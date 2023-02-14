Первенство России среди юниоров. Щербакова и Гончаров, Рыбакова и Махноносов, Леонтьева и Горелкин покажут ритм-танцы
15 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми дуэты представят ритм-танцы.
Первенство России среди юниоров
Пермь
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Предварительный старт-лист
София Алексова – Илья Владимиров
Анна Щербакова – Егор Гончаров
Ульяна Ермакова – Артем Крылов
Анна Румак – Глеб Гончаров
Анна Коломенская – Артем Фролов
Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
Елизавета Шичина – Гордей Хубулов
Мария Сорокина – Арсений Антропов
Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
Арина Горшенина – Илья Макаров
Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Юлия Чуркина – Борис Фролов
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Варвара Курносенко – Федор Варламов
Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков
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