Алексей Василевский: «Врачи не дали Зининой допуск до соревнований, в финале Гран-при России не сможет участвовать»
Анастасия Зинина не получила допуск от врачей для участия в финале Гран-при России.
Об этом сообщил тренер фигуристки Алексей Василевский.
Зинина получила травму бедра во время выступления на Кубке Первого канала в январе.
«Повторное МРТ показало, что проблема еще существует и достаточно серьезная, поэтому врачи не дали допуск до соревнований, в финале не сможет участвовать», – сказал Василевский.
Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
"У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее было важнее мнение ее мамы. У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за ее здоровье." (АП после "расставания" с Зининой)
"Привыкала долго к такому ритму без отдыха. Поделюсь с вами своим открытием: оказывается, можно сделать серию из множества прыжков, а потом дважды откатать программу. Раньше это было чем-то из области фантастики для меня!" (Зинина у Василевского)
"Она ударилась бедром. Будут делать рентген, после глубокого обследования прояснится ситуация. Это правда, что у нее до этого были проблемы с бедром, но там травма другого характера: у нее был надрыв связки." (Василевский после травмы Зининой)
— Простите, часовню тоже я... развалил?
— Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке.
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