Чемпионат четырех континентов. Мессинг, Сато, Наумов, Цзинь Боян, Чха Чжун Хван, Гоголев выступят с короткими программами

10 февраля на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США

Мужчины

Короткая программа

Начало – 4:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Вторая разминка

8. Максим Наумов (США)

9. Рахат Бралин (Казахстан)

10. Чэнь Юйдун (Китай)

Третья разминка

11. (Канада)

12. (Китай)

13. (Япония)

14. Михаил Шайдоров (Казахстан)

15. Ли Си Хен (Южная Корея)

16. Лиам Капейкис (США)

Четвертая разминка

17. Диас Жиренбаев (Казахстан)

18. Джимми Ма (США)

19. Као Миура (Япония)

20. (Канада)

21. Чха Чжун (Южная Корея)

22. Шун Сато (Япония)

Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс: там выступят Левито, Ким Йе Лим, Миура, Сато, Голубева и Мур, Чок и Бейтс