Камила Валиева не стала общаться с журналистами на Кубке Московского спорта

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Кубок Московского спорта Фигурное катание

Камила Валиева не стала общаться с журналистами на этапе Кубка Московского спорта.

Фигуристка исполнила свою короткую программу.

Камила Валиева исполнила короткую программу на Кубке Московского спорта. Она упала с тройного акселя

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18 комментариев

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Александр Кудрявцев
Ответ Sat397
А она планировала с ними общаться?
🤷🤷🤷🤷🤷
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Александр Кудрявцев
Ответ Светлана Менова
Спортс, а если серьёзно, сегодня новость дня вот: #ИринаСмирнова переходит работать из "Армии фигурного катания" в другую школу. "Во избежании любых разговоров, мы хотим сами рассказать о том, что обстоятельства складываются так, что наш тренерский штаб и наши спортсмены переходят работать в другую школу. И мы хотим сказать большое спасибо Армии Фигурного Катания за вместе прожитое прекрасное время. Мы благодарим Антона Викторовича, благодарим директора школы Екатерину Вадимовну, Елену и Дарью! Благодарим старшего тренера школы Ксению Семеновну, прекрасных тренеров Веру Олеговну и Викторию, бармена Улана, всех-всех! Вы все теперь часть нашей жизни! Спасибо! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻" https://t.me/iral_skating/535 Стало известно, где продолжит работу группа Ирины Смирновой - В академии фигурного катания Татьяны Александровны Навки "Наши Надежды". Об этом сообщила хореограф группы Анна Урусова в их телеграм канале. https://t.me/iral_skating/535
Ой не могу 😂😂😂😂
+1
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Doctor V
Звезда!
Невозможно представить, чтобы немецкие биатлонисты отказались давать интервью немецкому ТВ после гонки - их бы просто выгнали из сборной, потому что журналисты разогревают интерес, а интерес - это больше зрителей = больше денег.
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Александр Шульгин
Ответ Светлана Менова
Спортс, а если серьёзно, сегодня новость дня вот: #ИринаСмирнова переходит работать из "Армии фигурного катания" в другую школу. "Во избежании любых разговоров, мы хотим сами рассказать о том, что обстоятельства складываются так, что наш тренерский штаб и наши спортсмены переходят работать в другую школу. И мы хотим сказать большое спасибо Армии Фигурного Катания за вместе прожитое прекрасное время. Мы благодарим Антона Викторовича, благодарим директора школы Екатерину Вадимовну, Елену и Дарью! Благодарим старшего тренера школы Ксению Семеновну, прекрасных тренеров Веру Олеговну и Викторию, бармена Улана, всех-всех! Вы все теперь часть нашей жизни! Спасибо! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻" https://t.me/iral_skating/535 Стало известно, где продолжит работу группа Ирины Смирновой - В академии фигурного катания Татьяны Александровны Навки "Наши Надежды". Об этом сообщила хореограф группы Анна Урусова в их телеграм канале. https://t.me/iral_skating/535
Это вообще никому не интересно
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+4
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Светлана Менова
Спортс, а если серьёзно, сегодня новость дня вот:

#ИринаСмирнова переходит работать из "Армии фигурного катания" в другую школу.

"Во избежании любых разговоров, мы хотим сами рассказать о том, что обстоятельства складываются так, что наш тренерский штаб и наши спортсмены переходят работать в другую школу. И мы хотим сказать большое спасибо Армии Фигурного Катания за вместе прожитое прекрасное время. Мы благодарим Антона Викторовича, благодарим директора школы Екатерину Вадимовну, Елену и Дарью! Благодарим старшего тренера школы Ксению Семеновну, прекрасных тренеров Веру Олеговну и Викторию, бармена Улана, всех-всех! Вы все теперь часть нашей жизни! Спасибо! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻"
https://t.me/iral_skating/535

Стало известно, где продолжит работу группа Ирины Смирновой - В академии фигурного катания Татьяны Александровны Навки "Наши Надежды".
Об этом сообщила хореограф группы Анна Урусова в их телеграм канале.
https://t.me/iral_skating/535
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Александр Шульгин
Ответ Зиля Бадриева
Любители жаренного обломались. И так понятно, о чем потом будут писать. В стиле упала и почему ела допинг. Или ещё хуже.
То что она упала с тройного акселя вообще никого не интересует, упала и упала. А вот допинг конечно всех интересует.
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Светлана Менова
Ответ Александр Шульгин
Вчем проблема то ест и молодец.
Вообще ни в чём. Просто боты любят по мелочам цепляться ко всем.
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Зиля Бадриева
Любители жаренного обломались. И так понятно, о чем потом будут писать. В стиле упала и почему ела допинг. Или ещё хуже.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jasonbrowdy
Это наверно Жуков был. Вечно обижен. Пусть снова возьмёт интервью у второй мамы Горбачевой Софьи Федченко.
+5
-5
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Veronika spuria
А что она может сказать....
+5
-2
+3
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pashkka
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
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именименя
Комментарий скрыт
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-12
-9
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Александр Шульгин
Ответ Светлана Менова
Да ладно! Разве это новость? Там вон Загитова доширак ест в поезде Владивосток - Хабаровск! Скорее, пишите! Все любители и нелюбители Алины прибегут это обсуждать!))))
Вчем проблема то ест и молодец.
+5
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
Ну и правильно о чем ей говорить. Ещё год будут в "дурочку" на пару с РУСАДа играть
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-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
Да ладно! Разве это новость? Там вон Загитова доширак ест в поезде Владивосток - Хабаровск! Скорее, пишите! Все любители и нелюбители Алины прибегут это обсуждать!))))
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Необщительной стала
+6
-12
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алена Иванова
И так понятно на какую тему будут вопросы.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
А она планировала с ними общаться?
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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