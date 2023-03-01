Туктамышева о финале Гран-при: «Готовность хорошая, как перед любым ответственным стартом. Мне столько классных слов было сказано, что теперь я не могу плохо откатать»

Елизавета Туктамышева заявила о готовности к финалу Гран-при России.

Соревнования пройдут с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге.

«Никаких изменений в программах нет. Цель – откатать чисто свою программу, как обычно. Я на каждом старте стараюсь побить свой предыдущий рекорд, поэтому буду работать по максимуму.

Готовность хорошая, как в принципе перед любым ответственным стартом. Меня полностью удовлетворяет форма, в которой я нахожусь сейчас», – отметила чемпионка мира 2015 года.

Также фигуристка рассказала о прошедшей встрече с болельщиками.

«Это на самом деле не так часто случается, и в этот раз получился такой экспромт, что я за два дня до старта провожу такие мероприятия – обычно я этого не делаю.

Но тут, мне кажется, это, наоборот, помогает мне – столько классных, приятных, хороших слов было сказано, что я теперь точно не могу плохо откатать. Очень много положительных эмоций получила сегодня», – добавила Туктамышева.

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