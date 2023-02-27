Тренер Худайбердиевой и Базина: «Участвовать в финале Гран-при не планировали и не будем»

и не собирались участвовать в финале Гран-при России.

Об этом заявил тренер танцевального дуэта Денис Самохин.

«У нас все в порядке. Участвовать в финале Гран-при не планировали и не будем», – сказал Самохин.

В текущем сезоне пара выиграла два этапа Гран-при России и победила на чемпионате страны.

Соревнования финала Гран-при России пройдут 4-5 марта.