Коляда после шоу в Череповце и Ярославле: «Всегда приятно погулять по незнакомым городам и хоть чуть-чуть посмотреть на них, ведь в жизни спортсмена это бывает редко»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Михаил Коляда рассказал, чем ему понравились Череповец и Ярославль.

Ранее Коляда выступал в этих городах в рамках тура шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период».

«Хотел написать про Череповец и Ярославль свои впечатления. Я никогда не бывал в этих городах, думал, что Череповец – это совсем маленький город в Вологодской области, оказалось, не такой уж он и маленький. Мне удалось немного погулять по центру. Прошелся по главным улицам и заглянул в городской парк культуры и отдыха.

Очень понравилась спокойная атмосфера города: возможно, из-за праздничных дней людей на улице было очень мало, а возможно, из-за того, что это было утро.

По Ярославлю, к сожалению, не удалось погулять, видел город только из окна автобуса, на котором мы ехали. Очень хотелось бы вернуться и спокойно погулять, познакомиться с этим чудесным городом поближе. Публика в обоих городах встречала очень тепло, спасибо всем, кто пришел посмотреть вживую.

Мне всегда приятно погулять по незнакомым городам и хоть чуть-чуть посмотреть на них, ведь в жизни спортсмена это бывает редко, обычно мы приезжаем в другой город или страну, на автобусе на каток, с катка в отель, после выступлений в аэропорт – и домой, посмотреть достопримечательности удается не всегда.

Буду рад, если посоветуете интересные места в вашем городе. Если интересно, могу делать небольшие очерки по каждому незнакомому для меня городу, дайте знать в комментариях», – написал бронзовый призер ЧМ-2018 в телеграм-канале.

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12 комментариев

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Vasily Ivanov
А сколько нового можно увидеть и узнать , если колядам и прочим дать " Природоведение " за 4-й класс.....
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-6
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Raduga
Ответ vanessa2021
Ярославль- очень красивый, старинный русский город. Очень рекомендую к посещению с целью туризма. Старый центр ухоженный, много гостиниц, ресторанов, кафешек всяких. Моя любимая гостиница -Волжская Жемчужина, она прямо на Волге стоит, на дебаркадере. . Там есть ресторан на воде с прекрасной кухней. Кушать прямо над Волгой- бесценно! Под Ярославлем природа красивейшая, старинные богатые монастыри. Особенно советую посетить знаменитый Толгский монастырь, красота красивая. Купеческие дома, крестьянские с деревянной резьбой. Ярославцы- очень приятные, доброжелательные люди, всегда улыбаются. Вообщем, пользуясь случаем- рекомендую к посещению)))
Я несколько раз была в Ярославле. Шикарный город. В мае опять поеду).
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Дружба11
Отлично Миша!Конечно будем с большим интересом смотреть твои обзоры по городам!Умница, ждем первого обзора Миша!Общайся с людьми-они тебя ждут!
+4
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pashkka
С удовольствием прочтем заметки-впечатления от такого талантливого фигуриста обо всём, что будет интересно ему.
НО, так хочется увидеть его ещё на соревновательном льду!
Михаил, возвращайтесь!
Бесконечно ждем Вас!
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nadenki
Совладелец Череповецкой"Северстали"Алекс Мордашов в 21 году возглавлял список богатейших людей России.Вроде и хоккейный одноимённый клуб на слуху.Череповец самый крупный город Вологодской области,но,конечно,промышленный,не туристический.Миша,конечно,не обязан этого знать.С.Ярославлем в этом плане даже смысла нет сравнивать
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Лилибет
Миша всегда вызывает симпатию,такой он простой и душевный человек, поэтому и читать его записи очень приятно) Будет здорово,если он продолжит публиковать свои заметки💓
+8
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vanessa2021
Ярославль- очень красивый, старинный русский город. Очень рекомендую к посещению с целью туризма. Старый центр ухоженный, много гостиниц, ресторанов, кафешек всяких. Моя любимая гостиница -Волжская Жемчужина, она прямо на Волге стоит, на дебаркадере. . Там есть ресторан на воде с прекрасной кухней. Кушать прямо над Волгой- бесценно!

Под Ярославлем природа красивейшая, старинные богатые монастыри. Особенно советую посетить знаменитый Толгский монастырь, красота красивая. Купеческие дома, крестьянские с деревянной резьбой. Ярославцы- очень приятные, доброжелательные люди, всегда улыбаются.

Вообщем, пользуясь случаем- рекомендую к посещению)))
+6
0
+6
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Адриана
Миша, приезжай в Дюссельдорф, очень красивый и большой город с великолепоной набережной вдоль Рейна, особенно тебе понравится старый город с необычайной атмосферой и огромным количеством кафе на старинных улочках.
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Маргарита В Сафронова
Мне не хватает Миши на турнирах.
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Девочка с севера
Спасибо Мише за хороший отзыв о моём родном городе, хорошо, что приезжаете в провинцию. Но на шоу не была, тк не люблю шоу(((
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Natalia Gladkia
Спасибо Миша за такие милые зарисовки! Чувствуется душа его открытая и интересующаяся всем новым! Прекрасно, что такое предложение поступило к жителям городов, где будут гастроли! И очень хочется очерков об этих городах, увиденных Мишиными глазами , он пишет очень искренне, душевно и тепло , думаю будет всем интересно! Ждем!!!
+12
-1
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Irina037
Миша ,оставайся в любителях еще
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