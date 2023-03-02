Вероника Жилина: «Хотелось дорожку на скорости сделать, мы и так сделали контент полегче, с лутц-тулупом»

Теги сборная России женское катание Вероника Жилина Серия Гран-при России Фигурное катание

Вероника Жилина оценила прокат короткой программы в финала Гран-при среди юниоров. 

«По эмоциям я старалась, смотрела на судей, чтобы они вжились в программу. Хотелось дорожку на скорости сделать, мы и так сделали контент полегче, с лутц-тулупом.

Когда приняли решение об облегчении контента? Не скажу. Сделали так, чтобы было больше вовлеченности в сам прокат? Да. Я не хотела, чтобы получилось так же, как и на Первенстве России.

В произвольной будет боевой прокат с максимумом ультра-си? Да. Из-за того, что перекатала музыку, поставили дедакшн. Хотела сделать вращение на четвертый уровень. Нужно было ехать быстрее на дорожке», – сказала Жилина. 

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18 комментариев

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Kareglazaya
Ответ Lala M
На самом деле, Ника музыку слышит, она очень хорошо, на ЛП дети выступала. Она интроверт, я думаю, и ей тяжело свои эмоции на публику показывать. Мне очень-очень жаль, что мама "продала" этого талантливого ребёнка этим людям.
Возможно, ее тренерам нужно подбирать другую музыку и хореографию, чтобы как-то обыграть и скрыть особенности спортсменки. А ей то танго, то Харли Квинн... Это дерзкие образы, которые "заиграют" только при уверенном исполнении. Такое подошло бы, например, Косторной, а не Жилиной.
А так Вероника очень талантливая.
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Kareglazaya
Уж не знаю, как всё выглядит с судейской позиции, но в телетрансляции кажется, что эмоций и вовлечённости не было совсем. Вот у Агаты Петровой, Даши Садковой например, были.
+1
-1
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Галина Александрова
Ответ askarik1992
Ждем вопли плюща что снова засудили
Завтра
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-1
-1
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Natalia Solomakha
Ника очень располагает к себе - талантливая, приземлённая, скромная, и красавица, конечно, эффектна на льду.
+9
-2
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k4rmazin2007
Ника молодчина! Шикарный прокат. Удачи в ПП, пусть все ультра-си получаться
+16
-5
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Светлана Менова
Ответ Маргарита В Сафронова
Мне нравятся сильные, плавные линии у Ники. Она наращивает скорость к концу, но пока выглядит немного скомканной,.
У неё атлетическое энергичное катание, ей, конечно, сильная музыка нужна, но всё же не "Лебедь".
+7
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+6
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lanfqk
Ника умница, нравится мне гораздо больше, чем Соня Титова.
Удачи ей, желаю победы и хорошего проката завтра!
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Леди Брэкнелл
Молодец, программа звучит, дорожка вообще огонь!
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Garik_new
Комментарий скрыт
+2
-12
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Маргарита В Сафронова
Мне нравятся сильные, плавные линии у Ники. Она наращивает скорость к концу, но пока выглядит немного скомканной,.
+11
-2
+9
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Е...С
Ника, ты большая молодец! Удачи в ПП.
+10
-6
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Lala M
На самом деле, Ника музыку слышит, она очень хорошо, на ЛП дети выступала. Она интроверт, я думаю, и ей тяжело свои эмоции на публику показывать. Мне очень-очень жаль, что мама "продала" этого талантливого ребёнка этим людям.
+26
-8
+18
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Лилибет
Вероника –молодец,высказывается всегда по делу,сама знает свои помарки и работает, удачи в произвольной программе💕
+8
-3
+5
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АннаФ
Ника ты молодец, а 3а…он ещё тебе покорится! Соня тоже молодец, рискнула! Но программа у нее классная, озорная!
+7
-7
0
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galik55
Ответ askarik1992
Ждем вопли плюща что снова засудили
Не засудили, даже в объективе дали больше. Ошибки были. Должна была меньше получить.
Главное умница ошибки признает
+13
-3
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askarik1992
Ждем вопли плюща что снова засудили
+31
-8
+23
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Katerina Sunny
Вероничка, удачи в ПП и прыгнуть всё, что запланировала.
+13
-7
+6
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galik55
Ника, умница, главное не волнуйся. все решит ПП, удачи
+22
-7
+15
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