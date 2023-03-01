Коляда после шоу в Череповце и Ярославле: «Всегда приятно погулять по незнакомым городам и хоть чуть-чуть посмотреть на них, ведь в жизни спортсмена это бывает редко»

Фигурист Михаил Коляда рассказал, чем ему понравились Череповец и Ярославль.

Ранее Коляда выступал в этих городах в рамках тура шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период».

«Хотел написать про Череповец и Ярославль свои впечатления. Я никогда не бывал в этих городах, думал, что Череповец – это совсем маленький город в Вологодской области, оказалось, не такой уж он и маленький. Мне удалось немного погулять по центру. Прошелся по главным улицам и заглянул в городской парк культуры и отдыха.

Очень понравилась спокойная атмосфера города: возможно, из-за праздничных дней людей на улице было очень мало, а возможно, из-за того, что это было утро.

По Ярославлю, к сожалению, не удалось погулять, видел город только из окна автобуса, на котором мы ехали. Очень хотелось бы вернуться и спокойно погулять, познакомиться с этим чудесным городом поближе. Публика в обоих городах встречала очень тепло, спасибо всем, кто пришел посмотреть вживую.

Мне всегда приятно погулять по незнакомым городам и хоть чуть-чуть посмотреть на них, ведь в жизни спортсмена это бывает редко, обычно мы приезжаем в другой город или страну, на автобусе на каток, с катка в отель, после выступлений в аэропорт – и домой, посмотреть достопримечательности удается не всегда.

Буду рад, если посоветуете интересные места в вашем городе. Если интересно, могу делать небольшие очерки по каждому незнакомому для меня городу, дайте знать в комментариях», – написал бронзовый призер ЧМ-2018 в телеграм-канале.