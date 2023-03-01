Коляда после шоу в Череповце и Ярославле: «Всегда приятно погулять по незнакомым городам и хоть чуть-чуть посмотреть на них, ведь в жизни спортсмена это бывает редко»
Фигурист Михаил Коляда рассказал, чем ему понравились Череповец и Ярославль.
Ранее Коляда выступал в этих городах в рамках тура шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период».
«Хотел написать про Череповец и Ярославль свои впечатления. Я никогда не бывал в этих городах, думал, что Череповец – это совсем маленький город в Вологодской области, оказалось, не такой уж он и маленький. Мне удалось немного погулять по центру. Прошелся по главным улицам и заглянул в городской парк культуры и отдыха.
Очень понравилась спокойная атмосфера города: возможно, из-за праздничных дней людей на улице было очень мало, а возможно, из-за того, что это было утро.
По Ярославлю, к сожалению, не удалось погулять, видел город только из окна автобуса, на котором мы ехали. Очень хотелось бы вернуться и спокойно погулять, познакомиться с этим чудесным городом поближе. Публика в обоих городах встречала очень тепло, спасибо всем, кто пришел посмотреть вживую.
Мне всегда приятно погулять по незнакомым городам и хоть чуть-чуть посмотреть на них, ведь в жизни спортсмена это бывает редко, обычно мы приезжаем в другой город или страну, на автобусе на каток, с катка в отель, после выступлений в аэропорт – и домой, посмотреть достопримечательности удается не всегда.
Буду рад, если посоветуете интересные места в вашем городе. Если интересно, могу делать небольшие очерки по каждому незнакомому для меня городу, дайте знать в комментариях», – написал бронзовый призер ЧМ-2018 в телеграм-канале.
НО, так хочется увидеть его ещё на соревновательном льду!
Михаил, возвращайтесь!
Бесконечно ждем Вас!
Под Ярославлем природа красивейшая, старинные богатые монастыри. Особенно советую посетить знаменитый Толгский монастырь, красота красивая. Купеческие дома, крестьянские с деревянной резьбой. Ярославцы- очень приятные, доброжелательные люди, всегда улыбаются.
Вообщем, пользуясь случаем- рекомендую к посещению)))