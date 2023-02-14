Первенство России среди юниоров. Федотов, Угожаев, Дикиджи, Кутовой и Сарновский выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты чемпионат России среди юниоров мужское катание Андрей Кутовой Александр Голубев Владислав Дикиджи Михаил Полянский Кирилл Сарновский Семен Соловьев первенство Москвы Арсений Федотов Максим Автушенко Никита Сарновский Николай Угожаев Федор Зонов Лев Лазарев Григорий Федоров Эдуард Карартынян Кирилл Андрусик Тимофей Столяренко Арсений Димитриев Николай Логинов Фигурное катание

15 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми юноши представят короткие программы.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Юноши

Короткая программа

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Предварительный старт-лист

Николай Угожаев

Андрей Кутовой

Федор Зонов

Семен Соловьев

Николай Логинов

Владислав Дикиджи

Кирилл Андрусик

Кирилл Сарновский

Никита Сарновский

Тимофей Столяренко

Арсений Димитриев

Максим Автушенко

Эдуард Карартынян

Михаил Полянский

Григорий Федоров

Лев Лазарев

Арсений Федотов

Александр Голубев

ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже.

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pakita
Всем мальчикам успешного выступления, а Андрею Кутовому обязательно медали!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
private dancer
Сколько мальчиков хороших !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Состав отличный. Всем мальчикам удачи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elena Savanuk
Всем ребятам удачных прокатов ! Состав очень интересный !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самая цитируемая и вообще недура
Арсению поймать кураж, отжечь и все сделать!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий