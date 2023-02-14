Первенство России среди юниоров. Щербакова и Гончаров, Рыбакова и Махноносов, Леонтьева и Горелкин покажут ритм-танцы

15 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми дуэты представят ритм-танцы.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Предварительный старт-лист

София Алексова – Илья Владимиров

Анна Щербакова – Егор Гончаров

Ульяна Ермакова – Артем Крылов

Анна Румак – Глеб Гончаров

Анна Коломенская – Артем Фролов

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

Елизавета Шичина – Гордей Хубулов

Мария Сорокина – Арсений Антропов

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

Арина Горшенина – Илья Макаров

Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Юлия Чуркина – Борис Фролов

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Варвара Курносенко – Федор Варламов

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков