Алексей Василевский: «Врачи не дали Зининой допуск до соревнований, в финале Гран-при России не сможет участвовать»

Теги сборная России травмы женское катание ТАСС Анастасия Зинина Серия Гран-при России Алексей Василевский Фигурное катание

Анастасия Зинина не получила допуск от врачей для участия в финале Гран-при России. 

Об этом сообщил тренер фигуристки Алексей Василевский. 

Зинина получила травму бедра во время выступления на Кубке Первого канала в январе. 

«Повторное МРТ показало, что проблема еще существует и достаточно серьезная, поэтому врачи не дали допуск до соревнований, в финале не сможет участвовать», – сказал Василевский. 

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге. 

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Ответ Jessi
Странно, а позавчера танцевала вовсю на МК
Так у нас половина сборников якобы с травмами, но скачут во всю на шоу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natalia Solomakha
Ответ Jessi
Да, Плющенко запрещал ей тренироваться с травмой, а Настя тайком ездила к другому тренеру. Зато у Василевского типа супер режим , по сто прыжков . На КПК она была уже с травмой, поэтому прыжок не докрутила и упала , как Усачёва
Девочке и её родителям очень хотелось быть как "Щербакова, Трусова, Валиева", топ-фигуристкой с четверным. Чтоб "слава", камеры, известность, девочка хорошенькая и знает это. Мама у неё, видимо, типичная одержимая фигурнокатательная мамаша. Если не обследуют тщательно и продолжат в том же духе, будет, как Усачёва, да: без тройных даже, без славы, без здоровья, на задворках собственного штаба. Не хочет спросить у Усачёвой, стоило ли оно того?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Belima
Ответ Леди Брэкнелл
лишь бы не история Усачевой. Василевский говорил про травму бедра. И с Плющем конфликт был из-за травмы, которую не хотели лечить.
да, какая-то нехорошая история с бедром. И в больнице лежала 10 дней - даже Щербакова и Косторная после операций быстрее выписались
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оксана Иванова
Ответ 22somebody22
Конечно,травма это плохо,но тут без Георгиевны не обошлось.Опоила дедовым зельем врачей,чтобы Петросян свою пропихнуть.
Из стены полезли руки, не волнуйтесь, это глюки
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Ответ Natalia Solomakha
Сказ на спортсе об "умной" спортсменке, "плохом" Плющенко и "хорошем" Василевском. Результат - неспособность спортсменки, как и Рубцовой, к слову, сломавшей ногу, выступать на соревнованиях. "У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее было важнее мнение ее мамы. У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за ее здоровье." (АП после "расставания" с Зининой) "Привыкала долго к такому ритму без отдыха. Поделюсь с вами своим открытием: оказывается, можно сделать серию из множества прыжков, а потом дважды откатать программу. Раньше это было чем-то из области фантастики для меня!" (Зинина у Василевского) "Она ударилась бедром. Будут делать рентген, после глубокого обследования прояснится ситуация. Это правда, что у нее до этого были проблемы с бедром, но там травма другого характера: у нее был надрыв связки." (Василевский после травмы Зининой)
Да, Плющенко запрещал ей тренироваться с травмой, а Настя тайком ездила к другому тренеру. Зато у Василевского типа супер режим , по сто прыжков . На КПК она была уже с травмой, поэтому прыжок не докрутила и упала , как Усачёва
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Ответ Natalia Solomakha
Сказ на спортсе об "умной" спортсменке, "плохом" Плющенко и "хорошем" Василевском. Результат - неспособность спортсменки, как и Рубцовой, к слову, сломавшей ногу, выступать на соревнованиях. "У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее было важнее мнение ее мамы. У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за ее здоровье." (АП после "расставания" с Зининой) "Привыкала долго к такому ритму без отдыха. Поделюсь с вами своим открытием: оказывается, можно сделать серию из множества прыжков, а потом дважды откатать программу. Раньше это было чем-то из области фантастики для меня!" (Зинина у Василевского) "Она ударилась бедром. Будут делать рентген, после глубокого обследования прояснится ситуация. Это правда, что у нее до этого были проблемы с бедром, но там травма другого характера: у нее был надрыв связки." (Василевский после травмы Зининой)
Скорее всего, Настя закончила
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
Ответ Belima
Вот тот же вопрос возник.. С ушибом лежала в больнице, а потом не получила допуск. А ушиб ли там был?
лишь бы не история Усачевой. Василевский говорил про травму бедра. И с Плющем конфликт был из-за травмы, которую не хотели лечить.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natalia Solomakha
Сказ на спортсе об "умной" спортсменке, "плохом" Плющенко и "хорошем" Василевском. Результат - неспособность спортсменки, как и Рубцовой, к слову, сломавшей ногу, выступать на соревнованиях.
"У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее было важнее мнение ее мамы. У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за ее здоровье." (АП после "расставания" с Зининой)
"Привыкала долго к такому ритму без отдыха. Поделюсь с вами своим открытием: оказывается, можно сделать серию из множества прыжков, а потом дважды откатать программу. Раньше это было чем-то из области фантастики для меня!" (Зинина у Василевского)
"Она ударилась бедром. Будут делать рентген, после глубокого обследования прояснится ситуация. Это правда, что у нее до этого были проблемы с бедром, но там травма другого характера: у нее был надрыв связки." (Василевский после травмы Зининой)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Belima
Ответ Леди Брэкнелл
это точно ушиб?
Вот тот же вопрос возник.. С ушибом лежала в больнице, а потом не получила допуск. А ушиб ли там был?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Ответ Katerina Sunny
Так неизвестно какая проблема. Может можно танцевать, но нельзя прыгать.
Сдаётся мне , что Василевскому пообещали для Насти место в сборной, а Любе место в ФГП. Не сомневаюсь , что Рубцову с Гордеевой за уши будут тянуть
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Ответ Jessi
Странно, а позавчера танцевала вовсю на МК
Так неизвестно какая проблема. Может можно танцевать, но нельзя прыгать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
Жаль, Настю хотелось бы увидеть на ФГП. Здоровья, здоровья ей!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EuhenioV
Ответ 22somebody22
Конечно,травма это плохо,но тут без Георгиевны не обошлось.Опоила дедовым зельем врачей,чтобы Петросян свою пропихнуть.
— Затем, на развалинах часовни...
— Простите, часовню тоже я... развалил?
— Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке.

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Странно, а позавчера танцевала вовсю на МК
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
22somebody22
Комментарий скрыт
+3
-17
-14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Богданова
Здоровья Насте! Вылечить все травмы и вперед в новый сезон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Насте здоровья и пусть восстанавливается, чтобы не усугубить ранее полученную травму бедра. Удачи !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
Насте восстановления, не форсировать, удачи.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Ответ deli_skate
Причём здесь Петросян, если у Зининой МРТ плохое?
Ну, надо было, видимо, рисковать усугублением, как у Даши Усачевой, лишь бы Аделия не попала в финал)
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlenaPayvina
Ответ Леди Брэкнелл
это точно ушиб?
Вряд ли. Ушиб за неделю две проходит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
это точно ушиб?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deli_skate
Ответ Syndycate
Конечно не дали, там же Петросян на очереди была)
Причём здесь Петросян, если у Зининой МРТ плохое?
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Комментарий скрыт
+9
-18
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
А говорили обычный ушиб..
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Если проблема серьёзная, то и нагрузки серьёзные исключены. Там и формы не может быть для соревнований.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий