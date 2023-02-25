Камила Валиева не стала общаться с журналистами на Кубке Московского спорта
Камила Валиева не стала общаться с журналистами на этапе Кубка Московского спорта.
Фигуристка исполнила свою короткую программу.
Камила Валиева исполнила короткую программу на Кубке Московского спорта. Она упала с тройного акселя
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Невозможно представить, чтобы немецкие биатлонисты отказались давать интервью немецкому ТВ после гонки - их бы просто выгнали из сборной, потому что журналисты разогревают интерес, а интерес - это больше зрителей = больше денег.
#ИринаСмирнова переходит работать из "Армии фигурного катания" в другую школу.
"Во избежании любых разговоров, мы хотим сами рассказать о том, что обстоятельства складываются так, что наш тренерский штаб и наши спортсмены переходят работать в другую школу. И мы хотим сказать большое спасибо Армии Фигурного Катания за вместе прожитое прекрасное время. Мы благодарим Антона Викторовича, благодарим директора школы Екатерину Вадимовну, Елену и Дарью! Благодарим старшего тренера школы Ксению Семеновну, прекрасных тренеров Веру Олеговну и Викторию, бармена Улана, всех-всех! Вы все теперь часть нашей жизни! Спасибо! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻"
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Стало известно, где продолжит работу группа Ирины Смирновой - В академии фигурного катания Татьяны Александровны Навки "Наши Надежды".
Об этом сообщила хореограф группы Анна Урусова в их телеграм канале.
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