Тренер Худайбердиевой и Базина: «Участвовать в финале Гран-при не планировали и не будем»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин ТАСС Серия Гран-при России Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не собирались участвовать в финале Гран-при России. 

Об этом заявил тренер танцевального дуэта Денис Самохин. 

«У нас все в порядке. Участвовать в финале Гран-при не планировали и не будем», – сказал Самохин. 

В текущем сезоне пара выиграла два этапа Гран-при России и победила на чемпионате страны. 

Соревнования финала Гран-при России пройдут 4-5 марта. 

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30 комментариев

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4x Qqqq
Позорники🤦
Ну, хотя бы одно золото за сезон отдадут кому-то более достойному
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Olga.t
Пора уже начинать опасаться за финал? До 4 марта желающих участвовать в нём может и не остаться.
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Татьяна Попова
Танцы в мастерах стали самой неинтересной дисциплиной. Конкуренция нулевая. Остались новоделы и бывшие юниоры. Сплошные договоренности , кто какую пару протолкнет, постановки неинтересные.
+1
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Wintersun
Если нет уважительной причины, штрафовать надо таких
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Ритт
У Худайбердиевой не просто РПП, у нее анорексия явная. И лечат ее наверное.
Ну зато сейчас интересно кто же будет первой парой на следующий сезон по итогам ФГП. Я за ПН и ШД. Ангелопол еще не дорос, ни классом катания, ни умом.
А вообще интересно уже посмотреть, что там получилось из Аннабель и Игоря и Хавроши и Нарижного. Да и Дишу с Дэвисом хочется увидеть.
+3
0
+3
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Александр Шульгин
Боимся упасть потому не планируем
+8
-1
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Vendetta4111323
Потому что их бы обошли, а так статус псевдо первого номера сохраняемся на следующий год
+5
0
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acasancra
А за что тогда ХБ и тренеры получают зарплаты? В смысле не собирались? Выступать на соревнованиях это вообще то их работа. Как-то некрасиво получается: федра столько сыпала им весь сезон, а они нос воротят от наших турнирах.
+18
0
+18
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L_ete
Аххахаха
+1
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Оле-Лукойе
Я специально посмотрела его старое вью: "планируем на данный момент’ сказал он.
+5
0
+5
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MAKSIMKA
Ответ Додик Аксель
На двух ЭГП "отличились", а в финале решили не рисковать с танцами до упаду...
Просто третьего такого выступления могут и не выдержать:)))
+8
0
+8
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sabina_katarina
Т.е. бабла на этапах срубили, больше не надо? Странное заявление - и не собирались. Зачем отбирались? Надеюсь, в регламенте прописаны санкции за подобное поведение.
+14
0
+14
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Gemma157
"а кто хочет ясности и если кому-то это не нравится, те пусть посмотрят на свое место в свалке истории"-добавил самохин
+7
-1
+6
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Девушка Безимени
Ответ Додик Аксель
На двух ЭГП "отличились", а в финале решили не рисковать с танцами до упаду...
танцы до упаду)
+20
0
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Бильм@н
О, как надо отвечать. А то по Трусовой за снятие уже кто только не прошёлся.
+6
-2
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Додик Аксель
На двух ЭГП "отличились", а в финале решили не рисковать с танцами до упаду...
+15
-1
+14
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Oleandra
Ответ Gilonjon862
Трусова ничего не сказала, но ваша братия всё-равно съела её. Это личное дело спортсменов участвовать или нет. ФГП не большая водокачка чем волжский пируэт
за что тогда наезжали на Дэвисов, если это водокачка?
+11
-1
+10
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Надумочка
Ответ Katerina Sunny
А зря, могли попробовать откатать соревнование без падений.
Они, видимо, все еще не могут. Поэтому и снялись.
+11
0
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Jaline
Хоть какая-то интрига будет
+1
0
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Elenavasilevna
Ответ tanya_1111
Странные ребята.
Место в сборной они себе гарантировали, проигрывать не хотят, выигрывать со скандалом, тоже видно не сильно понравилось, вот и снялись.
+23
0
+23
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Katerina Sunny
А зря, могли попробовать откатать соревнование без падений.
+21
0
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Рябиновые бусы
радость -то какая, избаили нас от очередного позорного судейства и чемпионства.Валера-Василиса, удачи!
+8
-1
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Вячеслав Пустохин
"Решили обойтись без падений на ФГП" - заявил тренер пары
+28
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Алё? Алёна
От те на! Уникальные у нас сборники!
+19
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Gilonjon862
Ответ Oleandra
Сказала бы в таком духе Тутберидзе, её бы съели..
Трусова ничего не сказала, но ваша братия всё-равно съела её.

Это личное дело спортсменов участвовать или нет. ФГП не большая водокачка чем волжский пируэт
+5
-9
-4
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