Мария Гордеева: «Хотелось бы свободнее сделать дорожку. Прыжковыми элементами довольна»

оценила выступление в короткой программе в финале -при России.

Фигуристка занимает третье место.

«Я довольна выступлением. Меня немного покачало на вращениях, это было неуверенно. Хотелось бы свободнее сделать дорожку. Прыжковыми элементами довольна. Покачало из‑за волнения? Нет, просто не проконтролировала, скорее всего.

Трудно не было. Я готовилась заранее. Мы с тренером после первенства России обсудили, что лучше понакатывать программы. Очень обрадовалась, когда узнала, что меня в итоге пригласили на финал Гран‑при. Узнала об этом за несколько дней», – сказала Гордеева.