Тренер Худайбердиевой и Базина: «Участвовать в финале Гран-при не планировали и не будем»
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не собирались участвовать в финале Гран-при России.
Об этом заявил тренер танцевального дуэта Денис Самохин.
«У нас все в порядке. Участвовать в финале Гран-при не планировали и не будем», – сказал Самохин.
В текущем сезоне пара выиграла два этапа Гран-при России и победила на чемпионате страны.
Соревнования финала Гран-при России пройдут 4-5 марта.
Ну, хотя бы одно золото за сезон отдадут кому-то более достойному
Ну зато сейчас интересно кто же будет первой парой на следующий сезон по итогам ФГП. Я за ПН и ШД. Ангелопол еще не дорос, ни классом катания, ни умом.
А вообще интересно уже посмотреть, что там получилось из Аннабель и Игоря и Хавроши и Нарижного. Да и Дишу с Дэвисом хочется увидеть.
Это личное дело спортсменов участвовать или нет. ФГП не большая водокачка чем волжский пируэт