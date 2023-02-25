Камила Валиева не стала общаться с журналистами на Кубке Московского спорта

Камила Валиева не стала общаться с журналистами на этапе Кубка Московского спорта.

Фигуристка исполнила свою короткую программу.

Камила Валиева исполнила короткую программу на Кубке Московского спорта. Она упала с тройного акселя

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