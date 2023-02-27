Алексей Василевский: «Врачи не дали Зининой допуск до соревнований, в финале Гран-при России не сможет участвовать»

не получила допуск от врачей для участия в финале Гран-при России.

Об этом сообщил тренер фигуристки Алексей Василевский.

Зинина получила травму бедра во время выступления на Кубке Первого канала в январе.

«Повторное МРТ показало, что проблема еще существует и достаточно серьезная, поэтому врачи не дали допуск до соревнований, в финале не сможет участвовать», – сказал Василевский.

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.