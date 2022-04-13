«Папа хотел, чтобы я, видимо, была на месте Загитовой, стала олимпийской чемпионкой и прыгала до небес. Но я поняла, что не получится». Худайбердиева о переходе в танцы на льду

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала о переходе из одиночного катания в танцы на льду, где она выступает в дуэте с Егором Базиным.

«Когда я переходила в танцы, для родителей это был удар. Папа очень хотел, чтобы я, видимо, была на месте Алины Загитовой, чтобы стала олимпийской чемпионкой и прыгала до небес. Но я объективно в какой-то момент поняла, что у меня этого не получится и надо либо идти учиться, не тратить время, деньги родительские. Это было в 12 лет.

Помню, я приехала на этап Кубка России в Самару, заряженная, все межсезонье мы работали с тренером, Ольгой Сергеевной Сапроновой, я у нее единственная взрослая была по кандидатам. Мы выучили два тройных в недокрут, думали, сейчас приедем, будем за пятерку бороться.

Я стала 24-я или 31-я, уже не помню. Я откатала произвольную, села на трибуну, и выступала тогда Полина Цурская. Она уже тогда делала каскад лутц-тулуп три-три с руками наверх. И после Полины делает такой контент еще 15 человек. Я приехала домой и поняла, что не смогу их нагнать, даже если захочу, и надо либо заканчивать, либо что-то пробовать.

Я захотела в танцы, потому что это был постолимпийский сезон после Сочи. Это же была домашняя Олимпиада, все люди спорт смотрели: и на Катю (Боброву) с Димой (Соловьёвым) смотрели, и на Лену (Ильиных) с Никитой (Кацалаповым). Я думала, красиво как, надо же.

Мне понравилось, я сказала родителям, они говорят: «Нет, зачем, почему. Если хочешь, за свой счёт покатайся». То есть доехать – сама, покушать – сама, соревнования – сама. Прошел месяц, они посмотрели, что я не разнылась, не говорила: «Помогите мне, я больше не хочу», мне нравится.

Они видели, что я прихожу после тренировки домой в пять часов и смотрю все соревнования: старший возраст, первенство России, интересуюсь, безвылазно на YouTube. Они поняли, что мне нравится, и, естественно, помогали мне, пока меня на зарплату не поставили», – рассказала Худайбердиева.