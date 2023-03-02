Мария Гордеева: «Хотелось бы свободнее сделать дорожку. Прыжковыми элементами довольна»

Теги сборная России женское катание Мария Гордеева Серия Гран-при России Фигурное катание

Мария Гордеева оценила выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Фигуристка занимает третье место.

«Я довольна выступлением. Меня немного покачало на вращениях, это было неуверенно. Хотелось бы свободнее сделать дорожку. Прыжковыми элементами довольна. Покачало из‑за волнения? Нет, просто не проконтролировала, скорее всего.

Трудно не было. Я готовилась заранее. Мы с тренером после первенства России обсудили, что лучше понакатывать программы. Очень обрадовалась, когда узнала, что меня в итоге пригласили на финал Гран‑при. Узнала об этом за несколько дней», – сказала Гордеева.

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1 комментарий

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Нурсултан Хамзаев
Интересно что она не попала на финал Гран При.
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