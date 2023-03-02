Вероника Жилина: «Хотелось дорожку на скорости сделать, мы и так сделали контент полегче, с лутц-тулупом»
Вероника Жилина оценила прокат короткой программы в финала Гран-при среди юниоров.
«По эмоциям я старалась, смотрела на судей, чтобы они вжились в программу. Хотелось дорожку на скорости сделать, мы и так сделали контент полегче, с лутц-тулупом.
Когда приняли решение об облегчении контента? Не скажу. Сделали так, чтобы было больше вовлеченности в сам прокат? Да. Я не хотела, чтобы получилось так же, как и на Первенстве России.
В произвольной будет боевой прокат с максимумом ультра-си? Да. Из-за того, что перекатала музыку, поставили дедакшн. Хотела сделать вращение на четвертый уровень. Нужно было ехать быстрее на дорожке», – сказала Жилина.
А так Вероника очень талантливая.
Удачи ей, желаю победы и хорошего проката завтра!
Главное умница ошибки признает