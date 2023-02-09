Чемпионат четырех континентов. Мессинг, Сато, Наумов, Цзинь Боян, Чха Чжун Хван, Гоголев выступят с короткими программами
10 февраля на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.
Чемпионат четырех континентов
Колорадо-Спрингс, США
Мужчины
Короткая программа
Начало – 4:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Вторая разминка
8. Максим Наумов (США)
9. Рахат Бралин (Казахстан)
10. Чэнь Юйдун (Китай)
Третья разминка
11. Стивен Гоголев (Канада)
12. Цзинь Боян (Китай)
13. Коширо Шимада (Япония)
14. Михаил Шайдоров (Казахстан)
15. Ли Си Хен (Южная Корея)
16. Лиам Капейкис (США)
Четвертая разминка
17. Диас Жиренбаев (Казахстан)
18. Джимми Ма (США)
19. Као Миура (Япония)
20. Киган Мессинг (Канада)
21. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
22. Шун Сато (Япония)
Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс: там выступят Левито, Ким Йе Лим, Миура, Сато, Голубева и Мур, Чок и Бейтс
Скольжение у него заметно улучшилось - видно, что много работали над этим.Из четверных пока только тулуп делает.
У Джуна произошли перестановки в произвольной программе - комбинированное вращение из первой части перенесли во вторую. Лично мне немного жаль, что при этом несколько пострадала очень удачно сделанная музыкальная нарезка, но, похоже, что с такой расстановкой элементов катать программу стало намного удобнее и легче. Вчерашний тренировочный прокат очень хорошо удался - все прыжки очень уверенно сделал, на скорости, с большим пролетом. Аксель и в короткой, и в произвольной на удивление хорошо пошел - даже с таким зависом (постучу-ка я по дереву:))
Всем участникам гладкого льда!