грибанули на 2 балла.
Убирайте их, и вот "неговёшка" уже на 10-м месте.
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Kareglazaya
Ничему жизнь не учит. Опять в кике возмущение, почему так мало, еще и тренеру на его слова об ошибке отвечает "Ну чтооооо?".
Всю программу бежала за музыкой. Местами догоняла, местами отставала. Если добавить к этой суете весьма странную хореографию, то впечатление так себе...
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nadenki
Ответ Светлана Менова
Почему у девочки такое ЧСВ? Нет, я не сомневаюсь, что она много работает. Они все пашут как проклятые. Но я не представляю, чтобы я такое услышала от Акатьевой, например, - мол, я всё сделала, а меня не оценили. Тем более, что сделала она не всё.
По новисам она очень долго не проигрывала.По моему, тогда Алисе она проиграла первый раз.Я ещё подумала,если сейчас такая реакция,а ведь всё-же у тебя впереди,то что будет дальше..Ведь все победы,проигрыши впереди...
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Delirium
Ответ Светлана Менова
Почему у девочки такое ЧСВ? Нет, я не сомневаюсь, что она много работает. Они все пашут как проклятые. Но я не представляю, чтобы я такое услышала от Акатьевой, например, - мол, я всё сделала, а меня не оценили. Тем более, что сделала она не всё.
Тутберидзе давно нашла лекарство от этого- выдачей протокола после каждого проката программы. Ее спортсмены потому и редко удивляются оценкам, что заранее плюс-минус знают, сколько получат, в зависимости от проката. А вот АП в этом явно недорабатывают, что ни старт, так сюрприз.
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Delirium
Ответ Ezhevika33
Ну надо же. Вы знаете что ему нужно, а он не знает. Бывает же такое.
У него Жилина, решив таки сделать вращение 4-го уровня, секунд на 10 вывалилась из музыки и получила за это дедакшн. Вообще по юниорским стартам уже который сезон выглядит так, что в АП тренируют в основном прыжки, а все остальное по остаточному принципу.
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Ольга Карташова(михайлова)
Замечательная! Но странно, что она удивилась своим оценкам: триксель с помаркой, тулуп только двойной, последнее вращение «смазано», только второго уровня, так как недодержала, недостояла. Они с Жилиной все время не успевают за этой музыкой. Соне программа очень идет, это, прям, ее тема, но…, по стилю конька, она очень мне напоминает Лизу Берестовскую: та же угловатость, прямые ножки, взмахи прямыми руками, какая-то небрежность, недотянутость, недоделанность… А так Соня, конечно, очень талантлива и самобытна, дорожка в программе - огонь! Я аж на стуле в такт ей плясала🤣 Надеюсь, в ПП нивелирует отставание и наверстает. Жилина была сегодня прекрасна! Раньше ее прокаты лично меня не впечатляли, сейчас она катит в полной гармонии с музыкой, очень понравилась! Мне кажется, недооценили Вику Морозову и Любу Рубцову… Даша Садкова была прекрасна, но, к сожалению, в ПП уйдёт вниз…
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Raduga
Ответ Елена Готье
Плохой выезд, прицепили двойной, каскад засчитан.
Понятно. Спасибо.
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Елена Готье
Ответ Raduga
Был каскад? Я не успела Титову посмотреть. Но тут писали, что она тулуп не прицепила. Тогда прошу прощения.
Плохой выезд, прицепили двойной, каскад засчитан.
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Ezhevika33
Ответ Екатерина Куракулова
Она в КиКе, когда огласили оценки, спросила «почему так мало?». Следовательно, она ожидала явно более высокую оценку.
Я не слышала такого.
Даже если и спросила, нужно учитывать, что она на тот момент протокола в глаза не видела и проанализировать возможности не было.
А вам уже и в радость выдернуть слова и полоскать здесь девочку.
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Raduga
Ответ Елена Готье
У кого не было каскада?
Был каскад? Я не успела Титову посмотреть. Но тут писали, что она тулуп не прицепила. Тогда прошу прощения.
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Додик Аксель
Титовой нужно показывать характер и дерзать в прокате программ, а не дерзить... Для этого тренироваться не надо и так научится в жизни.
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Елена Готье
Ответ Raduga
Но каскада не было. Чему тогда возмущаться?
У кого не было каскада?
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Ezhevika33
Ответ Whiskey cat
Плющенко нужно тренировать делать каскады, а не тренировать плакать и валить все на судей.
Ну надо же. Вы знаете что ему нужно, а он не знает. Бывает же такое.
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Екатерина Куракулова
Ответ Ezhevika33
Что вы ей приписываете то, чего она не говорила. Где она сказала, что ждала более высоких? Она расстроена, что сдвоила прыжок в каскаде.
Она в КиКе, когда огласили оценки, спросила «почему так мало?». Следовательно, она ожидала явно более высокую оценку.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Роман Волков
Почему Софья в этой ситуации опять Ждала Более высоких оценок? Их что в Академии оценивают баллов на Пять выше? Почему они все ждут более высоких оценок? Вот это мне не понятно! Ведь тренер должен более критично оценивать своих учеников!
Очевидно, что так. Не в первый раз уже такие заявочки
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Ezhevika33
Ответ Роман Волков
Почему Софья в этой ситуации опять Ждала Более высоких оценок? Их что в Академии оценивают баллов на Пять выше? Почему они все ждут более высоких оценок? Вот это мне не понятно! Ведь тренер должен более критично оценивать своих учеников!
Что вы ей приписываете то, чего она не говорила. Где она сказала, что ждала более высоких? Она расстроена, что сдвоила прыжок в каскаде.
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Ритт
Дерзкая такая деваха. Тяжелый характер явно. Эшли Вагнер напоминает по характеру, та тоже дерзкая была. Чем то даже нравится мне это.
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Ритт
Ответ Raduga
А разве можно 3А в кп у юниоров?
сольно нельзя, а в каскаде можно. Но риск большой, не прицепишь тулуп, считай без каскада, а преимущество перед 3лутц3тулуп мизерное, тем более если каскад с лутцем во второй половине программы
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Raduga
Ответ Елена Готье
В каскаде с можно два тройных прыжка, в том числе и триксель. Но дупель отдельно идёт.
Но каскада не было. Чему тогда возмущаться?
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Елена Готье
Ответ Raduga
А разве можно 3А в кп у юниоров?
В каскаде с можно два тройных прыжка, в том числе и триксель. Но дупель отдельно идёт.
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Светлана Менова
Почему у девочки такое ЧСВ? Нет, я не сомневаюсь, что она много работает. Они все пашут как проклятые. Но я не представляю, чтобы я такое услышала от Акатьевой, например, - мол, я всё сделала, а меня не оценили.

Тем более, что сделала она не всё.
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Raduga
Ответ Елизавета Смородина
Единственная прыгнула 3А. Молодец!
А разве можно 3А в кп у юниоров?
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