Туктамышева о финале Гран-при: «Готовность хорошая, как перед любым ответственным стартом. Мне столько классных слов было сказано, что теперь я не могу плохо откатать»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заявила о готовности к финалу Гран-при России.

Соревнования пройдут с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге.

«Никаких изменений в программах нет. Цель – откатать чисто свою программу, как обычно. Я на каждом старте стараюсь побить свой предыдущий рекорд, поэтому буду работать по максимуму.

Готовность хорошая, как в принципе перед любым ответственным стартом. Меня полностью удовлетворяет форма, в которой я нахожусь сейчас», – отметила чемпионка мира 2015 года.

Также фигуристка рассказала о прошедшей встрече с болельщиками.

«Это на самом деле не так часто случается, и в этот раз получился такой экспромт, что я за два дня до старта провожу такие мероприятия – обычно я этого не делаю.

Но тут, мне кажется, это, наоборот, помогает мне – столько классных, приятных, хороших слов было сказано, что я теперь точно не могу плохо откатать. Очень много положительных эмоций получила сегодня», – добавила Туктамышева.

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10 комментариев

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ретроградный меркурий
Даже не являясь фанатом Лизы, нельзя не уважать её за преданность своему делу и спортивный характер. Лиза крутая
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komronkomi lev
Lizon vpered. Molodets
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Алеся Ткаченко
Удачных трикселей и каскадов,Лиза
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Ольга Воеводина
Прочитала и подумала, что когда Лиза уйдёт из спорта, то это будет для меня трагедия. Я не могу себя назвать фанаткой Лизаветы, но она просто потрясающая) Вперёд, Лиза, соревнования ждут тебя!
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На Пекин
Лиза, как старый друг, который лучше новых двух.
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Додик Аксель
Лизе удачных прокатов и успешного выступления на ФГП !
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Товарищ Майор.
лишь бы не снялась в последний момент, как постоянно делают фигуристы Мишина
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umma
Хотя я не фанатка Лизы, но её пп это просто шедевр какой то ,и она в ней ,эти эмоции каждое движение..конечно вращения не очень можно придираться ко всем, но эта программа для меня почему то до слез эмоциональна..удачи всем девочкам, и Лизе в том числе !
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XiangYang
Ты сегодня была просто красоткой! Лиза, весь Питер за тебя
+7
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olvl
Удачи Лизе, и успеха.
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