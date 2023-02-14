Первенство России среди юниоров. Федотов, Угожаев, Дикиджи, Кутовой и Сарновский выйдут на лед с короткими программами

15 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми юноши представят короткие программы.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Юноши

Короткая программа

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Предварительный старт-лист

Семен Соловьев

Николай Логинов

Кирилл Андрусик

Никита Сарновский

Тимофей Столяренко

Арсений Димитриев

Максим Автушенко

Эдуард Карартынян

Михаил Полянский

Григорий Федоров

Лев Лазарев

Арсений Федотов

Александр Голубев

ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже.

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков