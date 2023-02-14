Первенство России среди юниоров. Федотов, Угожаев, Дикиджи, Кутовой и Сарновский выйдут на лед с короткими программами
15 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми юноши представят короткие программы.
Первенство России среди юниоров
Пермь
Юноши
Короткая программа
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Предварительный старт-лист
Семен Соловьев
Николай Логинов
Кирилл Андрусик
Никита Сарновский
Тимофей Столяренко
Арсений Димитриев
Максим Автушенко
Эдуард Карартынян
Михаил Полянский
Григорий Федоров
Лев Лазарев
Арсений Федотов
Александр Голубев
ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже.
Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков
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